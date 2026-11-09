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Galatasaraylı Leroy Sane'nin eşi ifşa etti! Takım arkadaşının sevgilisinden DM iddiası: "Kulübü ayağa kaldırabilirdim"

Almanya Milli Takımı'na davet edilmeyen Galatasaraylı Leroy Sane, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Yıldız futbolcunun eşi Candice Brook'un gece yarısı yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler, sarı-kırmızılı camiada merak uyandıran bir tartışmanın fitilini ateşledi. İşte o açıklamanın perde arkası!

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MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 09.11.2026 10:48 Güncelleme Tarihi: 09.11.2026 10:58
Galatasaraylı Leroy Sane’nin eşi ifşa etti! Takım arkadaşının sevgilisinden DM iddiası: Kulübü ayağa kaldırabilirdim

Galatasaray'da bu sezon performansında düşüş yaşandığı gözlenen ve aldığı süreler azalan Leroy Sane, son olarak Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosuna da davet edilmemişti.

Galatasaraylı Leroy Sane’nin eşi ifşa etti! Takım arkadaşının sevgilisinden DM iddiası: Kulübü ayağa kaldırabilirdim

Teknik direktör Jürgen Klopp, Beşiktaş'ın kalesini koruyan Alexander Nübel'i kadroya dahil ederken Sane'ye yer vermemişti.

Galatasaraylı Leroy Sane’nin eşi ifşa etti! Takım arkadaşının sevgilisinden DM iddiası: Kulübü ayağa kaldırabilirdim

Yaşanan bu sportif gelişmelerin ardından, yıldız futbolcunun uzun yıllardır birlikte yaşadığı ve çocuklarının annesi olan partneri Candice Brook'un gece yarısı yaptığı paylaşımlar magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. ABD'li sanatçı, sosyal medyada bir gönderiye verdiği yanıtta, Sane'ye yönelik şoke eden bir DM iddiasında bulundu.

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Galatasaraylı Leroy Sane’nin eşi ifşa etti! Takım arkadaşının sevgilisinden DM iddiası: Kulübü ayağa kaldırabilirdim

"BÜTÜN KULÜBÜ AYAĞA KALDIRMAYA YETERDİ"

Candice Brook, paylaşımlarında bir takım arkadaşının sevgilisinin Leroy Sane'ye DM yoluyla ulaşarak yakınlaşmaya çalıştığını öne sürdü. Yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Asıl tuhaf olan, Galatasaray'daki takım arkadaşının sevgilisinin Leroy'a DM atıp yürümeye çalışmasıydı. Asıl tuhaf olan benim onu evire çevire dövmeyip görmezden gelmiş olmamdı. Ancak bunu dışarıya yansıtmadım. Tek bir hareketim bütün kulübü ayağa kaldırmaya yeterdi. Ben ortalığı karıştıran biri değilim. Huzuru seçiyorum."

Galatasaraylı Leroy Sane’nin eşi ifşa etti! Takım arkadaşının sevgilisinden DM iddiası: Kulübü ayağa kaldırabilirdim

"Onu ne isterlerse çağırabilirler. Bana güvenin, aile hayatımız ve futbol hayatımız birbirine karışmaz. O asla bizim sorunumuz değildi. O, onun takım arkadaşının sorunuydu. Bizim değil. Ama hayal edin ki onunla veya onunla asla yüzleşmemiş olmam ne kadar sakin olabilirim. Bir yanlış hamle ve tüm kulübü aydınlatmak. Tüm ilişkimde sakin bir şekilde yaşadım. Ben karmaşık tip değilim. Ama içimde var. Barışı seçiyorum."

Galatasaraylı Leroy Sane’nin eşi ifşa etti! Takım arkadaşının sevgilisinden DM iddiası: Kulübü ayağa kaldırabilirdim

"O KADIN YÜZÜNDEN HERKESİN ÖNÜNDE KÜÇÜK DÜŞMEYİ HAK ETMİYOR"

Açıklamalarında konunun taraflarına ve çocuklara dikkat çeken Brook, sessiz kalma nedenini şu ifadelerle açıkladı:

"Bu kişinin ailesi ve çocukları var. Sırf bir kişi ortalığı karıştırıyor diye bir aile ve takım cezalandırılacak değil. Ben öyle biri değilim. Tarzım bu değil, uzun vadeli oynarım. Zaten 2 yıldan fazla bir süre sonra bu geçmişte kalmış olacak. Neden büyük mesele haline gelsin ki?"

Galatasaraylı Leroy Sane’nin eşi ifşa etti! Takım arkadaşının sevgilisinden DM iddiası: Kulübü ayağa kaldırabilirdim

"Ben sadece insanların benim ne kadar rahat ve sakin biri olduğumu anlamadığını belirtiyordum. Kendimi kaybedip ortalığı ayağa kaldıramam; hele ki küçük çocukların pahasına asla, zaten hep söylediğim gibi. Oyuncunun kendisi harika bir insan. O kadın yüzünden herkesin önünde küçük düşürülmeyi hak etmiyor."
Sarı-kırmızılı taraftarları merakta bırakan bu durumun ardından, bahsi geçen iddia edilen ismin kim olduğu merak edildi.

Galatasaraylı Leroy Sane’nin eşi ifşa etti! Takım arkadaşının sevgilisinden DM iddiası: Kulübü ayağa kaldırabilirdim

Öte yandan magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu gelişmenin ardından diğer ünlü futbolcuların özel hayatları da yeniden merak konusu oldu. Peki yeşil sahaların yıldız isimlerinin eşlerini ve sevgililerini tanıyor musunuz?

MARCO ASENSİO VE SEVGİLİSİ LAVİNİA LEONHARD

Galatasaraylı Leroy Sane’nin eşi ifşa etti! Takım arkadaşının sevgilisinden DM iddiası: Kulübü ayağa kaldırabilirdim

HAKAN ÇALHANOĞLU VE EŞİ SİNEM ÇALHANOĞLU

Galatasaraylı Leroy Sane’nin eşi ifşa etti! Takım arkadaşının sevgilisinden DM iddiası: Kulübü ayağa kaldırabilirdim

CENK TOSUN VE EŞİ ECE AKGÜRBÜZ

Galatasaraylı Leroy Sane’nin eşi ifşa etti! Takım arkadaşının sevgilisinden DM iddiası: Kulübü ayağa kaldırabilirdim

CENGİZ ÜNDER VE EŞİ BİLGE YENİGÜL

Galatasaraylı Leroy Sane’nin eşi ifşa etti! Takım arkadaşının sevgilisinden DM iddiası: Kulübü ayağa kaldırabilirdim

BERKE ÖZER VE SEVGİLİSİ GLORİA DİNOV

Galatasaraylı Leroy Sane’nin eşi ifşa etti! Takım arkadaşının sevgilisinden DM iddiası: Kulübü ayağa kaldırabilirdim

BERKE ÖZER VE SEVGİLİSİ GLORİA DİNOV

Galatasaraylı Leroy Sane’nin eşi ifşa etti! Takım arkadaşının sevgilisinden DM iddiası: Kulübü ayağa kaldırabilirdim

OZAN TUFAN VE EŞİ ROJİN TUFAN

Galatasaraylı Leroy Sane’nin eşi ifşa etti! Takım arkadaşının sevgilisinden DM iddiası: Kulübü ayağa kaldırabilirdim

OSİMHEN VE SEVGİLİSİ STEFANİE LADEWİG

Galatasaraylı Leroy Sane’nin eşi ifşa etti! Takım arkadaşının sevgilisinden DM iddiası: Kulübü ayağa kaldırabilirdim

DRİES MERTENS VE EŞİ KATRİN KERKHOFS

Galatasaraylı Leroy Sane’nin eşi ifşa etti! Takım arkadaşının sevgilisinden DM iddiası: Kulübü ayağa kaldırabilirdim

NECİP UYSAL VE EŞİ NUR UYSAL

Galatasaraylı Leroy Sane’nin eşi ifşa etti! Takım arkadaşının sevgilisinden DM iddiası: Kulübü ayağa kaldırabilirdim

CENK ÖZKAÇAR VE EŞİ HİRA NUR KASATURA

Galatasaraylı Leroy Sane’nin eşi ifşa etti! Takım arkadaşının sevgilisinden DM iddiası: Kulübü ayağa kaldırabilirdim

MARİO LEMİNA VE EŞİ FANNY NEGUESHA

Galatasaraylı Leroy Sane’nin eşi ifşa etti! Takım arkadaşının sevgilisinden DM iddiası: Kulübü ayağa kaldırabilirdim

SAMET AKAYDIN VE EŞİ HAZAL ÇAĞLAR

Galatasaraylı Leroy Sane’nin eşi ifşa etti! Takım arkadaşının sevgilisinden DM iddiası: Kulübü ayağa kaldırabilirdim

BATUHAN KÖR VE EŞİ ELİF YILMAZ

Galatasaraylı Leroy Sane’nin eşi ifşa etti! Takım arkadaşının sevgilisinden DM iddiası: Kulübü ayağa kaldırabilirdim

BARIŞ TELLİ VE EŞİ RÜMEYSA ÇELİK

Galatasaraylı Leroy Sane’nin eşi ifşa etti! Takım arkadaşının sevgilisinden DM iddiası: Kulübü ayağa kaldırabilirdim

MAURO ICARDİ VE SEVGİLİSİ CHINA SUAREZ

Galatasaraylı Leroy Sane’nin eşi ifşa etti! Takım arkadaşının sevgilisinden DM iddiası: Kulübü ayağa kaldırabilirdim

ANDERSON TALİSCA VE SEVGİLİSİ CAROLAİNE FREİTAS

Galatasaraylı Leroy Sane’nin eşi ifşa etti! Takım arkadaşının sevgilisinden DM iddiası: Kulübü ayağa kaldırabilirdim

İRFAN CAN KAHVECİ VE EŞİ GÖZDE KAHVECİ

Haber Girişi Gözde Nur - Editör