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Fransa yangın yerine döndü: "Sevsinler sizin demokrasinizi"

Türkiye'ye her fırsatta 'demokrasi' ve 'insan hakları' karnesi düzenleyen Fransa, bugün kendi sokaklarında kontrolden çıkan toplumsal patlamayla yüzleşiyor. Kentler alevler içindeyken Cumhurbaşkanı Macron'un konser salonundaki görüntüsü, kamuoyunda çifte standart eleştirilerini ve 'Bastille' benzetmelerini beraberinde getirdi. Konunun ayrıntılarını Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ bugünkü köşesinde kaleme aldı.

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Giriş Tarihi: 22.10.2026 06:23
Fransa yangın yerine döndü: Sevsinler sizin demokrasinizi

Fransa'nın halini görüyor musunuz? Ülke yangın yerine döndü. Dört şehirde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kundaklama, hırsızlık yağma gırla gidiyor.

Fransa yangın yerine döndü: Sevsinler sizin demokrasinizi

Polis aciz kalmış, Macron ise bu sırada konserde eliyle birlikte Celine Dion şarkılarına eşlik ediyor. Hani utanmasa "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler" diyecek. Hani Bastille'in halk tarafından fethedilmesine çeyrek var gibi...

Fransa yangın yerine döndü: Sevsinler sizin demokrasinizi

Yağmacılar, Paris sokaklarında sergi açmışlar. 2 milyon liralık lüks saat, orijinal kutusunun içinde bir çöp kutusunun yanında yeni sahibini bekliyor.

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Fransa yangın yerine döndü: Sevsinler sizin demokrasinizi

Kaldırıma serilen çarşafın üzerinde satın almak için üç ay sonrasına sıra verilen çantalar "Seç, ayır hanııım" mealinde yağmacılar tarafından satışa çıkarılmış.

Fransa yangın yerine döndü: Sevsinler sizin demokrasinizi

Gözlerim, Gezi olayları sırasında normal yayın akışını kesip Taksim'den yayına giren o anlı şanlı BBC'yi filan arıyor ama yoklar.

Fransa yangın yerine döndü: Sevsinler sizin demokrasinizi

Türkiye'deki en küçük olumsuzlukta güvenlik nedeniyle maçları erteleyen UEFA, Fransa yanarken Lille - Galatasaray ve PSG - Lille maçlarının oynatılmasında sakınca görmüyor.

Fransa yangın yerine döndü: Sevsinler sizin demokrasinizi

Her fırsatta Türkiye'ye demokrasi dersi veren Fransızlar şimdi yarattıkları canavarla yüz yüze... Sevsinler sizin demokrasinizi!..

Haber Girişi Gözde Nur - Editör