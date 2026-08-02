Futbol dünyasında yılın düğünü! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez sonunda imzayı atıyor: Yer ve tarih belli oldu...

Servetinin 1,4 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilen Ronaldo'nun, çocukluğunda tüm kardeşleriyle aynı odayı paylaştığı ve yoksulluk içinde büyüdüğü topraklarda evlenme kararı alması ise bu özel günü çok daha anlamlı ve duygusal bir boyuta taşıyor.