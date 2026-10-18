Trend Galeri Trend Magazin Futbolu bıraktı, disiplini bırakamadı! 38 yaşındaki Mesut Özil'den fit kalma sırları: Evinin bir katını ona ayırdı!

Futbolu bıraktı, disiplini bırakamadı! 38 yaşındaki Mesut Özil'den fit kalma sırları: Evinin bir katını ona ayırdı!

2023 yılında yeşil sahalara veda eden dünyaca ünlü efsane 10 numara Mesut Özil, profesyonel sporcu disiplininden vazgeçmiyor. 38 yaşındaki yıldızın Türkiye'ye yerleştikten sonra yaşam alanında yaptığı radikal hamle ve her gün hiç aksatmadan uyguladığı o özel formül ortaya çıktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 18.10.2026 06:59 Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 07:01
Futbolu bıraktı, disiplini bırakamadı! 38 yaşındaki Mesut Özil’den fit kalma sırları: Evinin bir katını ona ayırdı!

Mesut Özil, dünyaca ünlü eski futbolcu... 2023 yılında futbol kariyerini sonlandıran Özil, ardından Türkiye'ye yerleşmişti.

Futbolu bıraktı, disiplini bırakamadı! 38 yaşındaki Mesut Özil’den fit kalma sırları: Evinin bir katını ona ayırdı!

2019 yılında Türkiye güzellik kraliçelerinden Amine Gülşe ile evlenen ve üç kız çocuğu olan Özil, futbolu bıraktı ama antrenmanlarına aynı disiplinle devam ediyor.

Futbolu bıraktı, disiplini bırakamadı! 38 yaşındaki Mesut Özil’den fit kalma sırları: Evinin bir katını ona ayırdı!

Ünlü yıldız, evinin bir katına özel bir salon da yaptırdı. Burada hiç aksatmadan her gün antrenman yapan Özil, ayrıca özel bir eğitmenle de çalışıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Futbolu bıraktı, disiplini bırakamadı! 38 yaşındaki Mesut Özil’den fit kalma sırları: Evinin bir katını ona ayırdı!

Uzun yıllardır güvendiği spor hocasıyla yola devam eden Özil, bu salonda kendisinin en özel anlarını da ölümsüzleştirdi. 10 numarayla futbol sahasında fırtınalar estiren Özil, tüm duvarlara el işçiliğiyle resim yaptırdı. Maçlardaki bazı karelerini duvarlara çizdiren ünlü futbolcu, spor salonunu boydan boya renklendirmek için graffiti sanatını yapan gençlerle çalıştı.

Futbolu bıraktı, disiplini bırakamadı! 38 yaşındaki Mesut Özil’den fit kalma sırları: Evinin bir katını ona ayırdı!

"Kariyerim boyunca oynama fırsatı bulduğum tüm muhteşem kulüplerle gurur" duyuyorum diyen Özil, her bir duvara kariyerindeki önemli maçlardan seçtiği birkaç anı çizdirdi. Bununla da yetinmeyen Özil, buraya her gittiğinde motivasyonunu yükseltecek anlamlı sözleri de yazdırdı.

Futbolu bıraktı, disiplini bırakamadı! 38 yaşındaki Mesut Özil’den fit kalma sırları: Evinin bir katını ona ayırdı!

En dikkat çekici detay ise Özil'in hayat mottosuna dair cümlelerin olmasıydı. Özil, "Yetenek oyuncuları inşa eder, çok çalışmak ise efsaneleri..." yazdırıp altına da imzasını attı.

Futbolu bıraktı, disiplini bırakamadı! 38 yaşındaki Mesut Özil’den fit kalma sırları: Evinin bir katını ona ayırdı!

Hayatını futbola adamış, tüm dünyada iz bırakmış bir futbolcu Mesut Özil. Spor onun için bir yaşam biçimi haline gelmiş. Futbolu bıraksa da profesyonel sporcu disiplini hâlâ hayatının en önemli yerinde. Yüksek motivasyonla her güne spor yaparak başlayan futbolcunun bu tutkusu da gençlere ilham verecek cinsten.

Futbolu bıraktı, disiplini bırakamadı! 38 yaşındaki Mesut Özil’den fit kalma sırları: Evinin bir katını ona ayırdı!

Aslında spor onun için bir yaşam biçimi haline gelmiş. Bunun için de büyük bir emek ve zaman harcıyor. Gerçekten sporun bir dalını meslek olarak edinmek isteyen herkese Özil'in bu özel çalışma temposu örnek olsun...

Futbolu bıraktı, disiplini bırakamadı! 38 yaşındaki Mesut Özil’den fit kalma sırları: Evinin bir katını ona ayırdı!

SPOR RUTİNİ
Mesut Özil, güne yumurtanın ağırlıklı olduğu bir kahvaltıyla başlıyor. Ardından antrenörü eşliğinde yoğun bir vücut geliştirme ve fitness rutini uyguluyor. Ağırlık çalışıyor, özel egzersizler ve halat çalışmaları yapıyor.

Futbolu bıraktı, disiplini bırakamadı! 38 yaşındaki Mesut Özil’den fit kalma sırları: Evinin bir katını ona ayırdı!

Daha sonra ormanlık bir alanda hafif bir koşu yaptıktan sonra eve geri dönüyor. Ardından buzla dolu bir şok havuzuna girip son olarak da saunaya girerek günü sonlandırıyor. Tabii böylesi bir spor rutinini uygulayabilmek için yıllarını aynı disiplinle geçirmiş profesyonel bir sporcu olmak gerekiyor.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör