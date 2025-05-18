Genç şarkıcı takside dehşeti yaşadı! "Canımı zor kurtardım"

ÖNCE SÖZLÜ TACİZ ARDINDAN FİZİKSEL SALDIRI

İddiaya göre, Hakan Enes A. isimli taksi şoförü, güzel şarkıcıya yolculuk sırasında önce sözlü tacizde bulundu. Eylem Kurtkazan'ın rahatsız olduğunu belirtmesine rağmen durmayan şoför, genç sanatçıya hakaretler savurup ardından fiziksel temasta bulunarak büyük bir skandala imza attı. Olay sırasında Eylem Kurtkazan'ın yardım çağrısında bulunmaya çalıştığı anda ise taksi şoförünün saldırgan tavırları iyice tırmandı.