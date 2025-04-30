Trend Galeri Trend Magazin Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira Devrim Özkan’ı çabuk unuttu! İşte ünlü futbolcunun yeni sevgilisi!

Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira Devrim Özkan’ı çabuk unuttu! İşte ünlü futbolcunun yeni sevgilisi!

Galatarasay'ın sevilen orta saha oyuncusu Lucas Torreira, saha içinde olduğu kadar özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alıyor. Ünlü futbolcu, bugün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Lucas Torreira, bugün sevgilisi olduğu iddia edilen bir kadınla görüntülendi. İşte ünlü futbolcunun yeni sevgilisi!

Giriş Tarihi: 30.04.2025 20:17 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 20:17
Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira Devrim Özkan’ı çabuk unuttu! İşte ünlü futbolcunun yeni sevgilisi!

Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torriera, oyuncu Devrim Özkan'la yaşadığı uzun soluklu aşkıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira Devrim Özkan’ı çabuk unuttu! İşte ünlü futbolcunun yeni sevgilisi!

ADLARI FARKLI KİŞİLERLE ANILDI

Ünlü çift ayrıldı, ancak adları farklı kişilerle anıldı.

Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira Devrim Özkan’ı çabuk unuttu! İşte ünlü futbolcunun yeni sevgilisi!

MAGAZİN GÜNDEMİNDE SIK SIK YER ALDILAR

İki ünlü ismin de yaşadığı aşklar magazin gündeminde sık sık yer aldı.

Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira Devrim Özkan’ı çabuk unuttu! İşte ünlü futbolcunun yeni sevgilisi!

"İLİŞKİMİZ SONA ERDİ"

Geçtiğimiz aylarda Devrim Özkan, muhabirlerin ayrılıkla ilgili sorularını yanıtsız bırakmayarak konuyu netleştirdi. Güzel oyuncu, "İlişkimiz sona erdi, bunu doğrulayabilirim. Hayat devam ediyor, artık herkes kendi yoluna bakıyor" cümlelerini kullanmıştı.

Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira Devrim Özkan’ı çabuk unuttu! İşte ünlü futbolcunun yeni sevgilisi!

GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Sosyal medya fenomeni Duygu German ile adı anılmaya başlayan Torreira'nın, bu ilişkiyi gözlerden uzak yaşamaya çalıştığı iddia edilmişti ancak gerçek başka çıktı.