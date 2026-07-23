Gastronomi dünyasını karıştıran dava: Karıncalı tatlı restoran kapattırdı!

AİLELERE VE ÖĞRENCİLERE SESSİZLİK MOLASI ŞART

Şu sıralar tüm ebeveynler tatlı bir telaş içinde. Çünkü çocukları üniversite sınavlarına girenler, sonuçların açıklamasıyla birlikte "Şimdi hangi bölümü tercih edeceğiz?" sorusunun peşine düştü. Ben de yardıma ihtiyacı olan aileler için akademisyen ve davranış bilimleri uzmanı Doç. Dr. Sevgi Kesim Güven'i aradım. Kendisine "YKS sonuçları açıklandığında, tercih yapmaya başlamadan önce ilk olarak neye dikkat edilmeli?" diye sordum. Gelin birlikte Güven'i dinleyelim: "YKS hazırlık süreci, öğrenci kadar ailesi ve öğretmenleri için de uzun, yorucu ve duygusal yönü güçlü bir maratondur. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ise bu kez yeni bir süreç başlar; tercih dönemi.

Bu nedenle ben öğrencilere tercih sürecine başlamadan önce kısa bir "sessizlik molası" vermelerini öneriyorum. Çünkü bu dönemde sosyal medya, arkadaş çevresi, aile, öğretmenler ve yakınların önerileriyle öğrencinin zihni çok fazla sesle doluyor. Bu kadar farklı görüşün içinde kendi sesimizi duymak zorlaşıyor. Bu noktada ihtiyaçlarımızı ve sorularımızı net göremiyoruz. Bana göre, tercih döneminde birçok aday ve ailesi başkalarının sesini ve görüşlerini dinlemekten kendi ihtiyaç ve sorularına odaklanamıyorlar. Bunun yanında tercih sürecini üç boyutlu değerlendirmek gerekir.