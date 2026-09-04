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George Clooney milyon dolarları elinin tersiyle itti! Bakın kararının ardındaki gerçek neymiş...

Hollywood'un en güçlü oyuncu ve yönetmenlerinden George Clooney, kariyerinde yeni bir sayfa açtığını duyurdu. Ünlü yıldızın aldığı kararın arkasından gişe kaygısı veya başarısızlık değil, 9 yaşındaki ikizleri Ella ve Alexander çıktı.

Giriş Tarihi: 04.09.2026 14:56 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 14:57
George Clooney milyon dolarları elinin tersiyle itti! Bakın kararının ardındaki gerçek neymiş...

65 yaşındaki Clooney, Venedik Film Festivali'nde yaptığı açıklamada yönetmenlikten uzaklaşıp oyunculuğa ağırlık vereceğini söyledi. Filmleri yönetmeyi çok sevdiğini belirten yıldız, bir yönetmenin yaklaşık bir yıl boyunca aynı yerde kalması gerektiğini, bu çalışma düzeninin çocuklarıyla geçirdiği zamanı ciddi biçimde azalttığını anlattı.

George Clooney milyon dolarları elinin tersiyle itti! Bakın kararının ardındaki gerçek neymiş...

GEORGE CLOONEY YÖNETMENLİĞE NEDEN ARA VERİYOR?

George Clooney, oyuncu olarak bir filmde yer aldığında çekimlerin genellikle yaklaşık üç ay sürdüğünü ve bu süreçte ailesinin yanına gidip gelebildiğini belirtti. Yönetmenlik koltuğuna oturduğunda ise hazırlık, çekim ve kurgu aşamalarının bir yıla kadar uzayabildiğini söyledi.

George Clooney milyon dolarları elinin tersiyle itti! Bakın kararının ardındaki gerçek neymiş...

People'ın aktardığı açıklamasında Clooney, çocuklarıyla daha fazla vakit geçirebilmek için artık bu tempoyu sürdüremeyeceğini ifade etti. Ünlü oyuncunun kararı, Hollywood'daki yoğun çalışma koşulları ile aile hayatı arasındaki dengeyi yeniden gündeme taşıdı.

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George Clooney milyon dolarları elinin tersiyle itti! Bakın kararının ardındaki gerçek neymiş...

BROADWAY DENEYİMİ AİLE DÜZENİNİ ZORLADI

Clooney, 2025 yılında "Good Night, and Good Luck" oyunuyla Broadway'e adım atmış ve performansıyla Tony Ödülü'ne aday gösterilmişti.

George Clooney milyon dolarları elinin tersiyle itti! Bakın kararının ardındaki gerçek neymiş...

Ancak New York'taki çalışma programı nedeniyle ailesinin de bir süreliğine taşınmak zorunda kalması, ünlü yıldızın önceliklerini yeniden değerlendirmesine yol açtı.

George Clooney milyon dolarları elinin tersiyle itti! Bakın kararının ardındaki gerçek neymiş...

Çocuklarının artık okul çağında olduğunu hatırlatan Clooney, Ella ve Alexander'ı projeleri nedeniyle sürekli farklı şehirlere götüremeyeceğini söyledi. Bu nedenle daha kısa süreli oyunculuk projelerinin mevcut aile düzenlerine çok daha uygun olduğunu belirtti.

George Clooney milyon dolarları elinin tersiyle itti! Bakın kararının ardındaki gerçek neymiş...

İKİZLERİN DOĞUMU HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

George Clooney ile insan hakları avukatı Amal Clooney, 2014 yılında Venedik'te evlendi. Çift, Haziran 2017'de ikizleri Alexander ve Ella'yı kucaklarına aldı. O dönemde 56 yaşında olan Clooney, baba olduktan sonra yalnızca kariyerini değil, seyahatlerini ve günlük yaşamını da yeniden şekillendirdi.

George Clooney milyon dolarları elinin tersiyle itti! Bakın kararının ardındaki gerçek neymiş...

Ünlü çift daha önce çocukları nedeniyle tehlikeli veya çatışmalı bölgelere yaptıkları ziyaretleri azalttıklarını açıklamıştı. Aile, ikizlerin Hollywood'un şöhret baskısından uzak büyümesi için Fransa'daki çiftlik yaşamını tercih etti.

George Clooney milyon dolarları elinin tersiyle itti! Bakın kararının ardındaki gerçek neymiş...

GEORGE CLOONEY OYUNCULUĞA DEVAM EDECEK

Yönetmenlikten geri adım atması, Clooney'nin sinemayı bıraktığı anlamına gelmiyor. Ünlü yıldız, oyunculuk yapmaktan yeniden büyük keyif aldığını ve kamera önünde kalmayı sürdüreceğini vurguladı.

George Clooney milyon dolarları elinin tersiyle itti! Bakın kararının ardındaki gerçek neymiş...

Venedik Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Altın Aslanı'na layık görülen Clooney'nin sıradaki önemli projesi ise "Ocean's 14" olacak. Merakla beklenen filmde Brad Pitt, Matt Damon ve Julia Roberts'ın da yeniden kadroya dönmesi planlanıyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör