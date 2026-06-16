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Galatasaray'ın yıldızı hüngür hüngür ağladı! Lucas Torreira o isme böyle veda etti… “Seni çok özleyeceğim”

Galatasaray forması altında sergilediği başarılı performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Lucas Torreira, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Torreira, "Seni çok özleyeceğim" sözleriyle bakın kime veda etti…

Giriş Tarihi: 16.06.2026 14:35 Güncelleme Tarihi: 16.06.2026 14:53
Galatasaray’ın yıldızı hüngür hüngür ağladı! Lucas Torreira o isme böyle veda etti… Seni çok özleyeceğim

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, bu kez saha içindeki performansıyla değil, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla gündeme geldi.

Galatasaray’ın yıldızı hüngür hüngür ağladı! Lucas Torreira o isme böyle veda etti… Seni çok özleyeceğim

Uruguaylı futbolcu, uzun yıllardır birlikte çalıştığı şoförü Eray Saylan ile havalimanında çekilen bir videoyu takipçileriyle paylaşarak dikkat çeken bir veda mesajı yayımladı.

Galatasaray’ın yıldızı hüngür hüngür ağladı! Lucas Torreira o isme böyle veda etti… Seni çok özleyeceğim

Torreira'nın paylaşımında yer alan samimi sözler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Galatasaray’ın yıldızı hüngür hüngür ağladı! Lucas Torreira o isme böyle veda etti… Seni çok özleyeceğim

"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

Başarılı futbolcu, yakın dostu olarak gördüğü Eray Saylan'a hitaben, "Seni çok özleyeceğim dostum. Dünyanın senin gibi insanlara daha fazla ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yıldızı hüngür hüngür ağladı! Lucas Torreira o isme böyle veda etti… "Seni çok özleyeceğim"

Galatasaray’ın yıldızı hüngür hüngür ağladı! Lucas Torreira o isme böyle veda etti… Seni çok özleyeceğim

Yıldız oyuncunun paylaşımında herhangi bir ayrılık sebebine yer verilmezken, duygusal mesajı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Galatasaray’ın yıldızı hüngür hüngür ağladı! Lucas Torreira o isme böyle veda etti… Seni çok özleyeceğim

Özellikle Galatasaray taraftarları, Torreira'nın kullandığı ifadeler üzerine çeşitli yorumlarda bulundu.

Galatasaray’ın yıldızı hüngür hüngür ağladı! Lucas Torreira o isme böyle veda etti… Seni çok özleyeceğim

Bazı takipçiler 'Türkiye'den mi gidiyorsun?' şeklinde yorum yaptı.

Galatasaray’ın yıldızı hüngür hüngür ağladı! Lucas Torreira o isme böyle veda etti… Seni çok özleyeceğim

Torreira'nın yıllardır yanında bulunan ve sık sık birlikte görüntülendiği Eray Saylan'a yönelik bu içten mesajı, büyük ilgi gördü.

Galatasaray’ın yıldızı hüngür hüngür ağladı! Lucas Torreira o isme böyle veda etti… Seni çok özleyeceğim

Uruguaylı futbolcunun dostuna yönelik sözleri, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan paylaşımlarından biri haline geldi.

Galatasaray’ın yıldızı hüngür hüngür ağladı! Lucas Torreira o isme böyle veda etti… Seni çok özleyeceğim

LUCAS TORREİRA KİMDİR?

Galatasaray'ın ve Uruguay milli takımının dinamik orta saha oyuncusu Lucas Torreira, 11 Şubat 1996 tarihinde Uruguay'ın Fray Bentos kentinde dünyaya geldi. Futbol hayatına memleketinin takımı olan 18 de Julio'da başlayan yetenekli oyuncu, genç yaşta keşfedilerek Montevideo Wanderers altyapısına geçiş yaptı. Sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Torreira, henüz 17 yaşındayken İtalya'nın Pescara takımına transfer olarak Avrupa futboluna adım attı.

Galatasaray’ın yıldızı hüngür hüngür ağladı! Lucas Torreira o isme böyle veda etti… Seni çok özleyeceğim

İtalya'da gösterdiği gelişimle hızla yükselen futbolcu, 2015 yılında Sampdoria'ya transfer oldu ve Serie A'da sergilediği agresif, oyun kurucu ve savaşçı orta saha stiliyle adını tüm dünyaya duyurdu. Buradaki başarısı, ona 2018 yılında İngiltere Premier Lig devlerinden Arsenal'ın kapılarını açtı. Arsenal formasıyla önemli maçlara çıkan ve İngiltere'de ciddi bir deneyim kazanan Uruguaylı yıldız, daha sonra kiralık olarak İspanya'nın Atletico Madrid ve İtalya'nın Fiorentina takımlarında forma giydi; Atletico Madrid ile İspanya La Liga şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray’ın yıldızı hüngür hüngür ağladı! Lucas Torreira o isme böyle veda etti… Seni çok özleyeceğim

2022 yılının yaz transfer döneminde büyük bir başarıya imza atan Galatasaray, dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katarak Türk futbolseverlerle buluşturdu.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör