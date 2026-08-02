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Futbol dünyasında yılın düğünü! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez sonunda imzayı atıyor: Yer ve tarih belli oldu...

41 yaşındaki futbol devi Cristiano Ronaldo ile uzun yıllardır sevgilisi olan Georgina Rodriguez'in evleneceği iddia edildi. Yıldız ismin düğün için seçtiği lokasyon ve program detayları magazin basınına sızdı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 02.08.2026 16:33 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 16:48
Futbol dünyasında yılın düğünü! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez sonunda imzayı atıyor: Yer ve tarih belli oldu...

2016 yılında İspanya'nın başkenti Madrid'deki bir lüks mağazada yolları kesişen futbol dünyasının efsane ismi Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, yaklaşık 10 yıldır magazin dünyasının en imrenilen çiftleri arasında gösteriliyor.

Futbol dünyasında yılın düğünü! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez sonunda imzayı atıyor: Yer ve tarih belli oldu...

İlk kez 2017 yılının başında bir ödül töreninde birlikte boy göstererek ilişkilerini resmileştiren çift, geçen yıllar içinde kurdukları kalabalık aile ve güçlü bağlarla sık sık gündeme gelmişti.

Futbol dünyasında yılın düğünü! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez sonunda imzayı atıyor: Yer ve tarih belli oldu...

Uzun yıllardır süren bu birlikteliğin ardından, futbolseverlerin ve magazin tutkunlarının merakla beklediği o adım için düğmeye basıldığı ileri sürüldü.

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Futbol dünyasında yılın düğünü! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez sonunda imzayı atıyor: Yer ve tarih belli oldu...

İNGİLİZ BASININDAN BOMBA İDDİA: DÜĞÜN YERİ VE TARİHİ SIZDI!

The Sun'ın aktardığı iddialara göre; 41 yaşındaki Portekizli yıldız ile 32 yaşındaki nişanlısı Georgina Rodriguez'in önümüzdeki hafta sonu dünyaevine girmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Futbol dünyasında yılın düğünü! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez sonunda imzayı atıyor: Yer ve tarih belli oldu...

Haberde, ünlü çiftin nikah töreninin Ronaldo'nun doğup büyüdüğü Portekiz'in Madeira Adası'ndaki Funchal Katedrali'nde saat 15.00'te gerçekleşeceği iddia edildi.

Futbol dünyasında yılın düğünü! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez sonunda imzayı atıyor: Yer ve tarih belli oldu...

Düğün davetlilerinin ise nikahın hemen ardından saat 16.00 itibarıyla resepsiyon için adadaki beş yıldızlı bir otele geçeceği belirtildi.

Futbol dünyasında yılın düğünü! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez sonunda imzayı atıyor: Yer ve tarih belli oldu...

Servetinin 1,4 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilen Ronaldo'nun, çocukluğunda tüm kardeşleriyle aynı odayı paylaştığı ve yoksulluk içinde büyüdüğü topraklarda evlenme kararı alması ise bu özel günü çok daha anlamlı ve duygusal bir boyuta taşıyor.

Futbol dünyasında yılın düğünü! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez sonunda imzayı atıyor: Yer ve tarih belli oldu...

EVLİLİK TEKLİFİNİ AYLAR ÖNCE YAPMIŞTI

Cristiano Ronaldo, 9 yıldır birlikte olduğu Georgina Rodríguez'e yaptığı evlilik teklifiyle gündem olmuştu.

Futbol dünyasında yılın düğünü! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez sonunda imzayı atıyor: Yer ve tarih belli oldu...

Önce bu evlilik teklifi ve ardından da aldığı yüzük uzunca bir süre konuşulmuştu.

Futbol dünyasında yılın düğünü! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez sonunda imzayı atıyor: Yer ve tarih belli oldu...

Memleketinde kıyılacağı öne sürülen duygusal nikah töreniyle gündeme bomba gibi düşen ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Rodriguez'in yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla da adından söz ettirmişti.

Futbol dünyasında yılın düğünü! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez sonunda imzayı atıyor: Yer ve tarih belli oldu...

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Georgina Rodriguez, çocukların odasını yeniden dekore ettirdiklerini takipçileriyle paylaşmıştı.

Futbol dünyasında yılın düğünü! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez sonunda imzayı atıyor: Yer ve tarih belli oldu...

Ancak Rodriguez'in büyük bir heyecanla paylaştığı yeni oda tasarımı, takipçilerini ikiye bölmüştü. Çiftin milyon dolarlık lüks yaşamına alışkın olan bazı kullanıcılar tasarımı son derece "sade ve basit" bularak eleştirirken, paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş bir tartışma başlatmıştı.

Futbol dünyasında yılın düğünü! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez sonunda imzayı atıyor: Yer ve tarih belli oldu...

İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin evleri...

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in kütük evi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Doğal yapısı ve zarif dekorasyonuyla öne çıkan yaşam alanı, kullanıcılar tarafından büyük ilgi ve beğeniyle karşılandı.

Futbol dünyasında yılın düğünü! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez sonunda imzayı atıyor: Yer ve tarih belli oldu...

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, ilk kez 2008 yılında Aşk-ı Memnu dizisinin setinde tanıştı. Aynı projede başlayan dostlukları, zamanla yerini güçlü ve kalıcı bir ilişkiye bıraktı.

Futbol dünyasında yılın düğünü! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez sonunda imzayı atıyor: Yer ve tarih belli oldu...

İlişkilerinin kısa süre içinde ciddileşmesiyle birlikte ünlü çift, evlilik yolunda önemli bir adım atmaya karar verdi.

Futbol dünyasında yılın düğünü! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez sonunda imzayı atıyor: Yer ve tarih belli oldu...

Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer, 2016 yılında hayatlarını birleştirdi. Ünlü çift, 2022'de dünyaya gelen oğulları Kurt Efe ile anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Tatlıtuğ ailesinin birlikte yaşadığı ev ise estetik detayları, modern tasarımı ve zarif atmosferiyle kısa sürede büyük ilgi görerek dikkatleri üzerine topladı.

Futbol dünyasında yılın düğünü! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez sonunda imzayı atıyor: Yer ve tarih belli oldu...

Stil danışmanı Başak Dizer'in kendine has zevki, evin dekorasyonunda da açıkça hissediliyor.

Futbol dünyasında yılın düğünü! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez sonunda imzayı atıyor: Yer ve tarih belli oldu...

Bir moda dergisi çekimini andıran ev, özel üretim oturma grupları ve titizlikle seçilen mobilyaları sayesinde dikkat çekici ve özgün bir ambiyans kazandı.

Futbol dünyasında yılın düğünü! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez sonunda imzayı atıyor: Yer ve tarih belli oldu...

Özenle tercih edilen tablolar ve dekoratif aksesuarlar, mekâna farklı bir ruh kazandırarak evin genel havasını baştan sona yenilemiş durumda.

Futbol dünyasında yılın düğünü! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez sonunda imzayı atıyor: Yer ve tarih belli oldu...

Çiftin evinde modern detaylarla vintage parçaların yakaladığı dengeli uyum öne çıkıyor. Farklı dönemlere ait bu dokuların birleşimi, yaşam alanına hem samimi bir sıcaklık hem de güçlü bir stil kimliği kazandırıyor.

Futbol dünyasında yılın düğünü! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez sonunda imzayı atıyor: Yer ve tarih belli oldu...

Dekorasyonda pop-art etkileriyle birlikte doğadan esinlenen renkli ve enerjik parçalar ön plana çıkıyor.

Futbol dünyasında yılın düğünü! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez sonunda imzayı atıyor: Yer ve tarih belli oldu...

Pop-art stilinin en dikkat çekici yansımalarından biri, evin koridor kısmında kendini gösteriyor.

Futbol dünyasında yılın düğünü! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez sonunda imzayı atıyor: Yer ve tarih belli oldu...

Koridorda konumlandırılan pembe ayna, sosyal medyada en çok konuşulan detaylar arasında yer aldı. Cesur rengi ve dikkat çekici tasarımıyla öne çıkan parça, kullanıcıların beğenisini toplamayı başardı.

Futbol dünyasında yılın düğünü! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez sonunda imzayı atıyor: Yer ve tarih belli oldu...

Oturma alanında çizgili bir koltuk tercih eden çift, dikdörtgen formdaki cam sehpayla dekorasyona modern bir hava kazandırdı.

Futbol dünyasında yılın düğünü! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez sonunda imzayı atıyor: Yer ve tarih belli oldu...

Evin aydınlatma seçimleri, atmosferin oluşmasında önemli bir rol üstleniyor. Mekana sıcaklık katan ve dekoratif detayları ön plana çıkaran ışıklandırmalar, beğeni toplamayı başarıyor.