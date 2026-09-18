Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreıra’ya yumrukla saldırmıştı! Saldırganın cezası belli oldu

"TORREİRA ÖLMELİ" PAYLAŞIMI

Olaya ilişkin iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, Yusuf Y.'nin sosyal medya hesabından "Adam 1.6 milyon için adam öldürmüş, benim Torreira'yı öldürmek istememi aşırı bulanlar var", "Torreira yaptıkları yanına kar kalır sanmasın. İntikam günü gelecek", "İznimi Mart sonuna kadar uzatmaya karar verdim. Torreira'yo boş yere burada tutmuş olmayayım. Elimin altında olsun dursun, Özbek sözleşme yenilemeyebileceğini söyledi, Nisan'a kadar birşey yapmazsam zaten Mayıs'ta kaçıp gidecek adam. Bu riski göze alamam", "İntihar etme fikri çok mantıklı geldi, ben mesela Torreira'yı öldürdükten sonra cezaevinde yatmak zorunda değilim", "Torreira ölmeli", "Öldürmeyeceğim ama hayatı boyunca taşıyacağı bir iz bırakacağım, bu benim yaşamak ve nefes almak kadar doğal olan hakkım. Torreira'ya zarar vermek benim en doğal, en tabii hakkım" şeklinde paylaşımlar yaptığı tespit edilmişti.