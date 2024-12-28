Trend Galeri Trend Magazin Futbolcu Enis Destan Arzum Kuruçalı ile nişanlandı! Enis Destan'ın annesi Gül Destan ağzına geleni saydı! "Oğlumun yakasına yapışmış, hiç istemedik, şu kıyafete bakın...'

Futbolcu Enis Destan Arzum Kuruçalı ile nişanlandı! Enis Destan'ın annesi Gül Destan ağzına geleni saydı! "Oğlumun yakasına yapışmış, hiç istemedik, şu kıyafete bakın...'

Genç futbolcu Enis Destan, kendisinden 10 yaş büyük Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. 22 yaşındaki Enis Destan'ın annesi ise yaptığı paylaşımlarla müstakbel gelin adayına ağzına geleni saydı. Enis Destan'ın annesi Gül Destan, yaptığı paylaşımla gelini ve nişanı onaylamadığını söyledi. Gül Destan'ın sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü. "Oğlumun yakasına yapışmış" diyen Gül Destan, "Şu kıyafete bakın, bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı" sözleriyle şoke etti.

Giriş Tarihi: 28.12.2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 11:29
Futbolcu Enis Destan Arzum Kuruçalı ile nişanlandı! Enis Destan’ın annesi Gül Destan ağzına geleni saydı! Oğlumun yakasına yapışmış, hiç istemedik, şu kıyafete bakın...’

Genç futbolcu Enis Destan, kız arkadaşı Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. 22 yaşındaki forvet, nişan fotoğraflarını da sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.

Futbolcu Enis Destan Arzum Kuruçalı ile nişanlandı! Enis Destan’ın annesi Gül Destan ağzına geleni saydı! Oğlumun yakasına yapışmış, hiç istemedik, şu kıyafete bakın...’

Ancak Enis Destan'ın annesi Gül Destan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla müstakbel gelinini istemediklerini dile getirdi.

Futbolcu Enis Destan Arzum Kuruçalı ile nişanlandı! Enis Destan’ın annesi Gül Destan ağzına geleni saydı! Oğlumun yakasına yapışmış, hiç istemedik, şu kıyafete bakın...’

Gül Destan, adeta çileden çıktı. Oğlunun nişanına gitmeyen anne Destan, şu sözlerler gündeme oturdu.

Futbolcu Enis Destan Arzum Kuruçalı ile nişanlandı! Enis Destan’ın annesi Gül Destan ağzına geleni saydı! Oğlumun yakasına yapışmış, hiç istemedik, şu kıyafete bakın...’

"10 YAŞ BÜÇÜK"

"Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli.

Futbolcu Enis Destan Arzum Kuruçalı ile nişanlandı! Enis Destan’ın annesi Gül Destan ağzına geleni saydı! Oğlumun yakasına yapışmış, hiç istemedik, şu kıyafete bakın...’

"HİÇBİR ŞEKİLDE YAKIŞTIRMIYORUM"

Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı.

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