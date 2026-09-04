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Galatasaray'ın yengesi hayran bıraktı! İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan’ın doğum sonrası fit hali dikkat çekti!

Galatasaray'ın yıldızı İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, üçüncü kez anne olduktan sonra Bodrum'da objektif karşısına geçti. İtalyan model ve sunucunun doğum sonrası formda görüntüsü sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Gündoğan'ın paylaşımı, Galatasaray taraftarlarının da beğenisini kazandı.

Giriş Tarihi: 04.09.2026 09:23 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 09:28
Galatasaray’ın yengesi hayran bıraktı! İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan’ın doğum sonrası fit hali dikkat çekti!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, 2022 yılında İtalyan model ve oyuncu Sara Arfaoui ile hayatını birleştirmişti.

Galatasaray’ın yengesi hayran bıraktı! İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan’ın doğum sonrası fit hali dikkat çekti!

Mutlu evliliklerini çocuklarıyla taçlandıran çift, 2023'te oğulları Kais'i, 2025'te ise kızları Ella'yı kucaklarına alarak iki kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Galatasaray’ın yengesi hayran bıraktı! İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan’ın doğum sonrası fit hali dikkat çekti!

Üçüncü bebek müjdesini veren Gündoğan çifti, geçen aylarda bir kez daha erkek bebek heyecanı yaşadı.

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Galatasaray’ın yengesi hayran bıraktı! İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan’ın doğum sonrası fit hali dikkat çekti!

Ünlü çift, yeni doğan oğullarına "Kian" adını verdi.

Galatasaray’ın yengesi hayran bıraktı! İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan’ın doğum sonrası fit hali dikkat çekti!

İtalyan model ve sunucu Sara Gündoğan'ın doğum sonrası fit görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Galatasaray’ın yengesi hayran bıraktı! İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan’ın doğum sonrası fit hali dikkat çekti!

Bodrum tatilinden paylaşım yapan Gündoğan, kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Galatasaray’ın yengesi hayran bıraktı! İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan’ın doğum sonrası fit hali dikkat çekti!

Özellikle Galatasaray taraftarları, ünlü ismin son haline yoğun ilgi gösterdi.

Galatasaray’ın yengesi hayran bıraktı! İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan’ın doğum sonrası fit hali dikkat çekti!

Peki diğer ünlü futbolcuların biricik sevgililerini ve eşlerini gördünüz mü?

VİCTOR OSİMHEN

2024 yılında Galatasaray kadrosuna katılan 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, kısa sürede sarı-kırmızılı tribünlerin vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı.

Galatasaray’ın yengesi hayran bıraktı! İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan’ın doğum sonrası fit hali dikkat çekti!

Sahadaki bitmek bilmeyen enerjisi, mücadeleci yapısı ve attığı kritik gollerle adından sıkça söz ettiren Osimhen, performansıyla taraftarların gönlünde taht kurdu.

Galatasaray’ın yengesi hayran bıraktı! İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan’ın doğum sonrası fit hali dikkat çekti!

Yıldız oyuncu aynı zamanda sadece sahadaki oyunuyla değil, özel hayatıyla da merak konusu oluyor. 2018 yılından bu yana model ve sosyal medya fenomeni Stefanie Ladewig ile birlikte olan Osimhen, zaman zaman sevgilisiyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Galatasaray’ın yengesi hayran bıraktı! İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan’ın doğum sonrası fit hali dikkat çekti!

Ladewig'in sade ve duru güzelliği ise takipçilerinden yoğun beğeni topluyor.

Galatasaray’ın yengesi hayran bıraktı! İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan’ın doğum sonrası fit hali dikkat çekti!

DRİES MERTENS

Galatasaray'da forma giydiği dönemde hem performansıyla hem de sempatik tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Dries Mertens eşi Katrin Kerkhofs, oğlu Ciro ve minik kızları Lulu ile örnek bir aile hayatı sergiliyor.

Galatasaray’ın yengesi hayran bıraktı! İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan’ın doğum sonrası fit hali dikkat çekti!

Sarı-kırmızılı taraftarların "efsane yenge" diye andığı Katrin, paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Galatasaray’ın yengesi hayran bıraktı! İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan’ın doğum sonrası fit hali dikkat çekti!

NECİP UYSAL

Yeşil sahalarda 25 yıldır forma giren uysal Necip Uysal, kariyerine sayısız başarı sığdırarak hem kulübün hem de taraftarlarının gönlünde özel bir yer edindi.

Galatasaray’ın yengesi hayran bıraktı! İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan’ın doğum sonrası fit hali dikkat çekti!

Futbolculuk kariyerinin yanı sıra ailesiyle de mutluluğu yakalayan Uysal, 2021 yılında Nur Uysal ile evlendi ve 2023 yılında ise illk çocukları Duru dünyaya geldi.

Galatasaray’ın yengesi hayran bıraktı! İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan’ın doğum sonrası fit hali dikkat çekti!

Babalık duygusunu ilk kez tadan yıldız futbolcu kısa bir aradan sonra yeniden müjdeli haberi paylaşmıştı.

Galatasaray’ın yengesi hayran bıraktı! İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan’ın doğum sonrası fit hali dikkat çekti!

Instagram hesabında paylaşım yapan Necip Uysal, geçtiğimiz şubat ayında 2. kez baba olmuştu.

Galatasaray’ın yengesi hayran bıraktı! İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan’ın doğum sonrası fit hali dikkat çekti!

Uysal paylaşımına "Ailemiz büyüyor" notunu düşereken, başarılı futbolcuya çok sayıda tebrik mesajı gelmişti.

Galatasaray’ın yengesi hayran bıraktı! İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan’ın doğum sonrası fit hali dikkat çekti!

MARİO LEMİNA

2019-2020 yıllarında Galatasaray'a kiralık olan katılan ardından ise kulüpte kalmaya devam eden Gabonlu futbolcu Mario Lemina, başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Galatasaray’ın yengesi hayran bıraktı! İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan’ın doğum sonrası fit hali dikkat çekti!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mario Lemina, uzun yıllardır birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi Fanny Neguesha ile evlendi.

Galatasaray’ın yengesi hayran bıraktı! İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan’ın doğum sonrası fit hali dikkat çekti!

Futbolcu, uzun zamandır birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan 35 yaşındaki model ve oyuncu Fanny Neguesha ile dünyaevine girdi.

Galatasaray’ın yengesi hayran bıraktı! İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan’ın doğum sonrası fit hali dikkat çekti!

SAMET AKAYDIN

Gönül Dağı dizisiyle şöhreti yakalayan Hazal Çağlar, bir süredir milli futbolcu Samet Akaydın ile aşk yaşıyordu.

Galatasaray’ın yengesi hayran bıraktı! İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan’ın doğum sonrası fit hali dikkat çekti!

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz hafta evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Milli futbolcu Samet Akaydin ve oyuncu Hazal Çağlar düzenlenen görkemli bir törenle evlendi.

Galatasaray’ın yengesi hayran bıraktı! İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan’ın doğum sonrası fit hali dikkat çekti!

BATUHAN KÖR

2020 Türkiye güzeli ve oyuncu olan Elif Yılmaz, 4 yıldır Trabzonspor'un eski futbolcusu Batuhan Kör'le aşk yaşıyordu.

Galatasaray’ın yengesi hayran bıraktı! İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan’ın doğum sonrası fit hali dikkat çekti!

Uzun süredir birlikte olan ikili, mutluluklarını evlilikle taçlandırdı.