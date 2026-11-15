Galatasaray’ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov İstanbul’a hayran kaldı! Eşi Irina Podshibyakina Türkiye’yi benimsedi: Yakınlarını da GS’li yaptılar...

stanbul'a hemen alışan Irina, Türkiye'ye yerleştikten sonra değişen hayatlarını anlattı: "İstanbul'a gelince önce bir süre otelde kalıp ev aradık. Aleksey'in takım arkadaşlarının yönlendirmesiyle stada yakın bir ev bulduk. Köpeklerimiz olduğu için müstakil bir ev baktık. Hatta ilk baktığımız evlerden birine yerleştik. Şehir merkezine biraz uzağız ama bu da bizim için çok sorun değil" dedi.

Türkiye'yi görmek isteyen arkadaşlarının akın akın İstanbul'a geldiğini belirten ünlü sunucu, "İstanbul'a taşındıktan sonra evimiz parasız bir otele döndü. Arkadaşlarımızın hepsi buraya gelip görmek istiyor. Biz de bu durumdan çok memnunuz. Yakınlarımızı ağırlamayı çok seviyoruz" diye konuştu.