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Galatasaray’ın yıldızı Uğurcan Çakır’dan aile saadeti! Oğlunun doğum gününe takım arkadaşları da ortak oldu...
Galatasaray’ın yıldızı Uğurcan Çakır’dan aile saadeti! Oğlunun doğum gününe takım arkadaşları da ortak oldu...
Galatasaray'ın başarılı ismi Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır, büyük oğulları Kuzey'in yeni yaşını renkli bir organizasyonla kutladı. Minik Kuzey'in okul arkadaşları ve babasının takım arkadaşlarının katıldığı özel partide neşeli anlar yaşandı.
Giriş Tarihi: 18.10.2026 07:57
Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 07:58