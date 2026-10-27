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Galatasaray derbisinde ünlülerden zafer coşkusu! Fenerbahçe galibiyeti sosyal medyaya taşındı!
Galatasaray derbisinde ünlülerden zafer coşkusu! Fenerbahçe galibiyeti sosyal medyaya taşındı!
Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi RAMS Park'ta 2-1 mağlup eden Galatasaray taraftarı sokaklara dökülürken, magazin ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden art arda gelen coşkulu kutlamalar gündem oldu. İşte ünlü isimlerden derbi sevinçleri…
Giriş Tarihi: 27.10.2026 08:28
Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 08:50