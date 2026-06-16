Galatasaray'ın yıldızı hüngür hüngür ağladı! Lucas Torreira o isme böyle veda etti… “Seni çok özleyeceğim”

İtalya'da gösterdiği gelişimle hızla yükselen futbolcu, 2015 yılında Sampdoria'ya transfer oldu ve Serie A'da sergilediği agresif, oyun kurucu ve savaşçı orta saha stiliyle adını tüm dünyaya duyurdu. Buradaki başarısı, ona 2018 yılında İngiltere Premier Lig devlerinden Arsenal'ın kapılarını açtı. Arsenal formasıyla önemli maçlara çıkan ve İngiltere'de ciddi bir deneyim kazanan Uruguaylı yıldız, daha sonra kiralık olarak İspanya'nın Atletico Madrid ve İtalya'nın Fiorentina takımlarında forma giydi; Atletico Madrid ile İspanya La Liga şampiyonluğu yaşadı.