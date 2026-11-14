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Gamze Özçelik Gazze için bir kez daha kolları sıvadı! Acil destek çağrısında bulundu: 'Harekete geçmemiz gerekiyor'
Gamze Özçelik Gazze için bir kez daha kolları sıvadı! Acil destek çağrısında bulundu: "Harekete geçmemiz gerekiyor"
Gamze Özçelik, Gazze'de şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketinden etkilenen aileler için yeniden harekete geçti. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla yardım seferberliği başlatan Özçelik, bölgedeki çocuklar ve ihtiyaç sahipleri için destek çağrısında bulundu.
Giriş Tarihi: 14.11.2026 07:48