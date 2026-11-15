Trend Galeri Trend Magazin Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov İstanbul'a hayran kaldı! Eşi Irina Podshibyakina Türkiye'yi benimsedi: Yakınlarını da GS'li yaptılar...

Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov İstanbul'a hayran kaldı! Eşi Irina Podshibyakina Türkiye'yi benimsedi: Yakınlarını da GS'li yaptılar...

Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov ile eşi Irina Podshibyakina, kısa sürede İstanbul yaşamına ve Türk kültürüne uyum sağladı. Şehirdeki favori rotalarını paylaşan Podshibyakina, Türkiye'yi görmek isteyen yakınlarını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ve çift olarak arkadaşlarına da Galatasaray sevgisi aşıladıklarını anlattı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 15.11.2026 06:45
Galatasaray’ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov İstanbul’a hayran kaldı! Eşi Irina Podshibyakina Türkiye’yi benimsedi: Yakınlarını da GS’li yaptılar...

Galatasaray'ın yeni transferi Rus futbolcu Aleksey Batrakov, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. Taraftarın büyük sevgisini kazanan Aleksey için tribünlerde Rusça marş bile yapıldı. Kısa sürede taraftarla bu kadar yakın bir bağ kurmaktan çok mutlu olan futbolcu, yaz aylarında eski futbolcu ve sunucu Irina Podshibyakina ile hayatını birleştirmişti.

Galatasaray’ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov İstanbul’a hayran kaldı! Eşi Irina Podshibyakina Türkiye’yi benimsedi: Yakınlarını da GS’li yaptılar...

stanbul'a hemen alışan Irina, Türkiye'ye yerleştikten sonra değişen hayatlarını anlattı: "İstanbul'a gelince önce bir süre otelde kalıp ev aradık. Aleksey'in takım arkadaşlarının yönlendirmesiyle stada yakın bir ev bulduk. Köpeklerimiz olduğu için müstakil bir ev baktık. Hatta ilk baktığımız evlerden birine yerleştik. Şehir merkezine biraz uzağız ama bu da bizim için çok sorun değil" dedi.
Türkiye'yi görmek isteyen arkadaşlarının akın akın İstanbul'a geldiğini belirten ünlü sunucu, "İstanbul'a taşındıktan sonra evimiz parasız bir otele döndü. Arkadaşlarımızın hepsi buraya gelip görmek istiyor. Biz de bu durumdan çok memnunuz. Yakınlarımızı ağırlamayı çok seviyoruz" diye konuştu.

Galatasaray’ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov İstanbul’a hayran kaldı! Eşi Irina Podshibyakina Türkiye’yi benimsedi: Yakınlarını da GS’li yaptılar...

Batrakov ve eşi Irina Podshibyakina, Türk misafirperverliğini de benimsedi. Rus çift, arkadaşlarını en iyi şekilde ağırlayıp İstanbul turu düzenliyor. Irina, "Arkadaşlarımız gelince onları gezdiriyoruz. Herkesi Galata'ya götürüyoruz. Galata Kulesi çok güzel. Oradaki sokakları da çok seviyorum. Kalabalık ama yaşayan bir yer. Yorulduğunuz zaman yemek yiyip kahve içip etrafa bakabiliyorsunuz. Genelde herkese balık dürüm yediriyorum. Ben de çok sevdim. Ortaköy'e gidip turluyoruz. Tarihi ve doğal güzellikleri arkadaşlarımızla birlikte keşfediyoruz" diyerek rotalarını da anlattı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Galatasaray’ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov İstanbul’a hayran kaldı! Eşi Irina Podshibyakina Türkiye’yi benimsedi: Yakınlarını da GS’li yaptılar...

Aleksey Batrakov ve Irina Podshibyakina, samimi tavırlarıyla kısa sürede herkesin sevgisini kazandı. Türkiye'yi çok seven ve taraftarla da sıcak bir iletişim kuran çiftin, ülkemizde çok uzun yıllar mutlulukla yaşamalarını diliyorum.


Galatasaray’ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov İstanbul’a hayran kaldı! Eşi Irina Podshibyakina Türkiye’yi benimsedi: Yakınlarını da GS’li yaptılar...

YAKINLARINI DA GS'LI YAPTI
Aleksey Batrakov ve eşi Irina Podshibyakina, arkadaşlarına Galatasaray'ı da anlatmayı ihmal etmiyor. Ünlü futbolcu, yakınlarına Batrakov yazılı GS forması yaptırıp imzalıyor. Oynadığı takımın maçlarını izletiyor. Çiftin Ksenia adlı arkadaşları, "İstanbul'da arkadaşlarımla buluştum. Sıcak sözler, samimiyet ile karşılandım. İnsanların nazik ve misafirperverliği beni çok mutlu etti. Aleksey bana özel forma hazırlattı. Onların her maçta goller atıp başarılı olmalarını diliyorum" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Galatasaray’ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov İstanbul’a hayran kaldı! Eşi Irina Podshibyakina Türkiye’yi benimsedi: Yakınlarını da GS’li yaptılar...

Peki yeşil sahaların yıldız isimlerinin eşlerini ve sevgililerini tanıyor musunuz?

MARCO ASENSİO VE SEVGİLİSİ LAVİNİA LEONHARD

Galatasaray’ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov İstanbul’a hayran kaldı! Eşi Irina Podshibyakina Türkiye’yi benimsedi: Yakınlarını da GS’li yaptılar...

HAKAN ÇALHANOĞLU VE EŞİ SİNEM ÇALHANOĞLU

Galatasaray’ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov İstanbul’a hayran kaldı! Eşi Irina Podshibyakina Türkiye’yi benimsedi: Yakınlarını da GS’li yaptılar...

CENK TOSUN VE EŞİ ECE AKGÜRBÜZ

Galatasaray’ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov İstanbul’a hayran kaldı! Eşi Irina Podshibyakina Türkiye’yi benimsedi: Yakınlarını da GS’li yaptılar...

CENGİZ ÜNDER VE EŞİ BİLGE YENİGÜL

Galatasaray’ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov İstanbul’a hayran kaldı! Eşi Irina Podshibyakina Türkiye’yi benimsedi: Yakınlarını da GS’li yaptılar...

BERKE ÖZER VE SEVGİLİSİ GLORİA DİNOV

Galatasaray’ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov İstanbul’a hayran kaldı! Eşi Irina Podshibyakina Türkiye’yi benimsedi: Yakınlarını da GS’li yaptılar...

BERKE ÖZER VE SEVGİLİSİ GLORİA DİNOV

Galatasaray’ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov İstanbul’a hayran kaldı! Eşi Irina Podshibyakina Türkiye’yi benimsedi: Yakınlarını da GS’li yaptılar...

OZAN TUFAN VE EŞİ ROJİN TUFAN

Galatasaray’ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov İstanbul’a hayran kaldı! Eşi Irina Podshibyakina Türkiye’yi benimsedi: Yakınlarını da GS’li yaptılar...

OSİMHEN VE SEVGİLİSİ STEFANİE LADEWİG

Galatasaray’ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov İstanbul’a hayran kaldı! Eşi Irina Podshibyakina Türkiye’yi benimsedi: Yakınlarını da GS’li yaptılar...

DRİES MERTENS VE EŞİ KATRİN KERKHOFS

Galatasaray’ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov İstanbul’a hayran kaldı! Eşi Irina Podshibyakina Türkiye’yi benimsedi: Yakınlarını da GS’li yaptılar...

NECİP UYSAL VE EŞİ NUR UYSAL

Galatasaray’ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov İstanbul’a hayran kaldı! Eşi Irina Podshibyakina Türkiye’yi benimsedi: Yakınlarını da GS’li yaptılar...

CENK ÖZKAÇAR VE EŞİ HİRA NUR KASATURA

Galatasaray’ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov İstanbul’a hayran kaldı! Eşi Irina Podshibyakina Türkiye’yi benimsedi: Yakınlarını da GS’li yaptılar...

MARİO LEMİNA VE EŞİ FANNY NEGUESHA

Galatasaray’ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov İstanbul’a hayran kaldı! Eşi Irina Podshibyakina Türkiye’yi benimsedi: Yakınlarını da GS’li yaptılar...

SAMET AKAYDIN VE EŞİ HAZAL ÇAĞLAR

Galatasaray’ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov İstanbul’a hayran kaldı! Eşi Irina Podshibyakina Türkiye’yi benimsedi: Yakınlarını da GS’li yaptılar...

BATUHAN KÖR VE EŞİ ELİF YILMAZ

Galatasaray’ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov İstanbul’a hayran kaldı! Eşi Irina Podshibyakina Türkiye’yi benimsedi: Yakınlarını da GS’li yaptılar...

BARIŞ TELLİ VE EŞİ RÜMEYSA ÇELİK

Galatasaray’ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov İstanbul’a hayran kaldı! Eşi Irina Podshibyakina Türkiye’yi benimsedi: Yakınlarını da GS’li yaptılar...

MAURO ICARDİ VE SEVGİLİSİ CHINA SUAREZ

Galatasaray’ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov İstanbul’a hayran kaldı! Eşi Irina Podshibyakina Türkiye’yi benimsedi: Yakınlarını da GS’li yaptılar...

ANDERSON TALİSCA VE SEVGİLİSİ CAROLAİNE FREİTAS

Galatasaray’ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov İstanbul’a hayran kaldı! Eşi Irina Podshibyakina Türkiye’yi benimsedi: Yakınlarını da GS’li yaptılar...

İRFAN CAN KAHVECİ VE EŞİ GÖZDE KAHVECİ

Haber Girişi Gözde Nur - Editör