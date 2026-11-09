Gamze Özçelik eşi Reshad Strik’le ilişkisini anlattı: Türkçe konuşmayı özledim!

Şöhret, insanın eline verilmiş büyük bir imkân olabilir. Ancak o imkânı ne için kullandığınız, sizi gerçekten değerli kılar. Gamze Özçelik, kendini yardım çalışmalarına adamıştı. Sahip olduğu imkânları ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmak için kullanıyor. Özçelik, Mısır'da, Gazze'den tedavi amacıyla getirilen 23 kişinin ameliyat ve tedavi masraflarını karşılamıştı. Tedavileri süren hastaları ve ailelerini ziyaret ederek acılarına ortak oldu. Dile kolay... 23 insanın yeniden sağlığına kavuşması için el uzatmak. Hem de pek çok insan sessiz kalırken... Üstelik bu yalnızca maddi bir destek değil. Çünkü bazı yaralar ilaçla, bazıları ise bir insanın yanında olduğunu hissetmesiyle iyileşir. 'Yalnız değilsiniz' diyebilmek de en az tedavi kadar kıymetlidir. Bugün bazıları birkaç gün daha gündemde kalabilmek için çabalarken, bazıları sessizce hayatlara dokunuyor. Kameralardan ve gösterişten uzak yapılan bu iyilikler belki daha az konuşuluyor ama çok daha büyük anlam taşıyor. Gamze Özçelik'in yaptığı da tam olarak bu... Yıllardır farklı coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak şöhretini alkış toplamak için değil, umut olmak için kullanıyor. Çünkü tanınmak tek başına bir meziyet değil. Asıl mesele, sahip olduğunuz imkânları başkalarının hayatına fayda sağlayacak şekilde kullanabilmek. Bazıları görünür olmak için iyilik yapar; bazıları ise yaptığı iyiliklerle görünür olur. Yardımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Gamze Özçelik, ilk kez evliliğiyle ilgili konuştu. Farklı kültürlerden gelmelerine rağmen bu durumun ilişkilerinde herhangi bir sorun yaratmadığını belirten Özçelik, asıl zorlandığı konunun dil olduğunu söyledi. Bir süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gamze Özçelik, eşi Reshad Strik ile iletişimlerinde yaşadıkları bir detayı paylaştı. Kültürel farklılıkların evliliklerinde problem oluşturmadığını ifade eden ünlü isim, sürekli İngilizce konuşmanın zaman zaman kendisini zorladığını dile getirdi. Gamze Özçelik, eşi Reshad Strik kültürel farklılık nedeniyle sorun yaşamadıklarını, ancak sürekli İngilizce konuşmanın kendisini zorladığını söyledi. Tartışma anlarında kendini İngilizce ifade etmekte güçlük çektiğini belirten Özçelik 'Türkçe konuşmayı özledim' dedi.