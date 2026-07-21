Funda Arar isyan etti! "Benim sesimi çaldılar!"
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Funda Arar, Kıbrıs'ta verdiği konser öncesinde hem yeni albümünü anlattı hem de müzik dünyasını yakından ilgilendiren çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni şarkılarına gelen ilgiden oldukça memnun olan ünlü sanatçı, son dönemde müzikte giderek artan yapay zeka kullanımına ise sert bir dille karşı çıktı. Kendi sesinin de izinsiz kullanıldığını belirten Arar, bu durumu "emek hırsızlığı" olarak nitelendirerek teknolojinin duygudan yoksun ve samimiyetsiz olduğuna dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 21.07.2026 07:10
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 07:11