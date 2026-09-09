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Gerçek ismi çok başka çıktı! Yıllardır Asena diye tanıdığımız ünlü oryantalin asıl adı bakın neymiş
Gerçek ismi çok başka çıktı! Yıllardır Asena diye tanıdığımız ünlü oryantalin asıl adı bakın neymiş
Sahne performansları ve enerjisiyle adından söz ettiren Oryantal Asena, bu kez gerçek adıyla gündeme geldi. Ünlü dansçının yıllardır kullandığı "Asena" isminin aslında bir sahne adı olduğu ortaya çıktı. Gerçek ismini ilk kez duyan hayranları ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Giriş Tarihi: 09.09.2026 07:37
Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 07:38