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Futbol dünyasında yılın düğünü: Cristiano Ronaldo evlendi! Sosyal medya paylaşımı gündem oldu

41 yaşındaki futbol devi Cristiano Ronaldo ile uzun yıllardır sevgilisi olan Georgina Rodriguez'in evleneceği iddia edilmişti. Yıldız ismin evlilik teklifi magazin basınına sızarken sosyal medya paylaşımı da gündeme bomba gibi oturdu. İşte herkesin merak ettiği o fotoğraf...

Giriş Tarihi: 11.08.2026 22:40 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 00:03
Futbol dünyasında yılın düğünü: Cristiano Ronaldo evlendi! Sosyal medya paylaşımı gündem oldu

2016 yılında İspanya'nın başkenti Madrid'deki bir lüks mağazada yolları kesişen futbol dünyasının efsane ismi Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, yaklaşık 10 yıldır magazin dünyasının en imrenilen çiftleri arasında gösteriliyor.

Futbol dünyasında yılın düğünü: Cristiano Ronaldo evlendi! Sosyal medya paylaşımı gündem oldu

İlk kez 2017 yılının başında bir ödül töreninde birlikte boy göstererek ilişkilerini resmileştiren çift, geçen yıllar içinde kurdukları kalabalık aile ve güçlü bağlarla sık sık gündeme gelmişti.

Futbol dünyasında yılın düğünü: Cristiano Ronaldo evlendi! Sosyal medya paylaşımı gündem oldu

Uzun yıllardır süren bu birlikteliğin ardından, futbolseverlerin ve magazin tutkunlarının merakla beklediği o adım için düğmeye basıldığı ileri sürüldü.

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Futbol dünyasında yılın düğünü: Cristiano Ronaldo evlendi! Sosyal medya paylaşımı gündem oldu

EVLİLİK TEKLİFİNİ AYLAR ÖNCE YAPMIŞTI

Cristiano Ronaldo, 9 yıldır birlikte olduğu Georgina Rodríguez'e yaptığı evlilik teklifiyle gündem olmuştu.

Futbol dünyasında yılın düğünü: Cristiano Ronaldo evlendi! Sosyal medya paylaşımı gündem oldu

Önce bu evlilik teklifi ve ardından da aldığı yüzük uzunca bir süre konuşulmuştu.

Futbol dünyasında yılın düğünü: Cristiano Ronaldo evlendi! Sosyal medya paylaşımı gündem oldu

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Georgina Rodriguez, çocukların odasını yeniden dekore ettirdiklerini takipçileriyle paylaşmıştı.

Futbol dünyasında yılın düğünü: Cristiano Ronaldo evlendi! Sosyal medya paylaşımı gündem oldu

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yüzük fotoğrafı paylaşıldı. Gönderide ayrıca baş harflerinin notu dikkat çekti.

Futbol dünyasında yılın düğünü: Cristiano Ronaldo evlendi! Sosyal medya paylaşımı gündem oldu

İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin evleri...

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in kütük evi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Doğal yapısı ve zarif dekorasyonuyla öne çıkan yaşam alanı, kullanıcılar tarafından büyük ilgi ve beğeniyle karşılandı.

Futbol dünyasında yılın düğünü: Cristiano Ronaldo evlendi! Sosyal medya paylaşımı gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, ilk kez 2008 yılında Aşk-ı Memnu dizisinin setinde tanıştı. Aynı projede başlayan dostlukları, zamanla yerini güçlü ve kalıcı bir ilişkiye bıraktı.

Futbol dünyasında yılın düğünü: Cristiano Ronaldo evlendi! Sosyal medya paylaşımı gündem oldu

İlişkilerinin kısa süre içinde ciddileşmesiyle birlikte ünlü çift, evlilik yolunda önemli bir adım atmaya karar verdi.

Futbol dünyasında yılın düğünü: Cristiano Ronaldo evlendi! Sosyal medya paylaşımı gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer, 2016 yılında hayatlarını birleştirdi. Ünlü çift, 2022'de dünyaya gelen oğulları Kurt Efe ile anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Tatlıtuğ ailesinin birlikte yaşadığı ev ise estetik detayları, modern tasarımı ve zarif atmosferiyle kısa sürede büyük ilgi görerek dikkatleri üzerine topladı.

Futbol dünyasında yılın düğünü: Cristiano Ronaldo evlendi! Sosyal medya paylaşımı gündem oldu

Stil danışmanı Başak Dizer'in kendine has zevki, evin dekorasyonunda da açıkça hissediliyor.

Futbol dünyasında yılın düğünü: Cristiano Ronaldo evlendi! Sosyal medya paylaşımı gündem oldu

Bir moda dergisi çekimini andıran ev, özel üretim oturma grupları ve titizlikle seçilen mobilyaları sayesinde dikkat çekici ve özgün bir ambiyans kazandı.

Futbol dünyasında yılın düğünü: Cristiano Ronaldo evlendi! Sosyal medya paylaşımı gündem oldu

Özenle tercih edilen tablolar ve dekoratif aksesuarlar, mekâna farklı bir ruh kazandırarak evin genel havasını baştan sona yenilemiş durumda.

Futbol dünyasında yılın düğünü: Cristiano Ronaldo evlendi! Sosyal medya paylaşımı gündem oldu

Çiftin evinde modern detaylarla vintage parçaların yakaladığı dengeli uyum öne çıkıyor. Farklı dönemlere ait bu dokuların birleşimi, yaşam alanına hem samimi bir sıcaklık hem de güçlü bir stil kimliği kazandırıyor.

Futbol dünyasında yılın düğünü: Cristiano Ronaldo evlendi! Sosyal medya paylaşımı gündem oldu

Dekorasyonda pop-art etkileriyle birlikte doğadan esinlenen renkli ve enerjik parçalar ön plana çıkıyor.

Futbol dünyasında yılın düğünü: Cristiano Ronaldo evlendi! Sosyal medya paylaşımı gündem oldu

Pop-art stilinin en dikkat çekici yansımalarından biri, evin koridor kısmında kendini gösteriyor.

Futbol dünyasında yılın düğünü: Cristiano Ronaldo evlendi! Sosyal medya paylaşımı gündem oldu

Koridorda konumlandırılan pembe ayna, sosyal medyada en çok konuşulan detaylar arasında yer aldı. Cesur rengi ve dikkat çekici tasarımıyla öne çıkan parça, kullanıcıların beğenisini toplamayı başardı.

Futbol dünyasında yılın düğünü: Cristiano Ronaldo evlendi! Sosyal medya paylaşımı gündem oldu

Oturma alanında çizgili bir koltuk tercih eden çift, dikdörtgen formdaki cam sehpayla dekorasyona modern bir hava kazandırdı.

Futbol dünyasında yılın düğünü: Cristiano Ronaldo evlendi! Sosyal medya paylaşımı gündem oldu

Evin aydınlatma seçimleri, atmosferin oluşmasında önemli bir rol üstleniyor. Mekana sıcaklık katan ve dekoratif detayları ön plana çıkaran ışıklandırmalar, beğeni toplamayı başarıyor.

Futbol dünyasında yılın düğünü: Cristiano Ronaldo evlendi! Sosyal medya paylaşımı gündem oldu

Geniş balkonlarını konforlu bir oturma alanına dönüştüren çift, burada gri tonlarının hâkim olduğu şık bir koltuk takımı kullanmış. Bu tercih sayesinde balkon, hem modern çizgilere sahip hem de keyifli bir yaşam alanı haline gelmiş.

Futbol dünyasında yılın düğünü: Cristiano Ronaldo evlendi! Sosyal medya paylaşımı gündem oldu

İşte ünlü çiftin evinden kareler!

Futbol dünyasında yılın düğünü: Cristiano Ronaldo evlendi! Sosyal medya paylaşımı gündem oldu

İşte ünlü çiftin evinden kareler!

Futbol dünyasında yılın düğünü: Cristiano Ronaldo evlendi! Sosyal medya paylaşımı gündem oldu

İşte ünlü çiftin evinden kareler!

Futbol dünyasında yılın düğünü: Cristiano Ronaldo evlendi! Sosyal medya paylaşımı gündem oldu

İşte ünlü çiftin evinden kareler!