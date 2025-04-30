Trend Galeri Trend Magazin Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira Devrim Özkan’ı çabuk unuttu! İşte ünlü futbolcunun yeni sevgilisi!

Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira Devrim Özkan’ı çabuk unuttu! İşte ünlü futbolcunun yeni sevgilisi!

Galatarasay'ın sevilen orta saha oyuncusu Lucas Torreira, saha içinde olduğu kadar özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alıyor. Ünlü futbolcu, bugün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Lucas Torreira, bugün sevgilisi olduğu iddia edilen bir kadınla görüntülendi. İşte ünlü futbolcunun yeni sevgilisi!