Trend Galeri Trend Magazin Futbolcu Salih Uçan'ın kalbini çalan kişi güzellik kraliçesi çıktı! Çiftin arasındaki yaş farkı dikkat çekti…

Futbolcu Salih Uçan'ın kalbini çalan kişi güzellik kraliçesi çıktı! Çiftin arasındaki yaş farkı dikkat çekti…

Beşiktaş'tan Gençlerbirliği'ne transfer olan başarılı futbolcu Salih Uçan'ın aşk yaşadığı Miss Universe Türkiye 2026 güzeli olduğu ortaya çıktı. Çiftin aralarındaki 9 yaş farkı dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 11.11.2026 11:12 Güncelleme Tarihi: 11.11.2026 11:24
Futbolcu Salih Uçan’ın kalbini çalan kişi güzellik kraliçesi çıktı! Çiftin arasındaki yaş farkı dikkat çekti…

Türk futbolunun yetenekli isimlerinden Salih Uçan, yeşil sahalardaki başarısının yanı sıra bu kez özel hayatıyla adından söz ettirdi.

Futbolcu Salih Uçan’ın kalbini çalan kişi güzellik kraliçesi çıktı! Çiftin arasındaki yaş farkı dikkat çekti…

Uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki sürdüren 32 yaşındaki futbolcu, sevgilisi Alara Eriç ile birlikte görüntülendi. Çift, keyifli halleriyle de dikkat çekti.

Futbolcu Salih Uçan’ın kalbini çalan kişi güzellik kraliçesi çıktı! Çiftin arasındaki yaş farkı dikkat çekti…

23 yaşındaki Alara Eriç ile 32 yaşındaki Salih Uçan arasındaki 9 yaş farkı, sosyal medyada ve hayranlar arasında en çok konuşulan detaylar arasında yer aldı.

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Futbolcu Salih Uçan’ın kalbini çalan kişi güzellik kraliçesi çıktı! Çiftin arasındaki yaş farkı dikkat çekti…

HEM OYUNCULUK HEM MÜZİK HEM DE TAÇ!

Salih Uçan ile yaşadığı aşkla magazin dünyasının merak ettiği isimler arasına giren Alara Eriç, çok yönlü kariyeriyle göz önüne geldi.

Futbolcu Salih Uçan’ın kalbini çalan kişi güzellik kraliçesi çıktı! Çiftin arasındaki yaş farkı dikkat çekti…

Miss Universe Türkiye 2026 güzeli seçilen Eriç, güzellik yarışmasında Türkiye'yi gururla temsil etmişti. Tescilli güzel ayrıca ekranlarda yer alarak oyunculuğun yanı sıra aktif olarak söz yazıyor ve şarkı söylüyor.

Futbolcu Salih Uçan’ın kalbini çalan kişi güzellik kraliçesi çıktı! Çiftin arasındaki yaş farkı dikkat çekti…

Öte yandan magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu gelişmenin ardından diğer ünlü futbolcuların özel hayatları da yeniden merak konusu oldu. Peki yeşil sahaların yıldız isimlerinin eşlerini ve sevgililerini tanıyor musunuz?

MERİH DEMİRAL VE EŞİ HEİDİ LUSHTAKU

Futbolcu Salih Uçan’ın kalbini çalan kişi güzellik kraliçesi çıktı! Çiftin arasındaki yaş farkı dikkat çekti…

MARCO ASENSİO VE SEVGİLİSİ LAVİNİA LEONHARD

Futbolcu Salih Uçan’ın kalbini çalan kişi güzellik kraliçesi çıktı! Çiftin arasındaki yaş farkı dikkat çekti…

HAKAN ÇALHANOĞLU VE EŞİ SİNEM ÇALHANOĞLU

Futbolcu Salih Uçan’ın kalbini çalan kişi güzellik kraliçesi çıktı! Çiftin arasındaki yaş farkı dikkat çekti…

CENK TOSUN VE EŞİ ECE AKGÜRBÜZ

Futbolcu Salih Uçan’ın kalbini çalan kişi güzellik kraliçesi çıktı! Çiftin arasındaki yaş farkı dikkat çekti…

CENGİZ ÜNDER VE EŞİ BİLGE YENİGÜL

Futbolcu Salih Uçan’ın kalbini çalan kişi güzellik kraliçesi çıktı! Çiftin arasındaki yaş farkı dikkat çekti…

BERKE ÖZER VE SEVGİLİSİ GLORİA DİNOV

Futbolcu Salih Uçan’ın kalbini çalan kişi güzellik kraliçesi çıktı! Çiftin arasındaki yaş farkı dikkat çekti…

BERKE ÖZER VE SEVGİLİSİ GLORİA DİNOV

Futbolcu Salih Uçan’ın kalbini çalan kişi güzellik kraliçesi çıktı! Çiftin arasındaki yaş farkı dikkat çekti…

OZAN TUFAN VE EŞİ ROJİN TUFAN

Futbolcu Salih Uçan’ın kalbini çalan kişi güzellik kraliçesi çıktı! Çiftin arasındaki yaş farkı dikkat çekti…

OSİMHEN VE SEVGİLİSİ STEFANİE LADEWİG

Futbolcu Salih Uçan’ın kalbini çalan kişi güzellik kraliçesi çıktı! Çiftin arasındaki yaş farkı dikkat çekti…

DRİES MERTENS VE EŞİ KATRİN KERKHOFS

Futbolcu Salih Uçan’ın kalbini çalan kişi güzellik kraliçesi çıktı! Çiftin arasındaki yaş farkı dikkat çekti…

NECİP UYSAL VE EŞİ NUR UYSAL

Futbolcu Salih Uçan’ın kalbini çalan kişi güzellik kraliçesi çıktı! Çiftin arasındaki yaş farkı dikkat çekti…

CENK ÖZKAÇAR VE EŞİ HİRA NUR KASATURA

Futbolcu Salih Uçan’ın kalbini çalan kişi güzellik kraliçesi çıktı! Çiftin arasındaki yaş farkı dikkat çekti…

MARİO LEMİNA VE EŞİ FANNY NEGUESHA

Futbolcu Salih Uçan’ın kalbini çalan kişi güzellik kraliçesi çıktı! Çiftin arasındaki yaş farkı dikkat çekti…

SAMET AKAYDIN VE EŞİ HAZAL ÇAĞLAR

Futbolcu Salih Uçan’ın kalbini çalan kişi güzellik kraliçesi çıktı! Çiftin arasındaki yaş farkı dikkat çekti…

BATUHAN KÖR VE EŞİ ELİF YILMAZ

Futbolcu Salih Uçan’ın kalbini çalan kişi güzellik kraliçesi çıktı! Çiftin arasındaki yaş farkı dikkat çekti…

BARIŞ TELLİ VE EŞİ RÜMEYSA ÇELİK

Futbolcu Salih Uçan’ın kalbini çalan kişi güzellik kraliçesi çıktı! Çiftin arasındaki yaş farkı dikkat çekti…

MAURO ICARDİ VE SEVGİLİSİ CHINA SUAREZ

Futbolcu Salih Uçan’ın kalbini çalan kişi güzellik kraliçesi çıktı! Çiftin arasındaki yaş farkı dikkat çekti…

ANDERSON TALİSCA VE SEVGİLİSİ CAROLAİNE FREİTAS

Futbolcu Salih Uçan’ın kalbini çalan kişi güzellik kraliçesi çıktı! Çiftin arasındaki yaş farkı dikkat çekti…

İRFAN CAN KAHVECİ VE EŞİ GÖZDE KAHVECİ

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör