Trend Galeri Trend Magazin Gelinini kalplere boğdu! Yasemin Şefkatli'nin paylaşımı kayınvalidesi Deya Tuna'nın yorum yağmuruna tutuldu...

Şarkıcı İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından peş peşe samimi ve doğal pozlarını paylaştı. Şefkatli'nin bu paylaşımları kısa sürede ilgi görürken, kayınvalidesi Derya Tuna da gelinini kalp yağmuruna tuttu.

Giriş Tarihi: 29.10.2025 11:18
Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Mutlu bir evlilik sürdüren İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz oğullarına kavuştu.

Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.

İLK KEZ ANNE-BABA OLDULAR

İlk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Tatlıses çifti, şimdilerde anne-baba olmanın keyfini çıkarıyor.

GELİNİNİ KALPLERE BOĞDU!

Yasemin Şefkatli, son olarak Instagram hesabından kendisi ve ikizlerini gösteren peş peşe paylaşımlardan oluşan bir seri yayınladı.

Şefkatli'nin kayınvalidesi Derya Tuna ise gelinine yorum yaparak kalp ve nazar boncuğu emojsi koydu.

Her paylaşımıyla gündem olan Yasemin Şefkatli geçtiğimiz günlerde de hayranlarını geçmişe götürmüştü.

2017 senesinden eşi İdo Tatlıses ile bir fotoğrafını paylaşan ünlü isim kendine dair bir itirafta da bulundu.

ŞAŞIRTAN İTİRAF
Eşiyle yıllar öncesine ait kareler paylaşan Yasemin Şefkatli,

yıllardır saçlarını uzun kullanmayı tercih etse de bir dönem kestirdiği kısa saçları için, "Kısa saç insanı değilmişim" dedi.

BABASIYLA SAHNE ALDI
Öte yandan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses geçtiğimiz akşam İbrahim Tatlıses'i dinlemeye gitti. Babasının yanına sahneye çıkan İdo Tatlıses, babasına türküsünde de eşlik etti.

ROMANTİK DANSLARI GÜNDEM OLDU!
Ardından İbrahim Tatlıses sahne alırken dans eden İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte o anlar...

İbrahim Tatlıses söyledi, İdo ve Yasemin Şefkatli dans etti | Video

YASEMİN ŞEFKATLİ, İDO TATLISES'İN BABALIĞINI ANLATTI

Aynı zamanda konserde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses'in nasıl bir baba olduğunu şu sözlerle anlattı; "Çok iyi bir baba, görüyorsunuzdur zaten. Genelde her durumda yanımızda o da.

Çalışmadığı günlerde çocuklarla vakit geçiriyor. Bazen ben çok bitik olduğumda o devreye giriyor. Gayet iyi bir baba."

Çiftin çocuklarıyla ilgili paylaşımları da sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Miniklerin tatlı halleri yürekleri ısıtsa da zaman zaman yaşadıkları sağlık sorunları takipçilerini endişelendiriyor.

Ayel'in doğduktan sonra bazı sağlık sorunları olduğunu sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Yasemin Tatlıses, sevinçli haberi aylar sonra vermişti.

Yasemin Şefkatli, kalp rahatsızlığı yaşayan ve iki kez operasyon geçiren Ayel ile ilgili güzel haberi duyurmuştu.

"BEKLERKEN ÇILDIRDIK"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Yasemin Şefkatli, ikizleriyle yaptığı paylaşımına "Şükür... Beklerken çıldırdık" notunu düşmüştü.

"BİTTİ, GİTTİ DİYELİM"

Ünlü isim, "Bugün Ayelikom için güzel haberler aldık. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Hadi bitti, gitti diyelim" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in ikiz oğullarından Emir, sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabından hastaneye gittikleri anları ''Emirikom biraz rahatsızlandı'' notuyla paylaşmıştı.

Serum takılan minik Emir'in son sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

