Genç şarkıcı takside dehşeti yaşadı! "Canımı zor kurtardım"
Şarkıcı Eylem Kurtkazan mobil uygulama üzerinden çağırdığı taksiye binince adeta hayatının şokunu yaşadı. Geçen yıl 7 Ağustos'ta yaşanan olayda, taksi şoförünün önce sözlü tacizine maruz kalan genç şarkıcı yaşadıklarını kaydetmeye başlayınca bu kez taksi şoförünün fiziki saldırısına uğradı. Canını zor kurtaran şarkıcı saldırgan hakkında şikayetçi olunca olay yargılamaya dönüştü. Taksici hakkında dava açıldı.
Giriş Tarihi: 18.05.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 09:45