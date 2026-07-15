Gelinlik bile giymedi, dolaptan bulduğu kazakla evlendi: Ünlü oyuncunun genç yaşta yaptığı ilk evlilik tam bir kabusa dönüştü!

Yeni evlendiği eşi ne aramış ne sormuş ne de yanına gelmişti. Çekimler bitip eve döndüğünde ise evliliğin aslında kağıt üzerinde kaldığını net bir şekilde anladı:

"Geri döndüğümde fark ettim ki aslında hiçbir açıdan birbirimize uygun olmadığımız gayet açıktı"