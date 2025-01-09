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Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi sessizliğini bozdu! Sevgilisi China Suarez’i de bu paylaşımlarla duyurdu!
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi sessizliğini bozdu! Sevgilisi China Suarez’i de bu paylaşımlarla duyurdu!
Bir türlü durulmayan Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisi, yeni bir iddiayla yeniden gündemde. Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Wanda Nara'nın eski eşi Mauro Icardi ile barışma çabaları hiç beklenmeyen bir şekilde sonuçlandı! Bakın İcardi Wanda Nara'ya ne cevap verdi..
Giriş Tarihi: 09.01.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:22