Gamze Özçelik’ten ağlatan kavuşma! Mısır’da Gazzeli çocuklarla buluştu

Ciddi hastalıklar ve ağır yaralarla Gazze'den Mısır'a tedavi için gelen binlerce insan var. Hem hastalar hem de aileleri için bu süreç hiç de kolay değil. Her birinin geride bıraktıkları, yaşadıkları ve önlerinde uzanan yol farklı. Ancak bu yolculukta desteklerinize ihtiyaçları var" dedi.

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