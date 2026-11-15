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Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov İstanbul'a hayran kaldı! Eşi Irina Podshibyakina Türkiye'yi benimsedi: Yakınlarını da GS'li yaptılar...
Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov İstanbul'a hayran kaldı! Eşi Irina Podshibyakina Türkiye'yi benimsedi: Yakınlarını da GS'li yaptılar...
Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov ile eşi Irina Podshibyakina, kısa sürede İstanbul yaşamına ve Türk kültürüne uyum sağladı. Şehirdeki favori rotalarını paylaşan Podshibyakina, Türkiye'yi görmek isteyen yakınlarını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ve çift olarak arkadaşlarına da Galatasaray sevgisi aşıladıklarını anlattı.
Giriş Tarihi: 15.11.2026 06:45