Gelinini kalplere boğdu! Yasemin Şefkatli'nin paylaşımı kayınvalidesi Deya Tuna'nın yorum yağmuruna tutuldu...
Şarkıcı İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından peş peşe samimi ve doğal pozlarını paylaştı. Şefkatli'nin bu paylaşımları kısa sürede ilgi görürken, kayınvalidesi Derya Tuna da gelinini kalp yağmuruna tuttu.
Giriş Tarihi: 29.10.2025 11:18