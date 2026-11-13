Galatasaray’da tartışma yaratan DM krizi! Leroy Sané’nin takım arkadaşının karısı yakınlaşmaya çalıştı iddiası...

Brook olayı büyütmeme nedenini ise şöyle açıkladı:

"Bu kişinin ailesi ve çocukları var. Sırf bir kişi ortalığı karıştırıyor diye bir aile ve takım cezalandırılacak değil. Ben öyle biri değilim. Zaten 2 yıldan fazla bir süre sonra bu geçmişte kalmış olacak. Neden büyük mesele haline gelsin ki?"