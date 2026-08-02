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Futbol dünyasında yılın düğünü! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez sonunda imzayı atıyor: Yer ve tarih belli oldu...
Futbol dünyasında yılın düğünü! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez sonunda imzayı atıyor: Yer ve tarih belli oldu...
41 yaşındaki futbol devi Cristiano Ronaldo ile uzun yıllardır sevgilisi olan Georgina Rodriguez'in evleneceği iddia edildi. Yıldız ismin düğün için seçtiği lokasyon ve program detayları magazin basınına sızdı.
Giriş Tarihi: 02.08.2026 16:33
Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 16:48