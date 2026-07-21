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Funda Arar isyan etti! "Benim sesimi çaldılar!"

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Funda Arar, Kıbrıs'ta verdiği konser öncesinde hem yeni albümünü anlattı hem de müzik dünyasını yakından ilgilendiren çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni şarkılarına gelen ilgiden oldukça memnun olan ünlü sanatçı, son dönemde müzikte giderek artan yapay zeka kullanımına ise sert bir dille karşı çıktı. Kendi sesinin de izinsiz kullanıldığını belirten Arar, bu durumu "emek hırsızlığı" olarak nitelendirerek teknolojinin duygudan yoksun ve samimiyetsiz olduğuna dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 21.07.2026 07:10 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 07:11
Funda Arar isyan etti! Benim sesimi çaldılar!

Funda Arar, önceki akşam Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Konser öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, "Kıbrıs'ı ve burada sahne almayı çok seviyorum" dedi.

Funda Arar isyan etti! Benim sesimi çaldılar!

Yeni çıkardığı albümünden bahseden şarkıcı şunları söyledi: "Tepkiler çok güzel. Daha çok yeni ama her şey muhteşem ilerliyor. Güzel paylaşımlar var. Dinlendikçe sindirilen ve kendini içine alan şarkılar var. Ama dönüşler güzel."

Funda Arar isyan etti! Benim sesimi çaldılar!

Arar, gazetecilerin, "Son dönemde birçok müzik çalışması yapay zeka kullanılarak yapılıyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

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Funda Arar isyan etti! Benim sesimi çaldılar!

"Sanatçıların sesleri kullanılarak yapılan çalışmalar var. Benim sesimi kullanarak da başka şarkılar söyletmişler. Bu emek hırsızlığıdır. Bu müzik olmuyor. İnsanlar artık bundan sıkıldı. Çünkü duygudan uzak ve samimiyetsiz çalışmalar. Biz canlı canlı konserlere çıkıyoruz."

Funda Arar isyan etti! Benim sesimi çaldılar!

"Bizim ülkemizde canlı müzik yapmak önemli. Yapay zeka işi artık kabak tadı verdi. İnsanlar yapay zekalı kliplere bile tepkili. Çünkü bizi canlı canlı izlemek istiyorlar."

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör