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Genç kızların hayran olduğu mankendi! Ebru Gündeş’in klip partneri Berke Hürcan’ın son hali dikkat çekti
Genç kızların hayran olduğu mankendi! Ebru Gündeş’in klip partneri Berke Hürcan’ın son hali dikkat çekti
Bir dönem mankenlik kariyeri ve Ebru Gündeş'le yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Berke Hürcan, uzun süren sessizliğinin ardından yeniden gündeme geldi. Yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsüyle dikkat çeken Hürcan'ın geçirdiği değişim, eski halini hatırlayanları şaşırttı.
Giriş Tarihi: 15.08.2026 07:47
Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 07:52