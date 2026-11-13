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Galatasaray'da tartışma yaratan DM krizi! Leroy Sané'nin takım arkadaşının karısı yakınlaşmaya çalıştı iddiası...

Galatasaray'ın ünlü yıldızı Leroy Sané'nin eşi Candice Brook'un sosyal medyadan yaptığı itiraf gündeme gelmişti. Sané'ye sarı-kırmızılı bir takım arkadaşının sevgilisinden yakınlaşma mesajları gittiğini öne süren Brook, olayı neden kapattığını detaylarıyla belirtirken; olayın perde arkası da dikkat çekti.

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MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 13.11.2026 08:05 Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 08:16
Galatasaray’da tartışma yaratan DM krizi! Leroy Sané’nin takım arkadaşının karısı yakınlaşmaya çalıştı iddiası...

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Leroy Sané'nin eşi Candice Brook, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sarı-kırmızılı kulüpteki bir takım arkadaşının sevgilisinin Sané'ye doğrudan mesaj göndererek yakınlaşmaya çalıştığını iddia etmişti.

Galatasaray’da tartışma yaratan DM krizi! Leroy Sané’nin takım arkadaşının karısı yakınlaşmaya çalıştı iddiası...

ABD'li sanatçı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray’da tartışma yaratan DM krizi! Leroy Sané’nin takım arkadaşının karısı yakınlaşmaya çalıştı iddiası...

"BÜTÜN KULÜBÜ AYAĞA KALDIRMAYA YETERDİ"

" Asıl tuhaf olan, Galatasaray'daki takım arkadaşının sevgilisinin Leroy'a DM atıp yakınlaşmaya çalışmasıydı. Asıl tuhaf olan benim onu evire çevire dövmeyip görmezden gelmiş olmamdı. Ancak bunu dışarıya yansıtmadım. Tek bir hareketim bütün kulübü ayağa kaldırmaya yeterdi. Ben ortalığı karıştıran biri değilim."

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Galatasaray’da tartışma yaratan DM krizi! Leroy Sané’nin takım arkadaşının karısı yakınlaşmaya çalıştı iddiası...

Brook olayı büyütmeme nedenini ise şöyle açıkladı:

"Bu kişinin ailesi ve çocukları var. Sırf bir kişi ortalığı karıştırıyor diye bir aile ve takım cezalandırılacak değil. Ben öyle biri değilim. Zaten 2 yıldan fazla bir süre sonra bu geçmişte kalmış olacak. Neden büyük mesele haline gelsin ki?"

Galatasaray’da tartışma yaratan DM krizi! Leroy Sané’nin takım arkadaşının karısı yakınlaşmaya çalıştı iddiası...

Üç gündür bu konuyla ilgili yazmak için çıkacak yeni haberleri bekliyordum ama hiç yeni haber çıkmadı. Hürriyet yazarı Savaş Özbey "Günah almak gibi olmasın ama insanın aklına direkt Icardi'nin eski karısı Wanda Nara geliyor" diye yazdı. Savaş'ın yazılarını zevkle okuyorum ama galiba futbol dünyasına biraz uzak.

Galatasaray’da tartışma yaratan DM krizi! Leroy Sané’nin takım arkadaşının karısı yakınlaşmaya çalıştı iddiası...

WANDA NARA DEĞİL!

Brook'un orijinal paylaşımında o kadından İngilizce bahsederken "girlfriend" (kız arkadaşı / sevgilisi) veya "partner" kelimesini kullandı. Ama Nara, Icardi'nin nikâhlı eşiydi. Brook'un bahsettiği kadının resmi bir evlilik bağı olup olmadığı tam anlaşılmıyor.
Söz konusu kişi Galatasaraylı bir futbolcunun hayat arkadaşı olabilir ve bu birliktelikten çocukları da olabilir. Tıpkı Leroy Sané ile Candice Brook'un ilişkisinde olduğu gibi.

Galatasaray’da tartışma yaratan DM krizi! Leroy Sané’nin takım arkadaşının karısı yakınlaşmaya çalıştı iddiası...

Hepsini geçtim Nara, Mauro Icardi'den kesin olarak ayrıldığını 10 Temmuz 2024 tarihinde duyurdu ve İstanbul'dan ayrıldı. Sane ise, Wanda İstanbul'u terk ettikten bir yıl sonra; 1 Temmuz 2025 tarihinde Galatasaray'a imza attı. Ayrıca Brook, "Zaten 2 yıldan fazla bir süre sonra bu geçmişte kalmış olacak" diyerek Sane'nin 30 Haziran 2028 tarihinde bitecek olan sözleşmesinden bahsediyor.

Galatasaray’da tartışma yaratan DM krizi! Leroy Sané’nin takım arkadaşının karısı yakınlaşmaya çalıştı iddiası...

Yani doğrudan şimdiki zamandan bahsediyor ve bu tarihe kadar her şey unutulur diyor. Sane'ye DM'den yürüyen Galatasaraylı bir futbolcunun sevgilisinin şu an İstanbul'da olma ihtimali yüksek. Brook bu açıklamayla aslında Galatasaraylı futbolcuları zan altında bıraktı.

Galatasaray’da tartışma yaratan DM krizi! Leroy Sané’nin takım arkadaşının karısı yakınlaşmaya çalıştı iddiası...

İngiltere, Almanya, ABD vb. birçok ülkede haftalarca konuşulacak bir olay Türk medyasında büyük oranda görmezden gelindi! Bazı spor sayfaları bu haberi hiç görmedi, iyi mi?

Galatasaray’da tartışma yaratan DM krizi! Leroy Sané’nin takım arkadaşının karısı yakınlaşmaya çalıştı iddiası...

Bu durumun habercilik refleksinin azalması gibi birçok nedeni olabilir. Bence bir neden de Galatasaray lobisinin medya üzerindeki büyük etkisi! Eskiden Fenerbahçe'nin güçlü olduğu dönemde bile bir denge vardı. Ancak bugün bazı gazetelerin spor servislerinde olayları Fenerbahçe cephesinden değerlendirecek futbol yazarı bile kalmadı!

Galatasaray’da tartışma yaratan DM krizi! Leroy Sané’nin takım arkadaşının karısı yakınlaşmaya çalıştı iddiası...

Medyadaki Galatasaray lobisi o kadar güçlü ki, Sane vakasında olduğu gibi kulübe zarar verecek birçok haber görmezden geliniyor. Sonuçta kaybeden gazetecilik oluyor. Rahmetli Hıncal Uluç yaşasaydı, bugün spor medyasından magazine kadar herkese fırça atardı!

Galatasaray’da tartışma yaratan DM krizi! Leroy Sané’nin takım arkadaşının karısı yakınlaşmaya çalıştı iddiası...

Öte yandan magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu gelişmenin ardından diğer ünlü futbolcuların özel hayatları da yeniden merak konusu oldu. Peki yeşil sahaların yıldız isimlerinin eşlerini ve sevgililerini tanıyor musunuz?

MARCO ASENSİO VE SEVGİLİSİ LAVİNİA LEONHARD

Galatasaray’da tartışma yaratan DM krizi! Leroy Sané’nin takım arkadaşının karısı yakınlaşmaya çalıştı iddiası...

HAKAN ÇALHANOĞLU VE EŞİ SİNEM ÇALHANOĞLU

Galatasaray’da tartışma yaratan DM krizi! Leroy Sané’nin takım arkadaşının karısı yakınlaşmaya çalıştı iddiası...

CENK TOSUN VE EŞİ ECE AKGÜRBÜZ

Galatasaray’da tartışma yaratan DM krizi! Leroy Sané’nin takım arkadaşının karısı yakınlaşmaya çalıştı iddiası...

CENGİZ ÜNDER VE EŞİ BİLGE YENİGÜL

Galatasaray’da tartışma yaratan DM krizi! Leroy Sané’nin takım arkadaşının karısı yakınlaşmaya çalıştı iddiası...

BERKE ÖZER VE SEVGİLİSİ GLORİA DİNOV

Galatasaray’da tartışma yaratan DM krizi! Leroy Sané’nin takım arkadaşının karısı yakınlaşmaya çalıştı iddiası...

BERKE ÖZER VE SEVGİLİSİ GLORİA DİNOV

Galatasaray’da tartışma yaratan DM krizi! Leroy Sané’nin takım arkadaşının karısı yakınlaşmaya çalıştı iddiası...

OZAN TUFAN VE EŞİ ROJİN TUFAN

Galatasaray’da tartışma yaratan DM krizi! Leroy Sané’nin takım arkadaşının karısı yakınlaşmaya çalıştı iddiası...

OSİMHEN VE SEVGİLİSİ STEFANİE LADEWİG

Galatasaray’da tartışma yaratan DM krizi! Leroy Sané’nin takım arkadaşının karısı yakınlaşmaya çalıştı iddiası...

DRİES MERTENS VE EŞİ KATRİN KERKHOFS

Galatasaray’da tartışma yaratan DM krizi! Leroy Sané’nin takım arkadaşının karısı yakınlaşmaya çalıştı iddiası...

NECİP UYSAL VE EŞİ NUR UYSAL

Galatasaray’da tartışma yaratan DM krizi! Leroy Sané’nin takım arkadaşının karısı yakınlaşmaya çalıştı iddiası...

CENK ÖZKAÇAR VE EŞİ HİRA NUR KASATURA

Galatasaray’da tartışma yaratan DM krizi! Leroy Sané’nin takım arkadaşının karısı yakınlaşmaya çalıştı iddiası...

MARİO LEMİNA VE EŞİ FANNY NEGUESHA

Galatasaray’da tartışma yaratan DM krizi! Leroy Sané’nin takım arkadaşının karısı yakınlaşmaya çalıştı iddiası...

SAMET AKAYDIN VE EŞİ HAZAL ÇAĞLAR

Galatasaray’da tartışma yaratan DM krizi! Leroy Sané’nin takım arkadaşının karısı yakınlaşmaya çalıştı iddiası...

BATUHAN KÖR VE EŞİ ELİF YILMAZ