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Galatasaray'ın yengesi hayran bıraktı! İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan’ın doğum sonrası fit hali dikkat çekti!
Galatasaray'ın yengesi hayran bıraktı! İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan’ın doğum sonrası fit hali dikkat çekti!
Galatasaray'ın yıldızı İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, üçüncü kez anne olduktan sonra Bodrum'da objektif karşısına geçti. İtalyan model ve sunucunun doğum sonrası formda görüntüsü sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Gündoğan'ın paylaşımı, Galatasaray taraftarlarının da beğenisini kazandı.
Giriş Tarihi: 04.09.2026 09:23
Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 09:28