Funda Arar isyan etti! "Benim sesimi çaldılar!"

Yeni çıkardığı albümünden bahseden şarkıcı şunları söyledi: "Tepkiler çok güzel. Daha çok yeni ama her şey muhteşem ilerliyor. Güzel paylaşımlar var. Dinlendikçe sindirilen ve kendini içine alan şarkılar var. Ama dönüşler güzel."