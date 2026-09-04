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George Clooney milyon dolarları elinin tersiyle itti! Bakın kararının ardındaki gerçek neymiş...
George Clooney milyon dolarları elinin tersiyle itti! Bakın kararının ardındaki gerçek neymiş...
Hollywood'un en güçlü oyuncu ve yönetmenlerinden George Clooney, kariyerinde yeni bir sayfa açtığını duyurdu. Ünlü yıldızın aldığı kararın arkasından gişe kaygısı veya başarısızlık değil, 9 yaşındaki ikizleri Ella ve Alexander çıktı.
Giriş Tarihi: 04.09.2026 14:56
Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 14:57