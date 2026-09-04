George Clooney milyon dolarları elinin tersiyle itti! Bakın kararının ardındaki gerçek neymiş...

GEORGE CLOONEY YÖNETMENLİĞE NEDEN ARA VERİYOR?

George Clooney, oyuncu olarak bir filmde yer aldığında çekimlerin genellikle yaklaşık üç ay sürdüğünü ve bu süreçte ailesinin yanına gidip gelebildiğini belirtti. Yönetmenlik koltuğuna oturduğunda ise hazırlık, çekim ve kurgu aşamalarının bir yıla kadar uzayabildiğini söyledi.