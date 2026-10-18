Galatasaray’ın yıldızı Uğurcan Çakır’dan aile saadeti! Oğlunun doğum gününe takım arkadaşları da ortak oldu...

Sarı-kırmızılı camianın da neşesine ortak olduğu bu özel günde Uğurcan Çakır'ı, takım arkadaşları da yalnız bırakmadı. Takımdan yakın bir dostunun kızıyla birlikte katıldığı renkli organizasyonda, hem çocuklar hem de yetişkinler unutulmaz anlar yaşadı.