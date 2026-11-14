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Gamze Özçelik Gazze için bir kez daha kolları sıvadı! Acil destek çağrısında bulundu: "Harekete geçmemiz gerekiyor"

Gamze Özçelik, Gazze'de şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketinden etkilenen aileler için yeniden harekete geçti. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla yardım seferberliği başlatan Özçelik, bölgedeki çocuklar ve ihtiyaç sahipleri için destek çağrısında bulundu.

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ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 14.11.2026 07:48
Gamze Özçelik Gazze için bir kez daha kolları sıvadı! Acil destek çağrısında bulundu: Harekete geçmemiz gerekiyor

Gamze Özçelik, Gazze'de yaşanan dram karşısında bir kez daha kolları sıvadı.

Gamze Özçelik Gazze için bir kez daha kolları sıvadı! Acil destek çağrısında bulundu: Harekete geçmemiz gerekiyor

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla bölgedeki ihtiyaç sahiplerine destek veren Özçelik, bu kez sel felaketinden etkilenen aileler için yardım seferberliği başlattı.

Gamze Özçelik Gazze için bir kez daha kolları sıvadı! Acil destek çağrısında bulundu: Harekete geçmemiz gerekiyor

Savaşın yıkıcı etkileriyle mücadele eden Gazze'de şiddetli yağışlar, çadırlarda hayata tutunmaya çalışan binlerce aileyi daha da zor durumda bıraktı.

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Gamze Özçelik Gazze için bir kez daha kolları sıvadı! Acil destek çağrısında bulundu: Harekete geçmemiz gerekiyor

70 binden fazla çadır sular altında kalırken, özellikle çocuklar ve yaşlılar soğuk hava koşullarıyla karşı karşıya kaldı.

Gamze Özçelik Gazze için bir kez daha kolları sıvadı! Acil destek çağrısında bulundu: Harekete geçmemiz gerekiyor

Bölgedeki insani krize kayıtsız kalmayan Umuda Koşanlar Derneği, ailelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çadır, battaniye, sünger yatak, yastık, branda ve çocuklarla yetişkinler için kışlık kıyafet yardımlarını sürdürüyor.

Gamze Özçelik Gazze için bir kez daha kolları sıvadı! Acil destek çağrısında bulundu: Harekete geçmemiz gerekiyor

Özellikle ıslak zeminlerde uyumak zorunda kalan çocukların ve barınma imkânlarını kaybeden ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen Özçelik, destek çağrısında bulundu.

Gamze Özçelik Gazze için bir kez daha kolları sıvadı! Acil destek çağrısında bulundu: Harekete geçmemiz gerekiyor

Umuda Koşanlar Derneği'nin yardım çağrısında, Gazze'deki ailelerin sıcak bir yere, kuru bir yatağa ve soğuktan korunabilecekleri giysilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Gamze Özçelik Gazze için bir kez daha kolları sıvadı! Acil destek çağrısında bulundu: Harekete geçmemiz gerekiyor

Özçelik, "Gazze'de zaman kaybetmeden harekete geçmemiz gerekiyor.

Gamze Özçelik Gazze için bir kez daha kolları sıvadı! Acil destek çağrısında bulundu: Harekete geçmemiz gerekiyor

Desteğinizle daha fazla insana ulaşalım, soğukta ve zor şartlarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizin yanında olalım" dedi.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör