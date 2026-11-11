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Futbolcu Salih Uçan'ın kalbini çalan kişi güzellik kraliçesi çıktı! Çiftin arasındaki yaş farkı dikkat çekti…
Futbolcu Salih Uçan'ın kalbini çalan kişi güzellik kraliçesi çıktı! Çiftin arasındaki yaş farkı dikkat çekti…
Beşiktaş'tan Gençlerbirliği'ne transfer olan başarılı futbolcu Salih Uçan'ın aşk yaşadığı Miss Universe Türkiye 2026 güzeli olduğu ortaya çıktı. Çiftin aralarındaki 9 yaş farkı dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 11.11.2026 11:12
Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 11:24