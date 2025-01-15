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Galler Prensesi Kate Middleton’dan sevindiren haber! Kanseri yendiğini açıkladı!

Galler Prensesi Kate Middleton, sosyal medya üzerinden sevindiren haberi duyurdu. Prenses Kate Middleton, kanseri yendiğini ve iyileşme sürecine girdiğini duyurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 15.01.2025 12:08 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 12:08
Galler Prensesi Kate Middleton’dan sevindiren haber! Kanseri yendiğini açıkladı!

Galler Prensesi Kate Middleton, sosyal medya hesabından video yayınlayarak, 'Galler Prensesi Catherine'den mesaj' notuyla açıklama yaptı.

Galler Prensesi Kate Middleton’dan sevindiren haber! Kanseri yendiğini açıkladı!

"HAYAT BİR ANDA DEĞİŞEBİLİR"

Middleton, "Yaz sona ererken kemoterapi tedavimi nihayet tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam. Son dokuz ay bizim için bir aile olarak inanılmaz derecede zor geçti. Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebilir, biz fırtınalı sularda ve bilinmeyen yollarda gezinmenin bir yolunu bulmak zorunda kaldık" dedi.

Galler Prensesi Kate Middleton’dan sevindiren haber! Kanseri yendiğini açıkladı!

"DAHA FAZLASINI İSTEYEMEZDİK"

Prenses Kate, dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise, "Geçen yıl boyunca bana çok iyi baktıkları için tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla hastaneyi ziyaret ettim. Her şeyin üstesinden gelirken William ve benimle birlikte sessizce yürüyen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Daha fazlasını isteyemezdik" dedi.

Galler Prensesi Kate Middleton’dan sevindiren haber! Kanseri yendiğini açıkladı!

Ayrıca Middleton, "Hasta olarak geçirdiğim süre boyunca gördüğümüz ilgi olağanüstüydü. Şimdi iyileşmeye odaklanmaya devam ediyorum. Kanser teşhisi konulan herkesin bileceği gibi, yeni bir normale uyum sağlamak zaman alır. Ancak önümüzdeki yılı dört gözle bekliyorum. Sabırsızlıkla bekleyecek çok şey var. Desteğiniz için herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Galler Prensesi Kate Middleton’dan sevindiren haber! Kanseri yendiğini açıkladı!

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