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Galatasaraylı Lucas Torreira'nın lüks aracıyla kaçamak gecesi: Gizemli güzelle kaçış planı bakın ne oldu!

Galatasaray'ın saha içindeki hırsı kadar özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen yıldız futbolcusu Lucas Torreira, servet değerindeki yeni lüks aracıyla katıldığı gecede dikkat çekti. Mekan çıkışında sergilediği kaçış planı ise gecenin en çok konuşulan ayrıntısı oldu.

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EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 02.11.2026 06:05 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 06:07
Galatasaraylı Lucas Torreira’nın lüks aracıyla kaçamak gecesi: Gizemli güzelle kaçış planı bakın ne oldu!

Galatasaray'ın çapkın yıldızı Lucas Torreira, yine İstanbul gecelerindeydi. Adı pek çok ünlü Türk yıldızla birlikte anılan futbolcu, önceki gece ortağı olduğu mekânda bir kadınla samimi şekilde eğlendi.

Galatasaraylı Lucas Torreira’nın lüks aracıyla kaçamak gecesi: Gizemli güzelle kaçış planı bakın ne oldu!

Dışarıda gazetecilerin olduğunu öğrenen futbolcu, mekandan yalnız başına ayrıldı.

Galatasaraylı Lucas Torreira’nın lüks aracıyla kaçamak gecesi: Gizemli güzelle kaçış planı bakın ne oldu!

Futbolcunun yardımcısı ise Torreira'nın birlikte eğlendiği kadınla birlikte başka bir VIP minibüse binerek kulüpten ayrıldı. Bu arada Uruguaylı futbolcunun, yaklaşık 60 milyon TL değerinde yeni aldığı lüks aracı dikkat çekti.

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Galatasaraylı Lucas Torreira’nın lüks aracıyla kaçamak gecesi: Gizemli güzelle kaçış planı bakın ne oldu!

PEKİ DİĞER FUTBOLCULARIN DUDAK UÇUKLATAN ARABALARINI GÖRDÜNÜZ MÜ?

CRİSTİANO RONALDO

9 yıldır nişanlı olduğu Georgina Rodriguez ile evlilik hazırlığında olan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, geçen günlerde lüks otomobil koleksiyonuyla gündeme gelmişti.

Galatasaraylı Lucas Torreira’nın lüks aracıyla kaçamak gecesi: Gizemli güzelle kaçış planı bakın ne oldu!

Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından garajında sıralanan milyonlarca dolarlık araçlarını paylaşarak gönderisine "My Toys" (Oyuncaklarım) notunu eklemişti.

Galatasaraylı Lucas Torreira’nın lüks aracıyla kaçamak gecesi: Gizemli güzelle kaçış planı bakın ne oldu!

Kısa sürede geniş yankı uyandıran paylaşım, binlerce beğeni ve yorum almıştı.

Galatasaraylı Lucas Torreira’nın lüks aracıyla kaçamak gecesi: Gizemli güzelle kaçış planı bakın ne oldu!

VİCTOR OSİMHEN

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen, sahada olduğu kadar özel hayatıyla da gündemde!

Galatasaraylı Lucas Torreira’nın lüks aracıyla kaçamak gecesi: Gizemli güzelle kaçış planı bakın ne oldu!

75 milyon euro gibi rekor bir bedelle Galatasaray'a imza atan Osimhen, sarı-kırmızılı ekipten yıllık 20 milyon euro kazanıyor. Kazancını yatırımlarla değerlendiren ünlü futbolcu, milyonluk araba koleksiyonuyla da dikkat çekiyor.

Galatasaraylı Lucas Torreira’nın lüks aracıyla kaçamak gecesi: Gizemli güzelle kaçış planı bakın ne oldu!

Birçok spor otomobil ve özel yapım araçları bulunan Victor Osimhen'in garajındaki lüks araçlarının toplamı ise yaklaşık 300 milyon TL değerinde.

Galatasaraylı Lucas Torreira’nın lüks aracıyla kaçamak gecesi: Gizemli güzelle kaçış planı bakın ne oldu!

İŞTE GARAJINDA YATAN SERVET LİSTESİ!

Lüks spor araba 125 milyon TL.

Galatasaraylı Lucas Torreira’nın lüks aracıyla kaçamak gecesi: Gizemli güzelle kaçış planı bakın ne oldu!

Bu spor aracın fiyatı 60 milyon TL.

Galatasaraylı Lucas Torreira’nın lüks aracıyla kaçamak gecesi: Gizemli güzelle kaçış planı bakın ne oldu!

Lüks cipi 80 milyon TL.

Galatasaraylı Lucas Torreira’nın lüks aracıyla kaçamak gecesi: Gizemli güzelle kaçış planı bakın ne oldu!

Bu arazi aracı 35 milyon TL.

Galatasaraylı Lucas Torreira’nın lüks aracıyla kaçamak gecesi: Gizemli güzelle kaçış planı bakın ne oldu!

UĞURCAN ÇAKIR

Galatasaray'ın Trabzonspor'dan 33 milyon Euro gibi rekor bir ücretle transfer ettiği milli kaleci Uğurcan Çakır, geçtiğimiz haftalarda Bebek'te bir mekandaydı.

Galatasaraylı Lucas Torreira’nın lüks aracıyla kaçamak gecesi: Gizemli güzelle kaçış planı bakın ne oldu!

Ünlü futbolcu, gazetecilerin ligdeki yarışla ilgili sorusuna, "Yarışta varız, sezon sonu güzel olacak" yanıtını verdi.

Galatasaraylı Lucas Torreira’nın lüks aracıyla kaçamak gecesi: Gizemli güzelle kaçış planı bakın ne oldu!

Milli file bekçisi ardından 30 milyon lira değerindeki lüks marka aracına bindi.

Galatasaraylı Lucas Torreira’nın lüks aracıyla kaçamak gecesi: Gizemli güzelle kaçış planı bakın ne oldu!

Çakır'ın plakasının hâlâ 61 (Trabzon) olması dikkat çekti.

Galatasaraylı Lucas Torreira’nın lüks aracıyla kaçamak gecesi: Gizemli güzelle kaçış planı bakın ne oldu!

ARDA GÜLER

Hem Türkiye'de hem de dünyada adını sık sık duyguğumuz, Real Madrid'de forma giyen ünlü futbolcu Arda Güler'in de milyon dolarlık aracı çok konuşuluyor.

Galatasaraylı Lucas Torreira’nın lüks aracıyla kaçamak gecesi: Gizemli güzelle kaçış planı bakın ne oldu!

ARDA GÜLER

OTOMOBİL FİYATI 140 BİN EURO

Galatasaraylı Lucas Torreira’nın lüks aracıyla kaçamak gecesi: Gizemli güzelle kaçış planı bakın ne oldu!

Herkesin yakından tandığı dünyaca ünlü portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo şu an Al Nassr FC takımında top koşturuyor. Ronaldo, dünyada sadece 599 adet bulunan çok lüks aracıyla gündemleri süslüyor.

Galatasaraylı Lucas Torreira’nın lüks aracıyla kaçamak gecesi: Gizemli güzelle kaçış planı bakın ne oldu!

CRİSTİANO RONALDO

OTOMOBİL FİYATI 3 MİLYON EURO

Galatasaraylı Lucas Torreira’nın lüks aracıyla kaçamak gecesi: Gizemli güzelle kaçış planı bakın ne oldu!

Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan efsanevi oyuncu Arda Turan'ın da kullandığı lüks araç gözlerden kaçmıyor.

Galatasaraylı Lucas Torreira’nın lüks aracıyla kaçamak gecesi: Gizemli güzelle kaçış planı bakın ne oldu!

ARDA TURAN

OTOMOBİL FİYATI 42 MİLYON LİRA

Galatasaraylı Lucas Torreira’nın lüks aracıyla kaçamak gecesi: Gizemli güzelle kaçış planı bakın ne oldu!

En son Kayserispor'un teknik direktörlüğünü yapan eski futbolcu Burak Yılmaz'ın özel plakalı lüks otomobili göz kamaştırıyor.

Galatasaraylı Lucas Torreira’nın lüks aracıyla kaçamak gecesi: Gizemli güzelle kaçış planı bakın ne oldu!

BURAK YILMAZ

OTOMOBİLİN FİYATI 20 MİLYON LİRA