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Gerçek ismi çok başka çıktı! Yıllardır Asena diye tanıdığımız ünlü oryantalin asıl adı bakın neymiş

Sahne performansları ve enerjisiyle adından söz ettiren Oryantal Asena, bu kez gerçek adıyla gündeme geldi. Ünlü dansçının yıllardır kullandığı "Asena" isminin aslında bir sahne adı olduğu ortaya çıktı. Gerçek ismini ilk kez duyan hayranları ise şaşkınlığını gizleyemedi.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 09.09.2026 07:37 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 07:38
Gerçek ismi çok başka çıktı! Yıllardır Asena diye tanıdığımız ünlü oryantalin asıl adı bakın neymiş
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Dans kariyerine henüz genç yaşlarda adım atan Asena, 2000'li yıllarda oryantal dansın en tanınan isimlerinden biri oldu. Televizyon programlarından yarışmalara ve sahne gösterilerine kadar birçok projede yer alan ünlü dansçı, kendine özgü tarzı ve koreografileriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Dönemin en dikkat çeken sahne isimlerinden biri olmayı başardı.

Gerçek ismi çok başka çıktı! Yıllardır Asena diye tanıdığımız ünlü oryantalin asıl adı bakın neymiş

Ününü 'İbo Show'la yakalayan Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile evlenerek Almanya'ya yerleşmiş ve kariyerine ara vermişti.

Gerçek ismi çok başka çıktı! Yıllardır Asena diye tanıdığımız ünlü oryantalin asıl adı bakın neymiş

Ardından 8 yıl evliliğini sonlandırma kararı alan ünlü dansçı, tekrar sahnelere döndü.

Gerçek ismi çok başka çıktı! Yıllardır Asena diye tanıdığımız ünlü oryantalin asıl adı bakın neymiş

Ünlü isim kariyerine kaldığı yerden devam ederken hakkında ortaya çıkan bu haber hayranlarını şaşırttı. Meğer Asena olarak tanıdığımız ünlü oryantalin gerçek adı çok başkaymış.

Gerçek ismi çok başka çıktı! Yıllardır Asena diye tanıdığımız ünlü oryantalin asıl adı bakın neymiş

Hepimizin 'Asena' olarak tanıdığı ünlü oryantalin gerçek adı ise Onur Çakmak.

Gerçek ismi çok başka çıktı! Yıllardır Asena diye tanıdığımız ünlü oryantalin asıl adı bakın neymiş

PEKİ SİBEL CAN'IN GERÇEK İSMİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ?

Uzun yıllardır hayranlıkla dinlediğimiz ve Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Sibel Can hakkında çoğumuzun bilmediği bir gerçek ortaya çıktı!

Gerçek ismi çok başka çıktı! Yıllardır Asena diye tanıdığımız ünlü oryantalin asıl adı bakın neymiş

Hem güzelliği hem de başarılı kariyeriyle adından söz ettiren ünlü şarkıcının asıl adı, düşündüğünüzden farklıymış…

Gerçek ismi çok başka çıktı! Yıllardır Asena diye tanıdığımız ünlü oryantalin asıl adı bakın neymiş

Ünlü sanatçının adı, yıllardır bildiğimiz gibi "Sibel Can" değilmiş! Nüfus kayıtlarında bambaşka bir isme sahip olan sanatçı, aslen Yugoslav göçmeni bir ailenin kızı ve gerçek adı Sibel Cangüre.

Gerçek ismi çok başka çıktı! Yıllardır Asena diye tanıdığımız ünlü oryantalin asıl adı bakın neymiş

Sahne hayatına adım attığı ilk yıllarda babasının soyadı olan "Cangüre"yi kullanan sanatçı, zamanla bu soyadı kısaltarak "Can" ismini tercih etti. Bu değişiklik, hem sahnede daha akılda kalıcı bir isim sağlamış hem de kariyerinde yeni bir dönemin kapılarını aralamış oldu.

Gerçek ismi çok başka çıktı! Yıllardır Asena diye tanıdığımız ünlü oryantalin asıl adı bakın neymiş

GERÇEK İSMİYLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER ÜNLÜ: ZARA

Şarkıcı, yıllar içinde hem sesi hem de imajıyla adından sıkça söz ettirdi. Ancak son dönemdeki değişimi hayranlarını adeta şaşkına çevirdi. Özellikle verdiği kilolar sayesinde bambaşka bir görünüme kavuşan sanatçının, gündemdeki değişimiyle ilgili yeni bir gerçek ortaya çıktı.

Gerçek ismi çok başka çıktı! Yıllardır Asena diye tanıdığımız ünlü oryantalin asıl adı bakın neymiş

Zara, sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflarında hem fit görüntüsü hem de tarzıyla beğeni topladı. Sanatçının sağlıklı yaşam ve spor rutinine bağlı olarak gerçekleştirdiği kilo kaybı, onun bambaşka bir imaj kazanmasına yardımcı oldu.

Gerçek ismi çok başka çıktı! Yıllardır Asena diye tanıdığımız ünlü oryantalin asıl adı bakın neymiş

Hayranları, Zara'nın hem müzik kariyerindeki başarısını hem de yaşam tarzındaki değişimi takdirle karşılıyor. Ünlü isim, verdiği kiloların yanı sıra enerjik ve pozitif duruşuyla da dikkat çekiyor.

Gerçek ismi çok başka çıktı! Yıllardır Asena diye tanıdığımız ünlü oryantalin asıl adı bakın neymiş

Ancak ünlü sanatçı hakkında bir gerçek daha hayranlarını şaşırttı.

Gerçek ismi çok başka çıktı! Yıllardır Asena diye tanıdığımız ünlü oryantalin asıl adı bakın neymiş

Uzun yıllardır sahnelerde sergilediği performanslarla tanınan Zara'nın, aslında sahne adıyla bilindiği, gerçek isminin ise Neşe Zara Yılmaz olduğu ortaya çıktı.

Gerçek ismi çok başka çıktı! Yıllardır Asena diye tanıdığımız ünlü oryantalin asıl adı bakın neymiş

GERÇEK ADIYLA ŞAŞIRTAN BİR DİĞER İSİM DE YEŞİLÇAM'DAN

Türk sinemasının altın yıllarına damgasını vuran Yeşilçam, yalnızca filmleriyle değil aynı zamanda sunduğu efsane oyuncularıyla da kalplere dokunmayı başardı. O dönemde çekilen her filmin hala yüzlerce kişi tarafından izlenmesi, o yılların yıldızlarının hala özlemle anılması bile Yeşilçam'ın Türk sinemasındaki önemini vurguluyor. İşte o yıldızlardan biri de hiç şüphesiz Ekrem Bora'ydı.

Gerçek ismi çok başka çıktı! Yıllardır Asena diye tanıdığımız ünlü oryantalin asıl adı bakın neymiş

Oyunculuğunun yanı sıra karizmatik duruşu ile bir döneme damgasını vuran Bora; Ayhan Işık, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit gibi yıldızlarla birçok projede beraber boy gösterdi. Onu izleyenler yalnızca bir karakter izlemekle kalmadı adeta bir sinema dersi izledi.

Gerçek ismi çok başka çıktı! Yıllardır Asena diye tanıdığımız ünlü oryantalin asıl adı bakın neymiş

7 Mart 1932'de Ankara'da dünyaya gelen Ekrem Bora, babası Mazhar Uçak'ı henüz daha bebekken kaybetti. Babası Mazhar Uçak, Türkiye'nin ilk uçak asker pilotlarından biriydi ve henüz Bora 40 günlükken Eskişehir'de şehit düştü.

Gerçek ismi çok başka çıktı! Yıllardır Asena diye tanıdığımız ünlü oryantalin asıl adı bakın neymiş

Annesi Ayşe Nuriye Hanım ile birlikte zorlu bir hayat mücadelesine girişen Bora, ilkokul yıllarında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı.

Gerçek ismi çok başka çıktı! Yıllardır Asena diye tanıdığımız ünlü oryantalin asıl adı bakın neymiş

Henüz ortaokul yıllarında sinemaya büyük ilgi gösteren Bora, 1953 yılında Yıldız dergisinin düzenlediği artist yarışmasına gizlice katıldı ve büyük bir başarıyla birinci oldu.

Gerçek ismi çok başka çıktı! Yıllardır Asena diye tanıdığımız ünlü oryantalin asıl adı bakın neymiş

Bu yarışmadan sonra aldığı karar, onu Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden biri olan Ekrem Bora'ya dönüştürdü.

Gerçek ismi çok başka çıktı! Yıllardır Asena diye tanıdığımız ünlü oryantalin asıl adı bakın neymiş

1955 yılında ilk filmi "Alın Yazısı" ile kamera karşısına geçen Bora, kısa bir süre ara verdiği sinemaya 1958 yılında "Mavi Boncuk", "Tilki Leman", "Bir Kadın Tuzağı" gibi filmlerle yeniden döndü.

Gerçek ismi çok başka çıktı! Yıllardır Asena diye tanıdığımız ünlü oryantalin asıl adı bakın neymiş

1962'de Ayhan Işık ve Türkan Şoray ile başrolü paylaştığı "Acı Hayat" filmi ise kariyerinin zirve noktalarından biri oldu. Bu filmle Yeşilçam'ın "sert bakışlı adamı" haline geldi.

Gerçek ismi çok başka çıktı! Yıllardır Asena diye tanıdığımız ünlü oryantalin asıl adı bakın neymiş

MEĞER GERÇEK İSMİ EKREM BORA DEĞİL…

Meğer yıllardır Ekrem Bora olarak tanıdığımız Yeşilçam yıldızının gerçek ismi Ekrem Şerif Uçak'mış.

Gerçek ismi çok başka çıktı! Yıllardır Asena diye tanıdığımız ünlü oryantalin asıl adı bakın neymiş

Bir zamanlar ailesinin asıl soyadı 'Yazıcılar' olan Ekrem Bora bir röportajında soyadının nasıl değiştiğini şu sözlerle anlattı:

'Önyüzbaşı Mazhar Bey. Babam ilk uçan pilotmuş. Babam uçtuğu zaman Zeki Paşa diye bir paşa varmış, 'Mazhar sen ilk uçan pilotsun, Yazıcıoğlu soyadını bırak Uçak koy soyadını' demiş. Soyadımız öyle kalmış.'

Gerçek ismi çok başka çıktı! Yıllardır Asena diye tanıdığımız ünlü oryantalin asıl adı bakın neymiş

ANCAK 'UÇAK' SOYADINI DEĞİŞTİRDİ!

1953 yılında kazandığı artist yarışmasından sonra sinema sektörüne ardında 'Uçak' soyadını bırakarak giren Ekrem Bora, soyadını 'Bora' olarak değiştirdi.