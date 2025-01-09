Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi sessizliğini bozdu! Sevgilisi China Suarez’i de bu paylaşımlarla duyurdu!

Ünlü futbolcu, Wanda Nara'nın barışma teklifini reddederken bir de üstüne üstelik bugün zehir zemberek açıklama yaptı.

"ONLARIN SAPKIN YALANLARI…"

Ünlü futbolcu, "Herkesin bildiği gibi, bir Hakim ve Çocuk Savunucusu'nun isteği üzerine saygı duyduğumuz için kızlarım hakkında herhangi bir şey yayınlamak benim tarzım değil, ancak kızlarımın annesinin söylediği tüm zalim yalanlara cevap vermek zorunda kalıyorum. Onların sapkın yalanlarını benim sessizliğimle hafife almamak için...