Sanatçılar Gazze için ayağa kalktı: İngiliz müzisyen Brian Eno'dan sert çıkış! "Korktuk sustuk ama artık yeter"

"ONLARI GÖRÜYOR VE DUYUYORUZ"

Birkaç sanatçı ve aktivistin yolu açması sayesinde bu durum artık değişiyor." Konser bağışlarının, İngiliz yardım kuruluşu Choose Love aracılığıyla Filistinli kurumlara aktarılacağını belirten ünlü müzisyen, "Bu parayla ilgili bir şey değil. Filistin halkına unutulmadıklarına dair bir sevgi ve dayanışma mesajı vereceğiz. Onları görüyor ve duyuyoruz" dedi.