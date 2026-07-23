Gastronomi dünyasını karıştıran dava: Karıncalı tatlı restoran kapattırdı!
Tüm dünya şu sıralar ünlü bir şefi konuşuyor. Bahsettiğim kişi, menüsündeki tatlıların üzerinde (özellikle sorbe) süsleme olarak karınca kullandığı için Güney Kore'de yargılanan Michelin yıldızlı şef! Savcılık, restoranın 12.200'den fazla kez karıncalı tatlı servis ettiğini tespit ederek işletmeci şirket için para cezası, şef içinse 1 yıl hapis cezası talep etti.
Giriş Tarihi: 23.07.2026 06:57
Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 06:59