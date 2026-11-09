Galatasaraylı Leroy Sane'nin eşi ifşa etti! Takım arkadaşının sevgilisinden DM iddiası: "Kulübü ayağa kaldırabilirdim"

"Onu ne isterlerse çağırabilirler. Bana güvenin, aile hayatımız ve futbol hayatımız birbirine karışmaz. O asla bizim sorunumuz değildi. O, onun takım arkadaşının sorunuydu. Bizim değil. Ama hayal edin ki onunla veya onunla asla yüzleşmemiş olmam ne kadar sakin olabilirim. Bir yanlış hamle ve tüm kulübü aydınlatmak. Tüm ilişkimde sakin bir şekilde yaşadım. Ben karmaşık tip değilim. Ama içimde var. Barışı seçiyorum."