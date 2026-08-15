Gala gecesinde Zehra Güneş şıklığı! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı!

EN BÜYÜK RAKİPLERİ EVDEN ÇIKTI!

Öte yandan ünlü voleybolcunun voleybolcu kardeşleri Mina ve İrem Güneş, yetenekleri ve güzellikleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden büyük beğeni toplayan Zehra Güneş'in kendisi gibi voleybolcu iki kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz?