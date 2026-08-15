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Gala gecesinde Zehra Güneş şıklığı! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, "Milli Takımlar Gala Gecesi"nde şıklığıyla dikkat çekti. Kırmızı elbisesiyle geceye damga vuran Güneş, güzelliğiyle göz kamaştırdı.

Giriş Tarihi: 15.08.2026 08:58 Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 08:59
Gala gecesinde Zehra Güneş şıklığı! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, "Milli Takımlar Gala Gecesi"nde şıklığıyla dikkat çekti.

Gala gecesinde Zehra Güneş şıklığı! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı!

Kırmızı elbisesiyle geceye katılan Güneş, zarif ve göz alıcı görünümüyle gecenin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

Gala gecesinde Zehra Güneş şıklığı! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı!

Başarılı voleybolcunun şıklığı, davetlilerden ve sosyal medyadan da büyük beğeni topladı.

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Gala gecesinde Zehra Güneş şıklığı! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı!

EN BÜYÜK RAKİPLERİ EVDEN ÇIKTI!

Öte yandan ünlü voleybolcunun voleybolcu kardeşleri Mina ve İrem Güneş, yetenekleri ve güzellikleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden büyük beğeni toplayan Zehra Güneş'in kendisi gibi voleybolcu iki kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz?

Gala gecesinde Zehra Güneş şıklığı! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı!

Başarılarıyla ablaları Zehra Güneş'in tahtına aday olan kız kardeşler İrem Nur Güneş ve Mina Güneş güzellikleriyle de hayran bırakıyor.

Gala gecesinde Zehra Güneş şıklığı! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı!

İrem Nur Güneş ve Mina Güneş gümbür gümbür geliyor. İşte güzellikleriyle de hayran bırakan Zehra Güneş'in kız kardeşleri Mina ve İrem Nur...

Gala gecesinde Zehra Güneş şıklığı! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı!

Zehra Güneş'in kız kardeşlerinden İrem Nur son olarak Edremit Beld. Altınoluk'ta 'Pasör Çaprazı' pozisyonunda oynuyor. Mina Güneş ise Fenerbahçe 'Pasör Çaprazı' pozisyonunda oynuyor.

Gala gecesinde Zehra Güneş şıklığı! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı!

İşte merak edilen diğer ünlü isimlerin kardeşleri...

Sinem Kobal- Kerem Kobal

Gala gecesinde Zehra Güneş şıklığı! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı!

Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül

Gala gecesinde Zehra Güneş şıklığı! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı!

Meryem Uzerli ve kardeşi Canan Uzerli

Gala gecesinde Zehra Güneş şıklığı! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı!

Hafsanur Sancaktutan ve ablası

Gala gecesinde Zehra Güneş şıklığı! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı!

Sarp Akkaya-Esra Akkaya-Kaya Akkaya

Gala gecesinde Zehra Güneş şıklığı! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı!

Gözde Kocaoğlu - Rıza Kocaoğlu

Gala gecesinde Zehra Güneş şıklığı! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı!

Caner Cindoruk- Münir Can Cindoruk

Gala gecesinde Zehra Güneş şıklığı! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı!

Fahriye Evcen'in kız kardeşleri

Neşe, Ayşen ve Demet

Gala gecesinde Zehra Güneş şıklığı! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı!

Serhat Özcan - Reha Özcan

Gala gecesinde Zehra Güneş şıklığı! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı!

Demet Evgar ve kardeşi Yiğit Evgar

Gala gecesinde Zehra Güneş şıklığı! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı!

Naz Elmas-Açelya Elmas

Gala gecesinde Zehra Güneş şıklığı! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı!

Hadise

Gala gecesinde Zehra Güneş şıklığı! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı!

Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz

Gala gecesinde Zehra Güneş şıklığı! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı!

Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz

Gala gecesinde Zehra Güneş şıklığı! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı!

Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz

Gala gecesinde Zehra Güneş şıklığı! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı!

Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz

Gala gecesinde Zehra Güneş şıklığı! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı!

Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz

Gala gecesinde Zehra Güneş şıklığı! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı!

İsmail Hacıoğlu- Kardelen Hacıoğlu