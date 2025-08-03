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Sanatçılar Gazze için ayağa kalktı: İngiliz müzisyen Brian Eno'dan sert çıkış! "Korktuk sustuk ama artık yeter"
Sanatçılar Gazze için ayağa kalktı: İngiliz müzisyen Brian Eno'dan sert çıkış! "Korktuk sustuk ama artık yeter"
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkiler sanat dünyasında da büyüyor. Pink Floyd'un kurucularından müzisyen Roger Waters, İngiliz şarkıcı Yusuf İslam ve ünlü yapımcı Brian Eno, paylaşımları ve dayanışma çağrılarıyla Filistin halkının yanında olduklarını duyurdu.
Giriş Tarihi: 03.08.2025 06:12
Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 06:12