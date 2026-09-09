Gerçek ismi çok başka çıktı! Yıllardır Asena diye tanıdığımız ünlü oryantalin asıl adı bakın neymiş

Dans kariyerine henüz genç yaşlarda adım atan Asena, 2000'li yıllarda oryantal dansın en tanınan isimlerinden biri oldu. Televizyon programlarından yarışmalara ve sahne gösterilerine kadar birçok projede yer alan ünlü dansçı, kendine özgü tarzı ve koreografileriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Dönemin en dikkat çeken sahne isimlerinden biri olmayı başardı.