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Genç şarkıcı takside dehşeti yaşadı! "Canımı zor kurtardım"

Şarkıcı Eylem Kurtkazan mobil uygulama üzerinden çağırdığı taksiye binince adeta hayatının şokunu yaşadı. Geçen yıl 7 Ağustos'ta yaşanan olayda, taksi şoförünün önce sözlü tacizine maruz kalan genç şarkıcı yaşadıklarını kaydetmeye başlayınca bu kez taksi şoförünün fiziki saldırısına uğradı. Canını zor kurtaran şarkıcı saldırgan hakkında şikayetçi olunca olay yargılamaya dönüştü. Taksici hakkında dava açıldı.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 18.05.2025 09:39 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 09:45
Genç şarkıcı takside dehşeti yaşadı! Canımı zor kurtardım

Müzik dünyasının genç ismi Eylem Kurtkazan, takside korku dolu anlar yaşadı. Genç şarkıcı, geçen yıl 7 Ağustos sabahı mobil uygulama üzerinden çağırdığı bir ticari takside, adeta hayatının kabusunu gördü. Taksi şoförünün sözlü tacizlerinin ardından kamera kaydını açan genç kadın taksicinin bir de fiziksel saldırısına maruz kaldı.

Genç şarkıcı takside dehşeti yaşadı! Canımı zor kurtardım
Genç şarkıcı takside dehşeti yaşadı! Canımı zor kurtardım

ÖNCE SÖZLÜ TACİZ ARDINDAN FİZİKSEL SALDIRI
İddiaya göre, Hakan Enes A. isimli taksi şoförü, güzel şarkıcıya yolculuk sırasında önce sözlü tacizde bulundu. Eylem Kurtkazan'ın rahatsız olduğunu belirtmesine rağmen durmayan şoför, genç sanatçıya hakaretler savurup ardından fiziksel temasta bulunarak büyük bir skandala imza attı. Olay sırasında Eylem Kurtkazan'ın yardım çağrısında bulunmaya çalıştığı anda ise taksi şoförünün saldırgan tavırları iyice tırmandı.

Genç şarkıcı takside dehşeti yaşadı! Canımı zor kurtardım

TAKSİCİ HAKKINDA DAVA AÇILDI
Şarkıcıya yönelik hem hakaret hem de cinsel saldırı girişiminde bulunmakla suçlanan Hakan Enes A., polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalandı.

Genç şarkıcı takside dehşeti yaşadı! Canımı zor kurtardım

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren Kurtkazan, yaşadığı korkunç anları tüm detaylarıyla anlattı. Olayın hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve şüpheli hakkında "Hakaret", "Basit Yaralama" ve "Cinsel Taciz" suçlarından dava açıldı.