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Futbol sahalarının yıldızı evde bambaşka biri! Trabzonsporlu Ozan Tufan’ın romantik yönünü eşi tek tek anlattı…
Futbol sahalarının yıldızı evde bambaşka biri! Trabzonsporlu Ozan Tufan’ın romantik yönünü eşi tek tek anlattı…
2021 yılında nikah masasına oturan Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan ile Rojin Tufan, bir yıl sonra oğulları Aren Kuzey'i kucaklarına alarak ailelerini büyüttü. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çiftten Rojin Tufan son olarak eşinin romantik yönünü anlatarak gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 26.11.2026 08:44
Güncelleme Tarihi: 26.11.2026 09:00