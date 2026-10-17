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Gamze Özçelik'ten ağlatan kavuşma! Mısır'da Gazzeli çocuklarla buluştu

Oyuncu ve iyilik elçisi Gamze Özçelik, önceki gün Mısır'a gitti. Umuda Koşanlar Derneği'nin Gazze'ye yönelik çalışmalarını yerinde takip eden Özçelik, soykırıma uğrayan Gazzelilerin hikayelerini dinlediğinde duygusal anlar yaşadı.

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ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 17.10.2026 07:49 Güncelleme Tarihi: 17.10.2026 07:51
Gamze Özçelik’ten ağlatan kavuşma! Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu

Önce Gazzeli öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Özçelik, sonrasında tedavilerine yardımcı olduğu çocukları görmek için hastaneye gitti.

Gamze Özçelik’ten ağlatan kavuşma! Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu

Buluşma sonrası konuşan Özçelik, "Gazze'den Mısır'a gelen öğrenciler ve öğretmenler, kısıtlı imkanlara rağmen eğitime devam etmeye çalışıyorlar.

Gamze Özçelik’ten ağlatan kavuşma! Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu

Ciddi hastalıklar ve ağır yaralarla Gazze'den Mısır'a tedavi için gelen binlerce insan var. Hem hastalar hem de aileleri için bu süreç hiç de kolay değil. Her birinin geride bıraktıkları, yaşadıkları ve önlerinde uzanan yol farklı. Ancak bu yolculukta desteklerinize ihtiyaçları var" dedi.

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Gamze Özçelik’ten ağlatan kavuşma! Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu

Öte yandan güzel oyuncu Gamze Özçelik, kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar almış ve şöhretine veda etmişti. Maneviyata yönelen Özçelik, yaptığı sayısız iyilikle yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurdu.

Gamze Özçelik’ten ağlatan kavuşma! Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu

Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak yardıma muhtaç pek çok insana kucak açan Özçelik, mutluluğu buldu.

Gamze Özçelik’ten ağlatan kavuşma! Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu

Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu Gamze Özçelik ile Reshad Strik, Haziran 2024'te gerçekleştirdikleri sürpriz bir törenle hayatlarını birleştirmiş, bu mutlu haberi sevenleriyle paylaşmıştı.

Gamze Özçelik’ten ağlatan kavuşma! Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu

GAMZE ÖZÇELİK İLE NASIL TANIŞTIKLARINI İLK KEZ ANLATTI!

Reshad Strik, katıldığı bir programda Özçelik ile yollarının nasıl kesiştiğini ilk kez anlattı. Strik, Gana'da ziyaret ettiği bir köyün, iki yıl sonra Gamze Özçelik ve Umuda Koşanlar ekibi tarafından da ziyaret edildiğini belirtti.

Gamze Özçelik’ten ağlatan kavuşma! Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu

Özçelik'in kendisine ulaşma sürecine değinen Strik, derneğe davet edildiğini ve tanışmalarının bu vesileyle gerçekleştiğini şu sözlerle ifade etti:

Gamze Özçelik’ten ağlatan kavuşma! Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu

"GAMZE'YE AŞIK OLDUM"

"Gana'da bir köye gittim. İki yıl sonra Gamze, Umuda Koşanlar ekibiyle aynı köye gitti. Köydekiler, benim oraya gittiğimden bahsetmiş. Daha sonra Gamze bana mesaj attı ve Umuda Koşanlar Derneği'ne davet etti. Dernek ziyaretine gittim ve tanıştık. Onunla birlikte yardım faaliyetlerinde bulunmaya başladık. Sonra Gamze'ye aşık oldum ve evlendik."

Gamze Özçelik’ten ağlatan kavuşma! Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu

Tanışmalarının ardından iyilik hareketine beraber devam ettiklerini vurgulayan Strik, eşine her konuda destek olduğunu ve sosyal sorumluluk projelerini omuz omuza sürdürdüklerini dile getirdi.

Gamze Özçelik’ten ağlatan kavuşma! Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu

"ONUN YARDIMSEVERLİĞİ VE RUHUNA AŞIK OLDUM"

Strik, Gamze Özçelik için "Eşime çok destek vermem lazım. Gamze gerçekten çok mücahit bir kadın. Yardım etmek ve sadaka vermek için her türlü zorluğu göze alıyor. Onun yardımseverliği ve ruhuna aşık oldum. Bir de güzel kadın. Helal olsun diyorum ve her zaman şaşırıyorum" ifadelerini kullandı.

Gamze Özçelik’ten ağlatan kavuşma! Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu

PEKİ GÖKHAN TÜRKMEN'İN EŞİ İLE NASIL TANIŞTIĞINI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Aşk temalı şarkılarıyla uzun yıllardır Türk pop müziğinde kendine sağlam bir yer edinen Gökhan Türkmen, bu kez müziğiyle değil, özel hayatına dair anlattıklarıyla gündeme geldi.

Gamze Özçelik’ten ağlatan kavuşma! Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu

Ünlü şarkıcı, katıldığı bir programda eşi Sinem Aksoy'la tanışma sürecini ve yıllara yayılan ilişkilerinin bilinmeyen detaylarını paylaştı.

Gamze Özçelik’ten ağlatan kavuşma! Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu

2014 yılında yayımladığı 'Çatı Katı' şarkısıyla kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Türkmen, aynı yıl Sinem Aksoy'la evlenmişti. Özel yaşamını kameralardan uzak tutmayı tercih eden sanatçı, bu evlilikten Nil Rona ve Leyla Ada adını verdikleri iki kız çocuğu sahibi oldu. Çift, çocuklarını bugüne kadar magazinden özellikle uzak tuttu.

Gamze Özçelik’ten ağlatan kavuşma! Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu

AŞKLARI LİSE SIRALARINA DAYANIYOR!

Türkmen, yer aldığı bir YouTube programında Sinem Aksoy'la tanışmalarının lise yıllarına dayandığını söyledi. Eşini ilk kez lise birinci sınıfta gördüğünü belirten sanatçı, o dönemde bir yakınlık hissettiğini ancak bunun bir aşk olmadığını ifade etti.

Gamze Özçelik’ten ağlatan kavuşma! Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu

DOSTLUKLARI ZARAR GÖRMESİN DİYE SUSMUŞ...

İkilinin ilişkisi, lise ikinci sınıfta aynı sınıfta olmalarıyla derinleşti. Yan yana oturduklarını ve iyi bir arkadaşlık kurduklarını anlatan Türkmen, derslerde yazılan notların zamanla ortak bir günlüğe dönüştüğünü söyledi. Bu süreçte Sinem Aksoy'a karşı duygularının değiştiğini fark ettiğini belirten sanatçı, arkadaşlıklarının zarar görmemesi için uzun süre bu duyguları dile getirmediğini de ekledi.

Gamze Özçelik’ten ağlatan kavuşma! Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu

"BİR GÜN EVLENİRSEM SİNEM GİBİ BİRİYLE EVLENİRİM"

Liseden mezun olduktan sonra da bu hislerin devam ettiğini söyleyen Türkmen, o dönemde ailesiyle yaptığı bir konuşmayı da paylaştı. Ablasına, "Bir gün evlenirsem Sinem gibi zeki, güzel ve komik biriyle evlenirim" dediğini anlattı.

Gamze Özçelik’ten ağlatan kavuşma! Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu

TEK TELEFON HAYATLARINI DEĞİŞTİRDİ!

Ancak çiftin yolları bir süreliğine ayrıldı. Yaklaşık iki-üç yıl boyunca görüşmeyen ikili, Sinem Aksoy'un yıllar sonra 'Çatı Katı' klibini izleyip Gökhan Türkmen'i aramasıyla yeniden iletişim kurdu.

Gamze Özçelik’ten ağlatan kavuşma! Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu

"YILLARDIR GÖRÜŞMEYEN İKİ İNSAN GİBİ BİRBİRİMİZE SARILDIK"

Bu görüşmenin ardından bir albüm kutlama yemeğinde bir araya gelen çift, o gecenin hayatlarını değiştirdiğini dile getirdi. Öyle ki Türkmen o anları, "Sanki yıllardır görüşmeyen iki insan gibi birbirimize sarıldık" sözleriyle anlattı...

Gamze Özçelik’ten ağlatan kavuşma! Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu

Türkmen, o akşamdan sonra ilişkilerinin hızla ilerlediğini ve eşine 'evlenelim' dediğini dile getirdi. Sinem Aksoy'un cevabı ise hiç tereddütsüz 'Tamam' olmuş... Çift, bu buluşmadan yaklaşık altı ay sonra evlendi.

Gamze Özçelik’ten ağlatan kavuşma! Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu

Bugün iki çocuklu bir aile olan Gökhan Türkmen ve Sinem Aksoy çifti, sanatçının ifadesiyle "Birbirimiz için yaratıldığımızı düşünüyorum" diyerek aşklarına devam ediyor...

Gamze Özçelik’ten ağlatan kavuşma! Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu

AŞK FİLMLERİNİ ARATMAYAN BİR BAŞKA TANIŞMA HİKAYESİ: GUPSE ÖZAY- BARIŞ ARDUÇ...

Gupse Özay ve Barış Arduç'un aşkı, sinema severlerin yakından tanıdığı bir hikaye. İkili, 2014 yılında vizyona giren ve Gupse Özay'ın Zeliha karakterini canlandırdığı Deliha filminde set arkadaşı olmuştu.

Gamze Özçelik’ten ağlatan kavuşma! Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu

DOSTLUK AŞKA DÖNÜŞTÜ...

Film boyunca birbirlerine yakınlaşan çiftin dostlukları, kısa sürede aşka dönüştü. Ünlü oyuncular, ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşadı ve 2020 yılında evlilik kararı alarak nikah masasına oturdu. Çiftin 2022 yılında Jan Asya adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi.

Gamze Özçelik’ten ağlatan kavuşma! Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu

PEKİ BU AŞKIN TOHUMLARI NASIL FİLİZLENDİ?

Gupse Özay, katıldığı bir programda eşiyle tanışmalarının perde arkasını paylaştı. Set ortamının samimi ve eğlenceli bir yapıya sahip olduğunu belirten Özay, Barış Arduç'a olan ilgisinin temelinde mizah anlayışlarının uyumlu olmasının yattığını söyledi.

Gamze Özçelik’ten ağlatan kavuşma! Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu

"BENİ ASIL ÇEKEN..."

"Barış çok yakışıklıydı, ama beni asıl çeken aramızdaki espiri uyumuydu" ifadelerini kullanan Özay, bu denge sayesinde aşklarının filizlendiğini anlattı.