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Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in lüks aracı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı!

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kullandığı lüks otomobille gündeme geldi. Başarılı golcünün tercihi olan Ferrari, şık tasarımı ve sportif detaylarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Giriş Tarihi: 02.09.2026 09:19 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 09:24
Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in lüks aracı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı!

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, bu kez attığı gollerle değil, otomobil tercihiyle gündeme geldi. Nijeryalı yıldız, lüks Ferrari'siyle objektiflere yansırken aracın sportif çizgileri dikkat çekti.

Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in lüks aracı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı!

OSIMHEN'İN LÜKS OTOMOBİLİ

Futbol dünyasının yıldız isimleri, performanslarının yanı sıra sahip oldukları lüks araçlarla da zaman zaman gündeme geliyor. Bu isimlerden biri olan Osimhen'in Ferrari marka otomobiliyle görüntülenmesi, yıldız futbolcunun otomobil merakını ortaya koydu.

Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in lüks aracı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı!

Ferrari'nin agresif ve sportif tasarım anlayışı, araçta ilk bakışta göze çarpan ayrıntılar arasında yer aldı.

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Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in lüks aracı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı!

FERRARİ'SİYLE KAMERALARA YAKALANDI

Galatasaray'ın Nijeryalı forveti, kullandığı Ferrari ile dikkatleri üzerine çekti. Otomobilin sportif görünümü ve prestijli tasarımı, Osimhen'in görüntülendiği sırada öne çıkan detaylar oldu.

Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in lüks aracı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı!

Kazancını yatırımlarla değerlendiren ünlü futbolcu, milyonluk araba koleksiyonuyla da dikkat çekiyor.

Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in lüks aracı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı!

Birçok spor otomobil ve özel yapım araçları bulunan Victor Osimhen'in garajındaki lüks araçlarının toplamı ise yaklaşık 300 milyon TL değerinde.

Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in lüks aracı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı!

İŞTE GARAJINDA YATAN SERVET LİSTESİ!

Lüks spor araba 125 milyon TL.

Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in lüks aracı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı!

Bu spor aracın fiyatı 60 milyon TL.

Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in lüks aracı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı!

Lüks cipi 80 milyon TL.

Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in lüks aracı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı!

Bu arazi aracı 35 milyon TL.

Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in lüks aracı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı!

UĞURCAN ÇAKIR

Galatasaray'ın Trabzonspor'dan 33 milyon Euro gibi rekor bir ücretle transfer ettiği milli kaleci Uğurcan Çakır, geçtiğimiz haftalarda Bebek'te bir mekandaydı.

Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in lüks aracı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı!

Ünlü futbolcu, gazetecilerin ligdeki yarışla ilgili sorusuna, "Yarışta varız, sezon sonu güzel olacak" yanıtını verdi.

Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in lüks aracı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı!

Milli file bekçisi ardından 30 milyon lira değerindeki lüks marka aracına bindi.

Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in lüks aracı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı!

Çakır'ın plakasının hâlâ 61 (Trabzon) olması dikkat çekti.

Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in lüks aracı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı!

ARDA GÜLER

Hem Türkiye'de hem de dünyada adını sık sık duyguğumuz, Real Madrid'de forma giyen ünlü futbolcu Arda Güler'in de milyon dolarlık aracı çok konuşuluyor.

Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in lüks aracı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı!

ARDA GÜLER

OTOMOBİL FİYATI 140 BİN EURO

Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in lüks aracı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı!

Herkesin yakından tandığı dünyaca ünlü portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo şu an Al Nassr FC takımında top koşturuyor. Ronaldo, dünyada sadece 599 adet bulunan çok lüks aracıyla gündemleri süslüyor.

Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in lüks aracı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı!

CRİSTİANO RONALDO

OTOMOBİL FİYATI 3 MİLYON EURO

Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in lüks aracı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı!

Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan efsanevi oyuncu Arda Turan'ın da kullandığı lüks araç gözlerden kaçmıyor.

Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in lüks aracı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı!

ARDA TURAN

OTOMOBİL FİYATI 42 MİLYON LİRA

Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in lüks aracı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı!

En son Kayserispor'un teknik direktörlüğünü yapan eski futbolcu Burak Yılmaz'ın özel plakalı lüks otomobili göz kamaştırıyor.

Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in lüks aracı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı!

BURAK YILMAZ

OTOMOBİLİN FİYATI 20 MİLYON LİRA

Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in lüks aracı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı!

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Lionel Messi, Inter Miami takımında hala top koşturuyor. Messi'nin kullandığı ateşten daha kırmızı renk olan arabasını görenler yorumsuz kalıyor.

Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in lüks aracı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı!

LİONEL MESSİ

OTOMOBİLİN FİYATI 165.000 DOLAR

Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in lüks aracı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı!

Galatasary'a transefer olduğundan itibaren futboldaki kabiliyetini gösteren Arjantinli futbolcu Mauro Icardi lüks marka otomobiliyle sosyal medyayı adeta çatlatmıştı.