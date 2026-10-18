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Futbolu bıraktı, disiplini bırakamadı! 38 yaşındaki Mesut Özil'den fit kalma sırları: Evinin bir katını ona ayırdı!
Futbolu bıraktı, disiplini bırakamadı! 38 yaşındaki Mesut Özil'den fit kalma sırları: Evinin bir katını ona ayırdı!
2023 yılında yeşil sahalara veda eden dünyaca ünlü efsane 10 numara Mesut Özil, profesyonel sporcu disiplininden vazgeçmiyor. 38 yaşındaki yıldızın Türkiye'ye yerleştikten sonra yaşam alanında yaptığı radikal hamle ve her gün hiç aksatmadan uyguladığı o özel formül ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 18.10.2026 06:59
Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 07:01