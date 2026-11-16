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Galatasaray'ın yıldızlarıyla komşu oldu! Okan Buruk kesenin ağzını açtı: Servet değerinde villa hamlesi!

Galatasaray camiasında antrenman tesislerinin taşınmasıyla başlayan yeni yerleşim furyasına teknik direktör Okan Buruk da katıldı. Yıllık 4 milyon euro kazandığı konuşulan Buruk'un, takımın iki yıldız ismiyle aynı bölgede yaşamak için servet ödediği iddia edildi.

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MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 16.11.2026 09:05
Galatasaray’ın yıldızlarıyla komşu oldu! Okan Buruk kesenin ağzını açtı: Servet değerinde villa hamlesi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, saha içindeki başarılarının yanı sıra özel hayatı ve kazancıyla da spor gündeminin üst sıralarında yer almaya devam ediyor.

Galatasaray’ın yıldızlarıyla komşu oldu! Okan Buruk kesenin ağzını açtı: Servet değerinde villa hamlesi!

Sarı-kırmızılı takımdaki performansı ve elde ettiği şampiyonluklarla adından sıkça söz ettiren deneyimli çalıştırıcının yıllık kazancı zaman zaman kulislerde konuşuluyor.

Galatasaray’ın yıldızlarıyla komşu oldu! Okan Buruk kesenin ağzını açtı: Servet değerinde villa hamlesi!

Başarılı teknik adamın Galatasaray'dan senelik yaklaşık 4 milyon euro maaş aldığı ileri sürülürken, Buruk bu kez dev bir gayrimenkul yatırımı iddiasıyla gündeme geldi.

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Galatasaray’ın yıldızlarıyla komşu oldu! Okan Buruk kesenin ağzını açtı: Servet değerinde villa hamlesi!

120 MİLYON TL'LİK VİLLA İDDİASI

Takvim Gazetesi yazarı Ufuk Özcan'ın haberine göre, Okan Buruk, İstanbul'un müstakil yaşam alanları ve lüks konutlarıyla bilinen Göktürk bölgesine taşındı. İddiaya göre tecrübeli teknik direktör, semtte yaklaşık 120 milyon TL değerinde bir villa satın alarak yeni adresine yerleşti.

Galatasaray’ın yıldızlarıyla komşu oldu! Okan Buruk kesenin ağzını açtı: Servet değerinde villa hamlesi!

KOMŞULARI YILDIZ İSİMLER!

Galatasaray'ın antrenmanlarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne taşımasının ardından Göktürk, sarı-kırmızılı camianın yeni yaşam merkezi haline geldi.

Galatasaray’ın yıldızlarıyla komşu oldu! Okan Buruk kesenin ağzını açtı: Servet değerinde villa hamlesi!

Ulaşım kolaylığı ve tesislere olan yakınlığı nedeniyle futbolcuların da öncelikli tercihi olan bölgede; Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sané gibi yıldız isimlerin de ikamet ettiği belirtiliyor. Okan Buruk'un da aynı semti seçmesiyle birlikte deneyimli teknik adam, takımının yıldız oyuncularıyla komşu oldu.

Galatasaray’ın yıldızlarıyla komşu oldu! Okan Buruk kesenin ağzını açtı: Servet değerinde villa hamlesi!

Okan Buruk'un gündeme gelen milyonluk villa hamlesinin ardından magazin dünyasının ünlü isimlerinin lüks evleri de merak konusu oldu. İşte birbirinden ünlü isimlerin görenleri hayran bırakan evleri...

FAHRİYE EVCEN-BURAK ÖZÇİVİT

Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer alan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında dillere destan bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

Galatasaray’ın yıldızlarıyla komşu oldu! Okan Buruk kesenin ağzını açtı: Servet değerinde villa hamlesi!

Mutlu evliliklerini çocuklarıyla taçlandıran ünlü çift, 2019 yılında ilk oğulları Karan'ın doğumuyla anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Aile mutlulukları ise 2023 yılında dünyaya gelen ikinci oğulları Kerem ile katlanarak büyüdü.

Galatasaray’ın yıldızlarıyla komşu oldu! Okan Buruk kesenin ağzını açtı: Servet değerinde villa hamlesi!

Başarılı kariyerleri ve uyumlu evlilikleriyle yıllardır ilgi odağı olmayı sürdüren ikili, mutlu aile yaşantılarıyla da adlarından söz ettiriyor.

Galatasaray’ın yıldızlarıyla komşu oldu! Okan Buruk kesenin ağzını açtı: Servet değerinde villa hamlesi!

Ünlü çift son olarak lüks eviyle gündeme geldi. Fahriye Evcen, zaman zaman evinden paylaşım yaparak zevkini gözler önüne seriyor.

Galatasaray’ın yıldızlarıyla komşu oldu! Okan Buruk kesenin ağzını açtı: Servet değerinde villa hamlesi!

İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN AŞK YUVASI...

Galatasaray’ın yıldızlarıyla komşu oldu! Okan Buruk kesenin ağzını açtı: Servet değerinde villa hamlesi!

SAFİYE SOYMAN

Her daim enerjik halleri, dillere pelesenk olan şarkıları ve yakın dostları ile olan eğlenceli diyaloglarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Safiye Soyman, bu kez yaşam alanıyla adından söz ettirdi. İstanbul'daki lüks evinin kapılarını açan ünlü sanatçı, muazzam Boğaz manzarası ve zevkle döşenmiş detaylarıyla sosyal medyada fırtınalar estirdi.

Galatasaray’ın yıldızlarıyla komşu oldu! Okan Buruk kesenin ağzını açtı: Servet değerinde villa hamlesi!

İÇİNDEN HUZUR FIŞKIRIYOR!

Renkli kişiliğini evinin her köşesine yansıtan Safiye Soyman'ın saray yavrusunu andıran konutu, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Galatasaray’ın yıldızlarıyla komşu oldu! Okan Buruk kesenin ağzını açtı: Servet değerinde villa hamlesi!

Şık detayların, ışıltılı aksesuarların ve büyüleyici deniz manzarasının hakim olduğu eve hayran kalan takipçileri yorum yağdırdı.

Galatasaray’ın yıldızlarıyla komşu oldu! Okan Buruk kesenin ağzını açtı: Servet değerinde villa hamlesi!

Ünlü ismin paylaşımına, "Harika bir ev", "Bu evde insanın ömrü uzar, huzur bulur", "Tam Safiye Soyman'ın tarzı, çok güzel döşenmiş" şeklinde binlerce övgü dolu yorum geldi.

Galatasaray’ın yıldızlarıyla komşu oldu! Okan Buruk kesenin ağzını açtı: Servet değerinde villa hamlesi!

SEDA SAYAN

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, hem projeleriyle, hem de özel hayatıyla magazin manşetlerini süslemeyi başarıyor. Ünlü şarkıcı Seda Sayan meslektaşı Çağlar Ökten'le 24 Nisan 2022 yılında hayatını birleştirdi.

Galatasaray’ın yıldızlarıyla komşu oldu! Okan Buruk kesenin ağzını açtı: Servet değerinde villa hamlesi!

4 MİLYON DOLARLIK VİLLASI GÜNDEME OTURDU!

Ünlü şarkıcının genç eşiyle yaşadığı 4 milyon dolarlık lüks villası görenleri büyüledi.

Galatasaray’ın yıldızlarıyla komşu oldu! Okan Buruk kesenin ağzını açtı: Servet değerinde villa hamlesi!

Ünlü sanatçının zevkle döşenmiş evi kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Seda Sayan'ın 4 milyon dolarlık evi | Video

Galatasaray’ın yıldızlarıyla komşu oldu! Okan Buruk kesenin ağzını açtı: Servet değerinde villa hamlesi!

KIVANÇ TATLITUĞ VE BAŞAK DİZER

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in kütük evi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Doğal yapısı ve zarif dekorasyonuyla öne çıkan yaşam alanı, kullanıcılar tarafından büyük ilgi ve beğeniyle karşılandı.

Galatasaray’ın yıldızlarıyla komşu oldu! Okan Buruk kesenin ağzını açtı: Servet değerinde villa hamlesi!

Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer, 2016 yılında hayatlarını birleştirdi. Ünlü çift, 2022'de dünyaya gelen oğulları Kurt Efe ile anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Tatlıtuğ ailesinin birlikte yaşadığı ev ise estetik detayları, modern tasarımı ve zarif atmosferiyle kısa sürede büyük ilgi görerek dikkatleri üzerine topladı.

Galatasaray’ın yıldızlarıyla komşu oldu! Okan Buruk kesenin ağzını açtı: Servet değerinde villa hamlesi!

Stil danışmanı Başak Dizer'in kendine has zevki, evin dekorasyonunda da açıkça hissediliyor.

Galatasaray’ın yıldızlarıyla komşu oldu! Okan Buruk kesenin ağzını açtı: Servet değerinde villa hamlesi!

Bir moda dergisi çekimini andıran ev, özel üretim oturma grupları ve titizlikle seçilen mobilyaları sayesinde dikkat çekici ve özgün bir ambiyans kazandı.

Galatasaray’ın yıldızlarıyla komşu oldu! Okan Buruk kesenin ağzını açtı: Servet değerinde villa hamlesi!

Özenle tercih edilen tablolar ve dekoratif aksesuarlar, mekâna farklı bir ruh kazandırarak evin genel havasını baştan sona yenilemiş durumda.

Galatasaray’ın yıldızlarıyla komşu oldu! Okan Buruk kesenin ağzını açtı: Servet değerinde villa hamlesi!

Çiftin evinde modern detaylarla vintage parçaların yakaladığı dengeli uyum öne çıkıyor. Farklı dönemlere ait bu dokuların birleşimi, yaşam alanına hem samimi bir sıcaklık hem de güçlü bir stil kimliği kazandırıyor.

Galatasaray’ın yıldızlarıyla komşu oldu! Okan Buruk kesenin ağzını açtı: Servet değerinde villa hamlesi!

Dekorasyonda pop-art etkileriyle birlikte doğadan esinlenen renkli ve enerjik parçalar ön plana çıkıyor.