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Futbol dünyasında yılın düğünü: Cristiano Ronaldo evlendi! Sosyal medya paylaşımı gündem oldu
Futbol dünyasında yılın düğünü: Cristiano Ronaldo evlendi! Sosyal medya paylaşımı gündem oldu
41 yaşındaki futbol devi Cristiano Ronaldo ile uzun yıllardır sevgilisi olan Georgina Rodriguez'in evleneceği iddia edilmişti. Yıldız ismin evlilik teklifi magazin basınına sızarken sosyal medya paylaşımı da gündeme bomba gibi oturdu. İşte herkesin merak ettiği o fotoğraf...
Giriş Tarihi: 11.08.2026 22:40
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 00:03