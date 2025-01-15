Galler Prensesi Kate Middleton’dan sevindiren haber! Kanseri yendiğini açıkladı!

"HAYAT BİR ANDA DEĞİŞEBİLİR"

Middleton, "Yaz sona ererken kemoterapi tedavimi nihayet tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam. Son dokuz ay bizim için bir aile olarak inanılmaz derecede zor geçti. Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebilir, biz fırtınalı sularda ve bilinmeyen yollarda gezinmenin bir yolunu bulmak zorunda kaldık" dedi.