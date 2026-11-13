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Galatasaray'da tartışma yaratan DM krizi! Leroy Sané'nin takım arkadaşının karısı yakınlaşmaya çalıştı iddiası...
Galatasaray'da tartışma yaratan DM krizi! Leroy Sané'nin takım arkadaşının karısı yakınlaşmaya çalıştı iddiası...
Galatasaray'ın ünlü yıldızı Leroy Sané'nin eşi Candice Brook'un sosyal medyadan yaptığı itiraf gündeme gelmişti. Sané'ye sarı-kırmızılı bir takım arkadaşının sevgilisinden yakınlaşma mesajları gittiğini öne süren Brook, olayı neden kapattığını detaylarıyla belirtirken; olayın perde arkası da dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 13.11.2026 08:05
Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 08:16