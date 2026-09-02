Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in lüks aracı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı!

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, bu kez attığı gollerle değil, otomobil tercihiyle gündeme geldi. Nijeryalı yıldız, lüks Ferrari'siyle objektiflere yansırken aracın sportif çizgileri dikkat çekti. OSIMHEN'İN LÜKS OTOMOBİLİ Futbol dünyasının yıldız isimleri, performanslarının yanı sıra sahip oldukları lüks araçlarla da zaman zaman gündeme geliyor. Bu isimlerden biri olan Osimhen'in Ferrari marka otomobiliyle görüntülenmesi, yıldız futbolcunun otomobil merakını ortaya koydu. Ferrari'nin agresif ve sportif tasarım anlayışı, araçta ilk bakışta göze çarpan ayrıntılar arasında yer aldı. FERRARİ'SİYLE KAMERALARA YAKALANDI Galatasaray'ın Nijeryalı forveti, kullandığı Ferrari ile dikkatleri üzerine çekti. Otomobilin sportif görünümü ve prestijli tasarımı, Osimhen'in görüntülendiği sırada öne çıkan detaylar oldu. Kazancını yatırımlarla değerlendiren ünlü futbolcu, milyonluk araba koleksiyonuyla da dikkat çekiyor. Birçok spor otomobil ve özel yapım araçları bulunan Victor Osimhen'in garajındaki lüks araçlarının toplamı ise yaklaşık 300 milyon TL değerinde. İŞTE GARAJINDA YATAN SERVET LİSTESİ! Lüks spor araba 125 milyon TL. Bu spor aracın fiyatı 60 milyon TL. Lüks cipi 80 milyon TL. Bu arazi aracı 35 milyon TL. UĞURCAN ÇAKIR Galatasaray'ın Trabzonspor'dan 33 milyon Euro gibi rekor bir ücretle transfer ettiği milli kaleci Uğurcan Çakır, geçtiğimiz haftalarda Bebek'te bir mekandaydı. Ünlü futbolcu, gazetecilerin ligdeki yarışla ilgili sorusuna, 'Yarışta varız, sezon sonu güzel olacak' yanıtını verdi. Milli file bekçisi ardından 30 milyon lira değerindeki lüks marka aracına bindi. Çakır'ın plakasının hâlâ 61 (Trabzon) olması dikkat çekti. ARDA GÜLER Hem Türkiye'de hem de dünyada adını sık sık duyguğumuz, Real Madrid'de forma giyen ünlü futbolcu Arda Güler'in de milyon dolarlık aracı çok konuşuluyor. ARDA GÜLER OTOMOBİL FİYATI 140 BİN EURO Herkesin yakından tandığı dünyaca ünlü portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo şu an Al Nassr FC takımında top koşturuyor. Ronaldo, dünyada sadece 599 adet bulunan çok lüks aracıyla gündemleri süslüyor. CRİSTİANO RONALDO OTOMOBİL FİYATI 3 MİLYON EURO Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan efsanevi oyuncu Arda Turan'ın da kullandığı lüks araç gözlerden kaçmıyor. ARDA TURAN OTOMOBİL FİYATI 42 MİLYON LİRA En son Kayserispor'un teknik direktörlüğünü yapan eski futbolcu Burak Yılmaz'ın özel plakalı lüks otomobili göz kamaştırıyor. BURAK YILMAZ OTOMOBİLİN FİYATI 20 MİLYON LİRA Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Lionel Messi, Inter Miami takımında hala top koşturuyor. Messi'nin kullandığı ateşten daha kırmızı renk olan arabasını görenler yorumsuz kalıyor. LİONEL MESSİ OTOMOBİLİN FİYATI 165.000 DOLAR Galatasary'a transefer olduğundan itibaren futboldaki kabiliyetini gösteren Arjantinli futbolcu Mauro Icardi lüks marka otomobiliyle sosyal medyayı adeta çatlatmıştı. MAURO ICARDİ OTOMOBİLİN FİYATI 52 MİLYON LİRA Dünyaca ünlü sahnelerde performans sergileyen Mahmut Orhan, son yıllarda yakaladığı başarıyla elektronik müzik dünyasının en çok konuşulan Türk isimlerinden biri haline geldi. ALTAY BAYINDIR -Maserati Levante BİR DE ÜNLÜ İSİMLERİN OTOMOBİLLERİNE BİR BAKIN! Farklı ülkelerde verdiği konserler ve milyonlara ulaşan parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ünlü DJ, sosyal medyada da oldukça aktif. Sahne performansları ve müzik projeleriyle sık sık gündeme gelen Orhan, bu kez paylaştığı bir kareyle dikkatleri üzerine çekti. LÜKS ARACIN DEĞERİ: 50 MİLYON TL! Ünlü DJ'in sosyal medya hesabında, evinin önünde duran lüks otomobili takipçileriyle paylaştı. Spor tasarımı ve dikkat çekici görünümüyle öne çıkan aracın değerinin yaklaşık 300-350 bin dolar (40 ila 50 milyon TL) civarında olduğu tahmin ediliyor. Orhan'ın paylaşımı kısa sürede magazin gündeminde de yer buldu. PEKİ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ARABA TERCİHİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? ALİŞAN -Volvo XC90 MURAT BOZ -Mercedes AMG GTS OĞUZHAN KOÇ -Rolls Royce Phantom SERDAR ORTAÇ -BMW 2 Serisi Gran Coupe ALİ AĞAOĞLU -BMW 2 Serisi Gran Coupe DEMET AKALIN -BMW 2 Serisi Gran Coupe OĞULCAN ENGİN - Porsche Taycan REYNMEN -Mercedes G Serisi ACUN ILICALI -Maserati Levante LADY GAGA -Rolls-Royce Corniche III JAY-Z -Maybach Exelero