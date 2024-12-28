Trend Galeri Trend Magazin Futbolcu Enis Destan Arzum Kuruçalı ile nişanlandı! Enis Destan'ın annesi Gül Destan ağzına geleni saydı! "Oğlumun yakasına yapışmış, hiç istemedik, şu kıyafete bakın...'

Futbolcu Enis Destan Arzum Kuruçalı ile nişanlandı! Enis Destan'ın annesi Gül Destan ağzına geleni saydı! "Oğlumun yakasına yapışmış, hiç istemedik, şu kıyafete bakın...'

Genç futbolcu Enis Destan, kendisinden 10 yaş büyük Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. 22 yaşındaki Enis Destan'ın annesi ise yaptığı paylaşımlarla müstakbel gelin adayına ağzına geleni saydı. Enis Destan'ın annesi Gül Destan, yaptığı paylaşımla gelini ve nişanı onaylamadığını söyledi. Gül Destan'ın sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü. "Oğlumun yakasına yapışmış" diyen Gül Destan, "Şu kıyafete bakın, bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı" sözleriyle şoke etti.