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Milli futbolcu baba olmak için gün sayıyor! Bertuğ Özgür Yıldırım'ın eşinden yeni paylaşım: Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı…
Milli futbolcu baba olmak için gün sayıyor! Bertuğ Özgür Yıldırım'ın eşinden yeni paylaşım: Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı…
Mart ayında hayatlarını birleştiren ve bebek beklediklerini duyuran Bertuğ Özgür Yıldırım ile Oriana Correia çiftinden yeni kareler geldi. Portekizli modelin sosyal medya hesabından paylaştığı karnı burnunda pozlar, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü
Giriş Tarihi: 13.07.2026 09:34
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 09:48