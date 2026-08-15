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Genç kızların hayran olduğu mankendi! Ebru Gündeş’in klip partneri Berke Hürcan’ın son hali dikkat çekti

Bir dönem mankenlik kariyeri ve Ebru Gündeş'le yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Berke Hürcan, uzun süren sessizliğinin ardından yeniden gündeme geldi. Yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsüyle dikkat çeken Hürcan'ın geçirdiği değişim, eski halini hatırlayanları şaşırttı.

Giriş Tarihi: 15.08.2026 07:47 Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 07:52
Genç kızların hayran olduğu mankendi! Ebru Gündeş’in klip partneri Berke Hürcan’ın son hali dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in 90'lı yıllarda yayınlanan Fırtınalar şarkısı klibiyle de hafızalara kazınmıştı. Klipte Ebru Gündeş ile aşk yaşayan model ise sosyal medyada merak konusu oldu. Klipte özellikle uzun saçlarıyla dikkat çeken yakışıklı ismi ise hatırlamayan yoktur.

Genç kızların hayran olduğu mankendi! Ebru Gündeş’in klip partneri Berke Hürcan’ın son hali dikkat çekti

1992 yılında Avustralya'da Best Model ikincisi seçilen Berke Hürcan yıllara meydana okuyor.Eski model Berke Hürcan'ın son hali ortaya çıktı.

Genç kızların hayran olduğu mankendi! Ebru Gündeş’in klip partneri Berke Hürcan’ın son hali dikkat çekti

Şimdilerde 50'li yaşlarında olan eski model ve oyuncu için zaman akmamış gibi.

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Genç kızların hayran olduğu mankendi! Ebru Gündeş’in klip partneri Berke Hürcan’ın son hali dikkat çekti

İşte eski Best Model Berke Hürcan'ın son hali...

Genç kızların hayran olduğu mankendi! Ebru Gündeş’in klip partneri Berke Hürcan’ın son hali dikkat çekti

Berke Hürcan, 1993'te Türkiye'nin en iyi mankeni seçildi. Ardından dünya çapında yapılan yarışmalarda adından uzun süre bahsettirdi.

Genç kızların hayran olduğu mankendi! Ebru Gündeş’in klip partneri Berke Hürcan’ın son hali dikkat çekti

İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin star olmadan önce oynadıkları klipler...

DENİZ AKKAYA

Nihat Doğan'ın 'Maçoyum Ben' klibinde, manken ve sunucu Deniz Akkaya rol almış. Akkaya'nın eski hali ise görenleri şaşırtıyor.

Genç kızların hayran olduğu mankendi! Ebru Gündeş’in klip partneri Berke Hürcan’ın son hali dikkat çekti

TUĞBA ALTINTOP

Hafızalardaki yerini koruyan Hercai'nin klibinde oynayan ünlü isim ise herkesin yakından tanıdığı biri.

Genç kızların hayran olduğu mankendi! Ebru Gündeş’in klip partneri Berke Hürcan’ın son hali dikkat çekti

Çelik'in Hercai klibindeki ünlü isim meğer şarkıcı Rafet El Roman'ın 1996–2002 yılları arasında evli kaldığı eski eşi Tuğba Altıntop'muş.

Genç kızların hayran olduğu mankendi! Ebru Gündeş’in klip partneri Berke Hürcan’ın son hali dikkat çekti

ÇAĞLA ŞİKEL

Şimdilerde sunuculuk yapan manken Çağla Şıkel de, Çelik'in 'Benimle Evlenir misin?' klibinde yer almış

Genç kızların hayran olduğu mankendi! Ebru Gündeş’in klip partneri Berke Hürcan’ın son hali dikkat çekti

AHMET KURAL

Komedi filmlerinin aranan yüzü Ahmet Kural, bir zamanlar Yücel Arzen ve Devrim Gürenç'in İki Alyans klibinde rol aldı.

Genç kızların hayran olduğu mankendi! Ebru Gündeş’in klip partneri Berke Hürcan’ın son hali dikkat çekti

YILMAZ ERDOĞAN

Emel Müftüoğlu'nun 'Bir Ümit Doğmaz mı?' klibinde ise iki efsane isim birden var. Klipte hem Yılmaz Erdoğan hem de Oktay Kaynarca yer almış.

Genç kızların hayran olduğu mankendi! Ebru Gündeş’in klip partneri Berke Hürcan’ın son hali dikkat çekti

OKTAY KAYNARCA

Dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla dillerden düşmeyen Oktar Kaynarca, Sertab Erener'in Ateşle Barut klibinde de rol aldı.

Genç kızların hayran olduğu mankendi! Ebru Gündeş’in klip partneri Berke Hürcan’ın son hali dikkat çekti

DEMET ÖZDEMİR

Şimdilerin gözde oyuncularından olan Demet Özdemir'in Mustafa Sandal'ın Ateş Et Ve Öldür klibinde oynamış.

Genç kızların hayran olduğu mankendi! Ebru Gündeş’in klip partneri Berke Hürcan’ın son hali dikkat çekti

Dansa olan tutkusuyla bilinen Özdemir'in eski hali ise zaman zaman gündem oluyor.

Genç kızların hayran olduğu mankendi! Ebru Gündeş’in klip partneri Berke Hürcan’ın son hali dikkat çekti

GÜLBEN ERGEN

İbrahim Tatlıses'in 1994 yılında çıkan 'Haydi Söyle' klibinde rol amış.

Genç kızların hayran olduğu mankendi! Ebru Gündeş’in klip partneri Berke Hürcan’ın son hali dikkat çekti

CEYDA DÜVENCİ

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel'in Bir Daha klibindeki güzel kızı ise Ceyda Düvenci canlandırmıştı.

Genç kızların hayran olduğu mankendi! Ebru Gündeş’in klip partneri Berke Hürcan’ın son hali dikkat çekti

Ceyda Düvenci bu klipten sonra ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Genç kızların hayran olduğu mankendi! Ebru Gündeş’in klip partneri Berke Hürcan’ın son hali dikkat çekti

Düvenci, şimdilerde yıldızı parlayan bir sunucu ve oyuncu...

Genç kızların hayran olduğu mankendi! Ebru Gündeş’in klip partneri Berke Hürcan’ın son hali dikkat çekti

ZEYNEP BEŞERLER, DOĞA RUTKAY VE SEÇKİN PİRİLER

Şimdi de birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Tarkan'ın Dudu klibinde kimler oynamadı ki...

Genç kızların hayran olduğu mankendi! Ebru Gündeş’in klip partneri Berke Hürcan’ın son hali dikkat çekti

Bu klipte Zeynep Beşerler, Doğa Rutkay ve Seçkin Piriler rol aldı.

Genç kızların hayran olduğu mankendi! Ebru Gündeş’in klip partneri Berke Hürcan’ın son hali dikkat çekti

Genel olarak Nil Karaibrahimgil'in Bronzlaşmak klibiyle anılır ama Murat Boz henüz yolun başındayken Ajda Pekkan'ın Amazon klibinde de yer almış.

Genç kızların hayran olduğu mankendi! Ebru Gündeş’in klip partneri Berke Hürcan’ın son hali dikkat çekti

ÇAĞATAY ULUSOY

Şimdilerin Hakan Muhafız'ı Çağatay Ulusoy ise Akın'ın 'Oldu mu Yar' klibinde oynamıştı. Ulusoy yeni yeni tanınmaya başladığı dönemlerde bu klipteki cesur sahneler gündem olmuştu.

Genç kızların hayran olduğu mankendi! Ebru Gündeş’in klip partneri Berke Hürcan’ın son hali dikkat çekti

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Kenan Doğulu'nın 2003 yılında bir acayip tarzıyla karşımıza çıktığı Tanımamışsın klibinde Tuba Büyüküstün'ü görüyoruz.

Genç kızların hayran olduğu mankendi! Ebru Gündeş’in klip partneri Berke Hürcan’ın son hali dikkat çekti

TOLGA SARITAŞ

Günümüzün genç oyuncularından Tolga Sarıtaş, henüz ismini birkaçımızın duyduğu dönemde Özlem Tekin'in 'Kimse Bilmez' klibinde oynamış.

Genç kızların hayran olduğu mankendi! Ebru Gündeş’in klip partneri Berke Hürcan’ın son hali dikkat çekti

BİRKAN SOKULLU

Son olarak final yapan Masumlar Apartmanı dizisiyle yıldızı parlayan Birkan Sokullu da, Tuğba Ekinci'nin 'Kutu Kutu' klibinde figüranlık yaptı.