Galler Prensesi Kate Middleton’dan sevindiren haber! Kanseri yendiğini açıkladı!

Galler Prensesi Kate Middleton, sosyal medya hesabından video yayınlayarak, 'Galler Prensesi Catherine'den mesaj' notuyla açıklama yaptı. 'HAYAT BİR ANDA DEĞİŞEBİLİR' Middleton, 'Yaz sona ererken kemoterapi tedavimi nihayet tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam. Son dokuz ay bizim için bir aile olarak inanılmaz derecede zor geçti. Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebilir, biz fırtınalı sularda ve bilinmeyen yollarda gezinmenin bir yolunu bulmak zorunda kaldık' dedi. 'DAHA FAZLASINI İSTEYEMEZDİK' Prenses Kate, dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise, 'Geçen yıl boyunca bana çok iyi baktıkları için tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla hastaneyi ziyaret ettim. Her şeyin üstesinden gelirken William ve benimle birlikte sessizce yürüyen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Daha fazlasını isteyemezdik' dedi. Ayrıca Middleton, 'Hasta olarak geçirdiğim süre boyunca gördüğümüz ilgi olağanüstüydü. Şimdi iyileşmeye odaklanmaya devam ediyorum. Kanser teşhisi konulan herkesin bileceği gibi, yeni bir normale uyum sağlamak zaman alır. Ancak önümüzdeki yılı dört gözle bekliyorum. Sabırsızlıkla bekleyecek çok şey var. Desteğiniz için herkese teşekkür ederim' ifadelerini kullandı. Kraliçe Elizabeth'in Kate Middleton'a verdiği doğum günü hediyesi, tüm dikkatleri üzerine çekmişti! 40. yaş günü şerefine, Kraliçe'nin özel koleksiyonundan Kate'e verilen mücevherler, sadece bir hediye değil, gelecekteki Kraliçe için bir mirastı Kate'in gözyaşlarına boğan bu hediyenin ardındaki gerçekler ise oldukça ilginç. İşte detaylar... O dönemde, Kraliçe Elizabeth'in Kate'e, kendi özel koleksiyonundan mücevherler hediye ettiği ve bu jestin, Kate'i oldukça duygulandırdığı iddia ediliyordu. Yeni bir kaynağa göre, Kraliçe, Kate'in doğum gününde 'özellikle bir özen gösterdi' ve ona özel mücevherlerinden bir koleksiyon hediye etti. Bunlar arasında, Kate'in gözyaşlarını tutamadığı özel bir elmas seti de vardı: Taç Giyme Kolye ve Küpeleri. Kaynağa göre, Kraliçe Kate'e, Prens William'ın taç giyme töreninde bu mücevherleri takacağına dair bir söz de verdi. Kraliçe'nin, Kate'e bu mücevherleri hediye etmesinin ardında önemli bir anlam bulunuyor. Kaynağa göre, Kraliçe, Kate'in gelecekteki bir Kraliçe olarak, kendisinden önceki kraliçeler gibi bu mücevherleri takması gerektiğini düşünüyordu. Kraliçe Elizabeth'in, annesi Kraliçe Anne ve büyükanne Kraliçe Mary de taç giyme törenlerinde bu mücevherleri kullanmıştı. Kraliçe Elizabeth, Kate'e, 'bu mücevherler sadece doğru olanı yapmak için' verilmelidir diye açıklamada bulundu. 2022 yılında Kraliçe Elizabeth'in vefatından sonra, Kate, onun mirasını taşıma konusunda büyük bir sorumluluk üstlenmiş oldu. Kaynak, Kraliçe'nin Kate'e özel olarak, Prens William taç giydiğinde bu mücevherleri takacağına dair söz verdiğini belirtiyor. Bu özel mücevherlerin Kate için anlamının büyük olduğu ve yakında önemli etkinliklerde bu takıları kullanacağı tahmin ediliyor. Kate'in 40. doğum gününde aldığı hediyeler, Kraliçe'nin ona duyduğu sevgiyi ve güveni gösteriyor. Bu yıl ise, Kate'in 41. doğum günü şerefine Prens William'ın onu özel hediyelerle şaşırtacağı düşünülüyor. Kraliyet muhabiri Jennie Bond, Kate'e muhtemelen lüks banyo yağları ve kokulu mumlar gibi rahatlatıcı hediyeler verileceğini belirtti. Ayrıca, William'ın ona ipek pijamalar ya da yumuşak dokusu ile cilde nazik davranan kazaklar hediye etmesi de ihtimaller arasında.