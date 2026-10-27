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Galatasaray derbisinde ünlülerden zafer coşkusu! Fenerbahçe galibiyeti sosyal medyaya taşındı! 

Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi RAMS Park'ta 2-1 mağlup eden Galatasaray taraftarı sokaklara dökülürken, magazin ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden art arda gelen coşkulu kutlamalar gündem oldu. İşte ünlü isimlerden derbi sevinçleri…

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 27.10.2026 08:28 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 08:50
Galatasaray derbisinde ünlülerden zafer coşkusu! Fenerbahçe galibiyeti sosyal medyaya taşındı!

Dev derbide Fenerbahçe'yi mağlup ederek ezeli rekabette büyük bir zafere imza atan Galatasaray, hem tribünleri hem de ekran başındaki milyonları sokağa döktü.

Galatasaray derbisinde ünlülerden zafer coşkusu! Fenerbahçe galibiyeti sosyal medyaya taşındı!

Sahadaki kıyasıya mücadelenin ve 90 dakikalık heyecanın ardından, magazin ve sanat dünyasının ünlü isimleri de bu coşkuyu sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaştı.

Galatasaray derbisinde ünlülerden zafer coşkusu! Fenerbahçe galibiyeti sosyal medyaya taşındı!

ANIL ALTAN

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Galatasaray derbisinde ünlülerden zafer coşkusu! Fenerbahçe galibiyeti sosyal medyaya taşındı!

PELİN ÖZTEKİN

Galatasaray derbisinde ünlülerden zafer coşkusu! Fenerbahçe galibiyeti sosyal medyaya taşındı!

UMUT EVİRGEN

Galatasaray derbisinde ünlülerden zafer coşkusu! Fenerbahçe galibiyeti sosyal medyaya taşındı!

DOĞA RUTKAY KAMAL

Galatasaray derbisinde ünlülerden zafer coşkusu! Fenerbahçe galibiyeti sosyal medyaya taşındı!

BARIŞ FALAY

Galatasaray derbisinde ünlülerden zafer coşkusu! Fenerbahçe galibiyeti sosyal medyaya taşındı!

EKİN MERT DAYMAZ

Galatasaray derbisinde ünlülerden zafer coşkusu! Fenerbahçe galibiyeti sosyal medyaya taşındı!

İSMAİL HACIOĞLU

Galatasaray derbisinde ünlülerden zafer coşkusu! Fenerbahçe galibiyeti sosyal medyaya taşındı!

DEMİRHAN DEMİRCİOĞLU

Galatasaray derbisinde ünlülerden zafer coşkusu! Fenerbahçe galibiyeti sosyal medyaya taşındı!

BERK ATAN

Haber Girişi Gözde Nur - Editör