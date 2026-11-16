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Galatasaray'ın yıldızlarıyla komşu oldu! Okan Buruk kesenin ağzını açtı: Servet değerinde villa hamlesi!
Galatasaray'ın yıldızlarıyla komşu oldu! Okan Buruk kesenin ağzını açtı: Servet değerinde villa hamlesi!
Galatasaray camiasında antrenman tesislerinin taşınmasıyla başlayan yeni yerleşim furyasına teknik direktör Okan Buruk da katıldı. Yıllık 4 milyon euro kazandığı konuşulan Buruk'un, takımın iki yıldız ismiyle aynı bölgede yaşamak için servet ödediği iddia edildi.
Giriş Tarihi: 16.11.2026 09:05