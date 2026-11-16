Galatasaray’ın yıldızlarıyla komşu oldu! Okan Buruk kesenin ağzını açtı: Servet değerinde villa hamlesi!

Ulaşım kolaylığı ve tesislere olan yakınlığı nedeniyle futbolcuların da öncelikli tercihi olan bölgede; Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sané gibi yıldız isimlerin de ikamet ettiği belirtiliyor. Okan Buruk'un da aynı semti seçmesiyle birlikte deneyimli teknik adam, takımının yıldız oyuncularıyla komşu oldu.