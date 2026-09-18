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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreıra'ya yumrukla saldırmıştı! Saldırganın cezası belli oldu
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreıra'ya yumrukla saldırmıştı! Saldırganın cezası belli oldu
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'ya aniden yaklaşıp yumruk atan saldırganın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Yusuf Y.'yi 'tehdit' suçundan 6 ay hapis, 'basit yaralama' suçundan ise 10 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Olaya müdahale eden şoförün ise şikayetten vazgeçildiği için üzerine atılı suçun düşmesine karar verildi.
Giriş Tarihi: 18.09.2026 06:01
Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 06:25