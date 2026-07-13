Trend Galeri Trend Magazin Milli futbolcu baba olmak için gün sayıyor! Bertuğ Özgür Yıldırım'ın eşinden yeni paylaşım: Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı…

Milli futbolcu baba olmak için gün sayıyor! Bertuğ Özgür Yıldırım'ın eşinden yeni paylaşım: Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı…

Mart ayında hayatlarını birleştiren ve bebek beklediklerini duyuran Bertuğ Özgür Yıldırım ile Oriana Correia çiftinden yeni kareler geldi. Portekizli modelin sosyal medya hesabından paylaştığı karnı burnunda pozlar, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü

Giriş Tarihi: 13.07.2026 09:34 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 09:48
Milli futbolcu baba olmak için gün sayıyor! Bertuğ Özgür Yıldırım’ın eşinden yeni paylaşım: Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı…

Milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım, bir süredir gözlerden uzak yaşadığı birlikteliğin ardından Miss Universe Spain yarışmasında finale kalmasıyla tanınan Portekiz asıllı model Oriana Correia Gomes ile hayatını birleştirmişti.

Milli futbolcu baba olmak için gün sayıyor! Bertuğ Özgür Yıldırım’ın eşinden yeni paylaşım: Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı…

İlişkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla ilan eden ikili, geçtiğimiz yılın kasım ayında bir teknede gerçekleşen romantik evlilik teklifinin ardından evlilik yolunda ilk büyük adımı atmıştı. Teklifin ardından fazla zaman kaybetmeyen ünlü çift, geçtiğimiz aylarda sade bir nikah töreniyle sessiz sedasız dünyaevine girmişti.

Milli futbolcu baba olmak için gün sayıyor! Bertuğ Özgür Yıldırım’ın eşinden yeni paylaşım: Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı…

Evliliklerinin hemen ardından bebek beklediklerini duyuran ikiliden Bertuğ Özgür Yıldırım, baba olacağını "Bazen en büyük mutluluklar, en sessiz zamanlarda gelir. Ve insanın kurduğu en güzel takım, ailesidir" sözleriyle hayranlarına ilan etmişti.

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Milli futbolcu baba olmak için gün sayıyor! Bertuğ Özgür Yıldırım’ın eşinden yeni paylaşım: Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı…

Mutlu evliliklerini bebekle taçlandırmaya hazırlanan ve hamilelik süreci magazin dünyası tarafından yakından takip edilen ünlü çiftten yeni bir paylaşım geldi.

Milli futbolcu baba olmak için gün sayıyor! Bertuğ Özgür Yıldırım’ın eşinden yeni paylaşım: Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı…

Heyecanla bebeklerini kucaklarına almayı bekleyen Portekizli model Oriana Correia, belirginleşen karnıyla eşi Bertuğ Özgür Yıldırım ile yan yana verdiği son pozları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Milli futbolcu baba olmak için gün sayıyor! Bertuğ Özgür Yıldırım’ın eşinden yeni paylaşım: Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı…

İkilinin aşk dolu kareleri kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Milli futbolcu baba olmak için gün sayıyor! Bertuğ Özgür Yıldırım’ın eşinden yeni paylaşım: Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı…

İŞTE DİĞER FUTBOLCULARIN ÖZEL HAYATINDAKİ GELİŞMELER...

İSMAİL YÜKSEK

Fenerbahçe'nin genç yeteneği İsmail Yüksek, mimar sevgilisi Esin Matraş ile aşkını gözler önüne sermişti.

Milli futbolcu baba olmak için gün sayıyor! Bertuğ Özgür Yıldırım’ın eşinden yeni paylaşım: Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı…

Çift, sosyal medyada paylaştıkları romantik akşam yemeği fotoğrafıyla takipçilerinin beğenisini toplamıştı.

Milli futbolcu baba olmak için gün sayıyor! Bertuğ Özgür Yıldırım’ın eşinden yeni paylaşım: Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı…

DRİES MERTENS

Galatasaray'da forma giydiği dönemde hem performansıyla hem de sempatik tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Dries Mertens eşi Katrin Kerkhofs, oğlu Ciro ve birkaç ay önce dünyaya gelen minik kızları Lulu dünya turuna çıkmıştı.

Milli futbolcu baba olmak için gün sayıyor! Bertuğ Özgür Yıldırım’ın eşinden yeni paylaşım: Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı…

Sarı-kırmızılı taraftarların "efsane yenge" diye andığı Katrin, uzun süredir hayalini kurduğu yolculuğu sosyal medya hesabından duyurarak hayranlarına haberi vermişti.

Milli futbolcu baba olmak için gün sayıyor! Bertuğ Özgür Yıldırım’ın eşinden yeni paylaşım: Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı…

"İLK DURAK BALİ"

Enerjisi, samimiyeti ve paylaşımlarıyla Galatasaray camiası tarafından hala büyük bir sevgiyle takip edilen Katrin, turdan ilk kareleri Instagram'da paylaşmıştı. Katrin Kerkhofs yayınladığı karelere ise, "Uzun zamandır hayal ettiğimiz dünya gezimiz sonunda başladı ilk durak Bali. İki minikle dünyanın öbür ucuna giderken inişli çıkışlı bir kaç gün batımından sonra ilk gün batımımızla ödüllendirildik" notunu düşmüştü.

Milli futbolcu baba olmak için gün sayıyor! Bertuğ Özgür Yıldırım’ın eşinden yeni paylaşım: Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı…

Eski yengenin paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alırken, Türk futbolseverlerden de birçok yorum gelmişti.

Milli futbolcu baba olmak için gün sayıyor! Bertuğ Özgür Yıldırım’ın eşinden yeni paylaşım: Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı…

CENK ÖZKAÇAR

İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid'de forma giyen başarılı savunma oyuncusu Cenk Özkaçar, uzun süredir birlikte olduğu Hira Nur Kasatura ile hayatını birleştirmişti.

Milli futbolcu baba olmak için gün sayıyor! Bertuğ Özgür Yıldırım’ın eşinden yeni paylaşım: Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı…

Çiftin düğünü, İstanbul'un tarihi ve görkemli mekanlarından Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşmişti.

Milli futbolcu baba olmak için gün sayıyor! Bertuğ Özgür Yıldırım’ın eşinden yeni paylaşım: Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı…

Düzenlenen törende romantik anlar yaşanırken, geceye spor ve iş dünyasından birçok davetli katılmıştı.

Milli futbolcu baba olmak için gün sayıyor! Bertuğ Özgür Yıldırım’ın eşinden yeni paylaşım: Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı…

Cenk Özkaçar ve Hira Nur Kasatura'nın bu özel gününden paylaşılan kareler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Takipçileri, genç çifte mutluluk dileklerinde bulunmuştu.

Milli futbolcu baba olmak için gün sayıyor! Bertuğ Özgür Yıldırım’ın eşinden yeni paylaşım: Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı…

MARİO LEMİNA

2019-2020 yıllarında Galatasaray'a kiralık olan katılan ardından ise kulüpte kalmaya devam eden Gabonlu futbolcu Mario Lemina, başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Milli futbolcu baba olmak için gün sayıyor! Bertuğ Özgür Yıldırım’ın eşinden yeni paylaşım: Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı…

Futbol kariyerindeki yükselişle birlikte, özel hayatı da mercek altına alınan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza atmıştı.

Milli futbolcu baba olmak için gün sayıyor! Bertuğ Özgür Yıldırım’ın eşinden yeni paylaşım: Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı…

Mario Lemina, uzun süredir birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Fanny Neguesha'ya evlenme teklifi etmişti.

Milli futbolcu baba olmak için gün sayıyor! Bertuğ Özgür Yıldırım’ın eşinden yeni paylaşım: Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı…

Evlilik teklifi karelerini Instagram'dan yayınlayan Lemina, kısa sürede binlerce beğeni almıştı. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Mario Lemina, 9 yıldır birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan ünlü model Fanny Neguesha ile Haziran 2026'da dünyaevine girmişti.

Milli futbolcu baba olmak için gün sayıyor! Bertuğ Özgür Yıldırım’ın eşinden yeni paylaşım: Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı…

SAMET AKAYDIN

Oyuncu Hazal Çağlar, bir süredir milli futbolcu Samet Akaydın ile aşk yaşıyordu.

Milli futbolcu baba olmak için gün sayıyor! Bertuğ Özgür Yıldırım’ın eşinden yeni paylaşım: Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı…

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz aylarda evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Milli futbolcu baba olmak için gün sayıyor! Bertuğ Özgür Yıldırım’ın eşinden yeni paylaşım: Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı…

Akaydın'ın evlenme teklifinden günler sonra Hazal Çağlar ile Samet Akaydın nişanlanmıştı.

Milli futbolcu baba olmak için gün sayıyor! Bertuğ Özgür Yıldırım’ın eşinden yeni paylaşım: Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı…

BATUHAN KÖR

2020 Türkiye güzeli ve oyuncu olan Elif Yılmaz, 4 yıldır Trabzonspor'un eski futbolcusu Batuhan Kör'le aşk yaşıyordu.

Milli futbolcu baba olmak için gün sayıyor! Bertuğ Özgür Yıldırım’ın eşinden yeni paylaşım: Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı…

Uzun süredir birlikte olan ikili, mutluluklarını evlilikle taçlandırmıştı.