Gala gecesinde Zehra Güneş şıklığı! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, 'Milli Takımlar Gala Gecesi'nde şıklığıyla dikkat çekti. Kırmızı elbisesiyle geceye katılan Güneş, zarif ve göz alıcı görünümüyle gecenin öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Başarılı voleybolcunun şıklığı, davetlilerden ve sosyal medyadan da büyük beğeni topladı. EN BÜYÜK RAKİPLERİ EVDEN ÇIKTI! Öte yandan ünlü voleybolcunun voleybolcu kardeşleri Mina ve İrem Güneş, yetenekleri ve güzellikleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden büyük beğeni toplayan Zehra Güneş'in kendisi gibi voleybolcu iki kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Başarılarıyla ablaları Zehra Güneş'in tahtına aday olan kız kardeşler İrem Nur Güneş ve Mina Güneş güzellikleriyle de hayran bırakıyor. İrem Nur Güneş ve Mina Güneş gümbür gümbür geliyor. İşte güzellikleriyle de hayran bırakan Zehra Güneş'in kız kardeşleri Mina ve İrem Nur... Zehra Güneş'in kız kardeşlerinden İrem Nur son olarak Edremit Beld. Altınoluk'ta 'Pasör Çaprazı' pozisyonunda oynuyor. Mina Güneş ise Fenerbahçe 'Pasör Çaprazı' pozisyonunda oynuyor. İşte merak edilen diğer ünlü isimlerin kardeşleri... Sinem Kobal- Kerem Kobal Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül Meryem Uzerli ve kardeşi Canan Uzerli Hafsanur Sancaktutan ve ablası Sarp Akkaya-Esra Akkaya-Kaya Akkaya Gözde Kocaoğlu - Rıza Kocaoğlu Caner Cindoruk- Münir Can Cindoruk Fahriye Evcen'in kız kardeşleri Neşe, Ayşen ve Demet Serhat Özcan - Reha Özcan Demet Evgar ve kardeşi Yiğit Evgar Naz Elmas-Açelya Elmas Hadise Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz İsmail Hacıoğlu- Kardelen Hacıoğlu İsmail Hacıoğlu- Kardelen Hacıoğlu Türkan Şoray ve kız kardeşi Nazan Şoray Türkan Şoray ve kız kardeşi Nazan Şoray Ayşen Gruda ve kız kardeşleri Ayten Erman ile Ayben Erman Zeynep Beşerler ve kardeşi Derya Beşerler Zeynep Beşerler ve kardeşi Derya Beşerler Aras Bulut İynemli ve abisi Orçun İynemli Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi İpek Filiz Yazıcı ve ikizi İpek Filiz Yazıcı ve ikizi İpek Filiz Yazıcı ve ikizi Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel Burcu Esmersoy ve kardeşi Şener Şen ve kız kardeşi İnci Şen Şener Şen ve kız kardeşi İnci Şen Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ Kaan Urgancıoğlu- Can Urgancıoğlu Barış Arduç'un erkek kardeşleri Bensu Hande ve Bedirhan Soral Kardeşler Aytaç Şaşmaz ve İsmail Ege Şaşmaz Aytaç Şaşmaz ve İsmail Ege Şaşmaz