Trend Galeri Trend Magazin Gelinlik bile giymedi, dolaptan bulduğu kazakla evlendi: Ünlü oyuncunun genç yaşta yaptığı ilk evlilik tam bir kabusa dönüştü!

Gelinlik bile giymedi, dolaptan bulduğu kazakla evlendi: Ünlü oyuncunun genç yaşta yaptığı ilk evlilik tam bir kabusa dönüştü!

Sevgilisinin, "Ya evlenelim ya da ayrılalım" restiyle karşı karşıya kalınca henüz 21 yaşında nikah masasına oturan ünlü oyuncu, yıllar sonra gelen itiraflarıyla şaşırttı. Oyuncu, sadece birkaç ay süren ve annesinden bile sakladığı gizli evliliğinin bilinmeyenlerini hayranlarıyla paylaştı.

Giriş Tarihi: 15.07.2026 16:02 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 16:04
Gelinlik bile giymedi, dolaptan bulduğu kazakla evlendi: Ünlü oyuncunun genç yaşta yaptığı ilk evlilik tam bir kabusa dönüştü!

Dünyaca ünlü oyuncu Emmy Rossum, katıldığı son podcast yayınında gençlik yıllarına dair kimsenin bilmediği, adeta bir film senaryosunu andıran gizli evlilik hikayesini anlattı.

Gelinlik bile giymedi, dolaptan bulduğu kazakla evlendi: Ünlü oyuncunun genç yaşta yaptığı ilk evlilik tam bir kabusa dönüştü!

Henüz 21 yaşındayken kariyeri ile duygusal dünyası arasında sıkışıp kalan ünlü yıldızın yaşadığı bu deneyim, yıllar sonra gelen itiraflarla gün yüzüne çıktı.

Gelinlik bile giymedi, dolaptan bulduğu kazakla evlendi: Ünlü oyuncunun genç yaşta yaptığı ilk evlilik tam bir kabusa dönüştü!

Şu anda 39 yaşında olan başarılı oyuncu, konuk olduğu Call Her Daddy programında, müzik yapımcısı Justin Siegel ile gerçekleştirdiği ilk evliliğini masaya yatırdı.

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Gelinlik bile giymedi, dolaptan bulduğu kazakla evlendi: Ünlü oyuncunun genç yaşta yaptığı ilk evlilik tam bir kabusa dönüştü!

O dönem sadece birkaç aydır birlikte olduklarını belirten Rossum, içinde bulunduğu durumu şu sözlerle özetledi:

"Hayatımın, duygusal olarak en kırılgan dönemlerinden biriydi"

Gelinlik bile giymedi, dolaptan bulduğu kazakla evlendi: Ünlü oyuncunun genç yaşta yaptığı ilk evlilik tam bir kabusa dönüştü!

BİR YOL AYRIMI VE GELİNLİKSİZ NİKAH

Genç oyuncu, bir yandan bu taze ilişkiyi ayakta tutmaya çalışıyor, diğer yandan da kariyeri için dönüm noktası olan Dragon Ball Evolution filminin çekimleri nedeniyle Meksika'ya gitmeye hazırlanıyordu.

Gelinlik bile giymedi, dolaptan bulduğu kazakla evlendi: Ünlü oyuncunun genç yaşta yaptığı ilk evlilik tam bir kabusa dönüştü!

Tam bu yol ayrımında, sevgilisi Justin Siegel'dan şoke eden bir ültimatom geldi. Siegel ona, "İlişkimiz bu kadar uzun süreye ve bu mesafeye dayanamayabilir. Ya evlenelim ya ayrılalım" diyerek net bir sınır çizdi.

Gelinlik bile giymedi, dolaptan bulduğu kazakla evlendi: Ünlü oyuncunun genç yaşta yaptığı ilk evlilik tam bir kabusa dönüştü!

Daha önce yaşadığı ayrılık acılarının etkisiyle yeniden terk edilmekten korkan Rossum, bu baskıya boyun eğerek evliliği kabul etti. Kendisini rahatlatmak için ise içinden "Nasıl olsa yürümezse boşanırım" diye düşünüyordu.

Gelinlik bile giymedi, dolaptan bulduğu kazakla evlendi: Ünlü oyuncunun genç yaşta yaptığı ilk evlilik tam bir kabusa dönüştü!

Bu aceleci ve plansız karar, nikahtaki detaylara da yansıdı. Ortada ne bir gelinlik ne de özel bir hazırlık vardı. Rossum, o özel gün için dolabından çıkardığı beyaz renkli, sıradan bir balıkçı yaka kazağı giyerek sessiz sedasız evlendi. Üstelik bu evlilik öylesine büyük bir sır dı ki kendi annesine bile haber vermemişti.

Gelinlik bile giymedi, dolaptan bulduğu kazakla evlendi: Ünlü oyuncunun genç yaşta yaptığı ilk evlilik tam bir kabusa dönüştü!

MEKSİKA'DAKİ YALNIZLIK VE KAÇINILMAZ SON

Nikahtan hemen sonra çekimler için Meksika'ya uçan ünlü oyuncu, orada büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaştı.

Gelinlik bile giymedi, dolaptan bulduğu kazakla evlendi: Ünlü oyuncunun genç yaşta yaptığı ilk evlilik tam bir kabusa dönüştü!

Yeni evlendiği eşi ne aramış ne sormuş ne de yanına gelmişti. Çekimler bitip eve döndüğünde ise evliliğin aslında kağıt üzerinde kaldığını net bir şekilde anladı:

"Geri döndüğümde fark ettim ki aslında hiçbir açıdan birbirimize uygun olmadığımız gayet açıktı"

Gelinlik bile giymedi, dolaptan bulduğu kazakla evlendi: Ünlü oyuncunun genç yaşta yaptığı ilk evlilik tam bir kabusa dönüştü!

Ayrılık kararı kesinleştiğinde, bu gizli evliliği artık annesine açıklama vakti gelmişti. Rossum, annesini arayarak "Justin ile ayrılıyorum. Bir avukata ihtiyacım var" dedi.

Gelinlik bile giymedi, dolaptan bulduğu kazakla evlendi: Ünlü oyuncunun genç yaşta yaptığı ilk evlilik tam bir kabusa dönüştü!

Şaşkınlık içindeki annesi "Böyle bir şey yapmadın herhalde" tepkisini verince, genç oyuncu gerçeği tek bir cümleyle itiraf etti: "Yaptım bile!"

Gelinlik bile giymedi, dolaptan bulduğu kazakla evlendi: Ünlü oyuncunun genç yaşta yaptığı ilk evlilik tam bir kabusa dönüştü!

2010 yılında resmen sonlanan bu evliliğin ardından Emmy Rossum, adımlarını çok daha temkinli attı.

Gelinlik bile giymedi, dolaptan bulduğu kazakla evlendi: Ünlü oyuncunun genç yaşta yaptığı ilk evlilik tam bir kabusa dönüştü!

Comet filminin setinde tanıştığı yönetmen ve senarist Sam Esmail ile 2013 yılında başlayan ilişkisini, acele etmeden 2017 yılında evlilikle taçlandırdı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör