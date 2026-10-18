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Galatasaray’ın yıldızı Uğurcan Çakır’dan aile saadeti! Oğlunun doğum gününe takım arkadaşları da ortak oldu...

Galatasaray'ın başarılı ismi Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır, büyük oğulları Kuzey'in yeni yaşını renkli bir organizasyonla kutladı. Minik Kuzey'in okul arkadaşları ve babasının takım arkadaşlarının katıldığı özel partide neşeli anlar yaşandı.

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Giriş Tarihi: 18.10.2026 07:57 Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 07:58
Galatasaray’ın yıldızı Uğurcan Çakır’dan aile saadeti! Oğlunun doğum gününe takım arkadaşları da ortak oldu...

Sahadaki başarılı performansının yanı sıra aile yaşantısıyla da sık sık gündeme gelen Galatasaray ve A Milli Takım'ın yıldız file bekçisi Uğurcan Çakır, bu kez aile hayatındaki mutlu bir anla adından söz ettirdi.

Galatasaray’ın yıldızı Uğurcan Çakır’dan aile saadeti! Oğlunun doğum gününe takım arkadaşları da ortak oldu...

Yıldız kaleci ve eşi Kübra Çakır, büyük oğulları Kuzey'in yeni yaşını unutulmaz bir organizasyonla kutladı.

Galatasaray’ın yıldızı Uğurcan Çakır’dan aile saadeti! Oğlunun doğum gününe takım arkadaşları da ortak oldu...

Kübra Çakır'ın özenle hazırladığı doğum günü partisinde çocuklar için adeta eğlence dolu bir dünya kuruldu. Onlarca çocuğun ve minik Kuzey'in okul arkadaşlarının bir araya geldiği kutlamada, miniklere özel sahne gösterileri düzenlendi.

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Galatasaray’ın yıldızı Uğurcan Çakır’dan aile saadeti! Oğlunun doğum gününe takım arkadaşları da ortak oldu...

Doğum gününe damga vuran an ise davetli komedyenin güvercin ve tavşanlarla gerçekleştirdiği şov oldu; çocuklar gösteri boyunca keyifli dakikalar geçirdi.

Galatasaray’ın yıldızı Uğurcan Çakır’dan aile saadeti! Oğlunun doğum gününe takım arkadaşları da ortak oldu...

Sarı-kırmızılı camianın da neşesine ortak olduğu bu özel günde Uğurcan Çakır'ı, takım arkadaşları da yalnız bırakmadı. Takımdan yakın bir dostunun kızıyla birlikte katıldığı renkli organizasyonda, hem çocuklar hem de yetişkinler unutulmaz anlar yaşadı.

Galatasaray’ın yıldızı Uğurcan Çakır’dan aile saadeti! Oğlunun doğum gününe takım arkadaşları da ortak oldu...

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

Galatasaray’ın yıldızı Uğurcan Çakır’dan aile saadeti! Oğlunun doğum gününe takım arkadaşları da ortak oldu...

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

Galatasaray’ın yıldızı Uğurcan Çakır’dan aile saadeti! Oğlunun doğum gününe takım arkadaşları da ortak oldu...

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

Galatasaray’ın yıldızı Uğurcan Çakır’dan aile saadeti! Oğlunun doğum gününe takım arkadaşları da ortak oldu...

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

Galatasaray’ın yıldızı Uğurcan Çakır’dan aile saadeti! Oğlunun doğum gününe takım arkadaşları da ortak oldu...

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

Galatasaray’ın yıldızı Uğurcan Çakır’dan aile saadeti! Oğlunun doğum gününe takım arkadaşları da ortak oldu...

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

Galatasaray’ın yıldızı Uğurcan Çakır’dan aile saadeti! Oğlunun doğum gününe takım arkadaşları da ortak oldu...

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

Galatasaray’ın yıldızı Uğurcan Çakır’dan aile saadeti! Oğlunun doğum gününe takım arkadaşları da ortak oldu...

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

Galatasaray’ın yıldızı Uğurcan Çakır’dan aile saadeti! Oğlunun doğum gününe takım arkadaşları da ortak oldu...

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

Galatasaray’ın yıldızı Uğurcan Çakır’dan aile saadeti! Oğlunun doğum gününe takım arkadaşları da ortak oldu...

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

Galatasaray’ın yıldızı Uğurcan Çakır’dan aile saadeti! Oğlunun doğum gününe takım arkadaşları da ortak oldu...

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

Galatasaray’ın yıldızı Uğurcan Çakır’dan aile saadeti! Oğlunun doğum gününe takım arkadaşları da ortak oldu...

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

Galatasaray’ın yıldızı Uğurcan Çakır’dan aile saadeti! Oğlunun doğum gününe takım arkadaşları da ortak oldu...

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

Galatasaray’ın yıldızı Uğurcan Çakır’dan aile saadeti! Oğlunun doğum gününe takım arkadaşları da ortak oldu...

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

Galatasaray’ın yıldızı Uğurcan Çakır’dan aile saadeti! Oğlunun doğum gününe takım arkadaşları da ortak oldu...

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

Galatasaray’ın yıldızı Uğurcan Çakır’dan aile saadeti! Oğlunun doğum gününe takım arkadaşları da ortak oldu...

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

Galatasaray’ın yıldızı Uğurcan Çakır’dan aile saadeti! Oğlunun doğum gününe takım arkadaşları da ortak oldu...

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

Galatasaray’ın yıldızı Uğurcan Çakır’dan aile saadeti! Oğlunun doğum gününe takım arkadaşları da ortak oldu...

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ

Galatasaray’ın yıldızı Uğurcan Çakır’dan aile saadeti! Oğlunun doğum gününe takım arkadaşları da ortak oldu...

MARC CUCURELLA VE OĞLU MATEO

Galatasaray’ın yıldızı Uğurcan Çakır’dan aile saadeti! Oğlunun doğum gününe takım arkadaşları da ortak oldu...

ÖZGÜN UĞURLU'NUN ÇOCUĞU EDİZ