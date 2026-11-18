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Galatasaray’ın yıldızı Deniz Gül sevgilisiyle görüntülendi! Kameraları görünce eli ayağına dolandı...
Galatasaray’ın yıldızı Deniz Gül sevgilisiyle görüntülendi! Kameraları görünce eli ayağına dolandı...
Galatasaray formasıyla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki futbolcu Deniz Gül, bu kez saha dışında gündeme geldi. Nişantaşı'nda kız arkadaşıyla gezerken görüntülenen genç yıldızın objektifleri fark etmesiyle yaşananlar kameralara yansıdı.
Giriş Tarihi: 18.11.2026 12:58
Güncelleme Tarihi: 18.11.2026 13:00