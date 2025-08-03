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Sanatçılar Gazze için ayağa kalktı: İngiliz müzisyen Brian Eno'dan sert çıkış! "Korktuk sustuk ama artık yeter"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkiler sanat dünyasında da büyüyor. Pink Floyd'un kurucularından müzisyen Roger Waters, İngiliz şarkıcı Yusuf İslam ve ünlü yapımcı Brian Eno, paylaşımları ve dayanışma çağrılarıyla Filistin halkının yanında olduklarını duyurdu.

İLKER GEZİCİ
Giriş Tarihi: 03.08.2025 06:12 Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 06:12
Sanatçılar Gazze için ayağa kalktı: İngiliz müzisyen Brian Eno’dan sert çıkış! Korktuk sustuk ama artık yeter

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı katliama tepkiler giderek artıyor. Uluslararası sanat dünyasının önde gelen isimleri vahşeti kınayan paylaşımlarını sürdürüyor.

Sanatçılar Gazze için ayağa kalktı: İngiliz müzisyen Brian Eno’dan sert çıkış! Korktuk sustuk ama artık yeter

Onlardan biri efsanevi İngiliz müzik grubu Pink Floyd'un kurucularından müzisyen ve besteci Roger Waters. Ünlü müzisyen sosyal medya hesabında, "Kız kardeşlerim, gözlerini açmama yardım edin" adlı şarkısının videosunu paylaştı.

Sanatçılar Gazze için ayağa kalktı: İngiliz müzisyen Brian Eno’dan sert çıkış! Korktuk sustuk ama artık yeter

Waters'in Filistin bayrağının önünde durduğu bir fotoğrafla başlayan videoda, ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie, öğrenci Iman Al Hams, Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile gibi katledilen kadınların resmine de yer verdi.

Sanatçılar Gazze için ayağa kalktı: İngiliz müzisyen Brian Eno’dan sert çıkış! Korktuk sustuk ama artık yeter

MASUM ÇOCUKLAR
Şarkıcı Yusuf İslam (Cat Stevens) da İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'ye ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Sanatçılar Gazze için ayağa kalktı: İngiliz müzisyen Brian Eno’dan sert çıkış! Korktuk sustuk ama artık yeter

Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan 2 yaşındaki Yezen Ebu Ful'a ait fotoğrafı paylaşan İslam, çocukların yaşadığı hayatta kalma mücadelesine dikkat çekerek herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.

Sanatçılar Gazze için ayağa kalktı: İngiliz müzisyen Brian Eno’dan sert çıkış! Korktuk sustuk ama artık yeter

"ARTIK YETER"
İngiliz yapımcı ve müzisyen Brian Eno da Gazze'de yaşanan insani kriz için, "Korktuk, konuşmadık ama yeter" diyerek 17 Eylül'de yardım konseri düzenleyeceğini duyurdu. Etkinliğin yapımcılığını da üstlenen Eno, "50 yılı aşkın süredir dünyanın en inanılmaz sanatçılarıyla çalışma şansına sahip oldum.

Sanatçılar Gazze için ayağa kalktı: İngiliz müzisyen Brian Eno’dan sert çıkış! Korktuk sustuk ama artık yeter

"BU SESSİZLİK GERÇEK BİR KORKUDAN KAYNAKLANIYORDU"

Ancak en büyük pişmanlıklarımdan biri, o dönemde çoğumuzun Filistin konusunda sessiz kalmış olması" ifadelerini kullandı. Brian Eno, sanat dünyasında yaşanan durumla ilgili itiraflarda da bulundu: "Bu sessizlik çoğunlukla korkudan, gerçek bir korkudan kaynaklanıyordu; konuşmanın tepkiye yol açabileceği, kapıları kapatabileceği veya kariyerleri bitirebileceği korkusundan.

Sanatçılar Gazze için ayağa kalktı: İngiliz müzisyen Brian Eno’dan sert çıkış! Korktuk sustuk ama artık yeter

"ONLARI GÖRÜYOR VE DUYUYORUZ"

Birkaç sanatçı ve aktivistin yolu açması sayesinde bu durum artık değişiyor." Konser bağışlarının, İngiliz yardım kuruluşu Choose Love aracılığıyla Filistinli kurumlara aktarılacağını belirten ünlü müzisyen, "Bu parayla ilgili bir şey değil. Filistin halkına unutulmadıklarına dair bir sevgi ve dayanışma mesajı vereceğiz. Onları görüyor ve duyuyoruz" dedi.