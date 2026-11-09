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Galatasaraylı Leroy Sane'nin eşi ifşa etti! Takım arkadaşının sevgilisinden DM iddiası: 'Kulübü ayağa kaldırabilirdim'
Galatasaraylı Leroy Sane'nin eşi ifşa etti! Takım arkadaşının sevgilisinden DM iddiası: "Kulübü ayağa kaldırabilirdim"
Almanya Milli Takımı'na davet edilmeyen Galatasaraylı Leroy Sane, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Yıldız futbolcunun eşi Candice Brook'un gece yarısı yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler, sarı-kırmızılı camiada merak uyandıran bir tartışmanın fitilini ateşledi. İşte o açıklamanın perde arkası!
Giriş Tarihi: 09.11.2026 10:48
Güncelleme Tarihi: 09.11.2026 10:58