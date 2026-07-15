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Gelinlik bile giymedi, dolaptan bulduğu kazakla evlendi: Ünlü oyuncunun genç yaşta yaptığı ilk evlilik tam bir kabusa dönüştü!
Gelinlik bile giymedi, dolaptan bulduğu kazakla evlendi: Ünlü oyuncunun genç yaşta yaptığı ilk evlilik tam bir kabusa dönüştü!
Sevgilisinin, "Ya evlenelim ya da ayrılalım" restiyle karşı karşıya kalınca henüz 21 yaşında nikah masasına oturan ünlü oyuncu, yıllar sonra gelen itiraflarıyla şaşırttı. Oyuncu, sadece birkaç ay süren ve annesinden bile sakladığı gizli evliliğinin bilinmeyenlerini hayranlarıyla paylaştı.
Giriş Tarihi: 15.07.2026 16:02
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 16:04