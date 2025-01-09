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Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi sessizliğini bozdu! Sevgilisi China Suarez’i de bu paylaşımlarla duyurdu!

Bir türlü durulmayan Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisi, yeni bir iddiayla yeniden gündemde. Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Wanda Nara'nın eski eşi Mauro Icardi ile barışma çabaları hiç beklenmeyen bir şekilde sonuçlandı! Bakın İcardi Wanda Nara'ya ne cevap verdi..

Giriş Tarihi: 09.01.2025 10:22 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:22
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi sessizliğini bozdu! Sevgilisi China Suarez’i de bu paylaşımlarla duyurdu!

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma aşamasında yaşadıkları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi sessizliğini bozdu! Sevgilisi China Suarez’i de bu paylaşımlarla duyurdu!

Önce mahkemeye delil olarak sunulan ihanet görüntüleri ve mesajları, ardından da Wanda Nara'nın L-Gante'den ayrıldığını açıklayıp Icardi'yi sosyal medyadan yeniden takibe alması gündemde yer aldı.

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi sessizliğini bozdu! Sevgilisi China Suarez’i de bu paylaşımlarla duyurdu!

Wanda Nara'nın eski eşi Mauro Icardi ile barışma çabaları hiç beklenmeyen bir şekilde sonuçlandı.

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi sessizliğini bozdu! Sevgilisi China Suarez’i de bu paylaşımlarla duyurdu!

Ünlü futbolcu, Wanda Nara'nın barışma teklifini reddederken bir de üstüne üstelik bugün zehir zemberek açıklama yaptı.

"ONLARIN SAPKIN YALANLARI…"

Ünlü futbolcu, "Herkesin bildiği gibi, bir Hakim ve Çocuk Savunucusu'nun isteği üzerine saygı duyduğumuz için kızlarım hakkında herhangi bir şey yayınlamak benim tarzım değil, ancak kızlarımın annesinin söylediği tüm zalim yalanlara cevap vermek zorunda kalıyorum. Onların sapkın yalanlarını benim sessizliğimle hafife almamak için...

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi sessizliğini bozdu! Sevgilisi China Suarez’i de bu paylaşımlarla duyurdu!

Daha ne kadar yalanlara inanmak ve yaşamak istiyoruz?

1. Sahte şiddet raporuyla kendi bölümümden atıldım.

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