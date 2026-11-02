Trend Galeri Trend Magazin Galatasaraylı Lucas Torreira'nın lüks aracıyla kaçamak gecesi: Gizemli güzelle kaçış planı bakın ne oldu!

Galatasaraylı Lucas Torreira'nın lüks aracıyla kaçamak gecesi: Gizemli güzelle kaçış planı bakın ne oldu!

Galatasaray'ın saha içindeki hırsı kadar özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen yıldız futbolcusu Lucas Torreira, servet değerindeki yeni lüks aracıyla katıldığı gecede dikkat çekti. Mekan çıkışında sergilediği kaçış planı ise gecenin en çok konuşulan ayrıntısı oldu.

Giriş Tarihi: 02.11.2026 06:05 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 06:07