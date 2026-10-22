Fransa yangın yerine döndü: "Sevsinler sizin demokrasinizi"

Polis aciz kalmış, Macron ise bu sırada konserde eliyle birlikte Celine Dion şarkılarına eşlik ediyor. Hani utanmasa "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler" diyecek. Hani Bastille'in halk tarafından fethedilmesine çeyrek var gibi...

