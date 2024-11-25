Trend Galeri Trend Magazin Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak! Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara Gülatan her şeyi açıkladı! “DNA testi usule uygun yapılmadı”

Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak! Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara Gülatan her şeyi açıkladı! “DNA testi usule uygun yapılmadı”

Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan, GÜNAYDIN'A konuştu: "Normal prosedüre göre Adli Tıp'ın DNA testinde sürüntü, saç ve kan örneği alması gerekiyor. Benden sadece kan alındı, Uğur Dündar'dan kan ve sürüntü alındı ama saç örneği alınmadı. Ayrıca örnekler alınırken avukatım da yanında değildi. Yani ilk DNA testi usule uygun yapılmadı"

Tuba KALÇIK
Giriş Tarihi: 25.11.2024 06:33 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 06:37
Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak! Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara Gülatan her şeyi açıkladı! DNA testi usule uygun yapılmadı

Dilara Gülatan, Uğur Dündar'a açtığı babalık davasıyla ilgili konuştu. DNA testinin usulüne göre yapılmadığını söyleyen Gülatan "Adli Tıp Raporu'na itiraz ettik. Testin tekrarlanmasını istiyoruz" dedi. Dündar'ın, itirazının kabul edilmemesi için Koç Üniversitesi'nden 5 hoca ile 50 sayfalık rapor hazırlattığını belirten Gülatan, şöyle devam etti: "Korkusu yoksa neden böyle bir rapor hazırlatma ihtiyacı hissediyor? Madem kendisine bu kadar güveniyor, o zaman bir daha örnek versin. Dilan Çıtak'ın da tekrarlanan test sonucu İbrahim Tatlıses'in kızı olduğu ortaya çıktı"

Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak! Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara Gülatan her şeyi açıkladı! DNA testi usule uygun yapılmadı

Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulundu. 2 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini söyleyen Gülatan; Dündar'ın, tanımadığını iddia ettiği annesiyle ilişkisinin olduğuna dair ellerinde çok fazla bilgi olduğunu belirtti. Gülatan geçtiğimiz günlerde Dündar lehine çıkan kararla ilgili de "Uğur Dündar'ın DNA testi usulüne uygun yapılmadı. Hukuk mücadelem sürecek" dedi. Gülatan ayrıca Dündar'ın hem kendisi hem de annesine yönelik ekran önündeki cümlelerinin de kadına şiddet olduğunu söyledi.

Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak! Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara Gülatan her şeyi açıkladı! DNA testi usule uygun yapılmadı

Uğur Dündar ile babalık davanız sonuçlandı. Davaya dair neler söylemek istersiniz?
2 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum. Dava süreci maalesef ki içime sinerek ilerlemedi. Davada 3 defa hakim değişti, Adli Tıp Kurumu taşındı ve en ilginci de benden bir ay sonra Uğur Dündar'dan örnek alındı. Beni bu süreç çok rahatsız etti açıkçası. Davayı açarken belli şartlar var, ben bu şartları yerine getirdiğim için davayı açabildim. Ancak davada usul olarak da uzatma oldu. Mesela annemin de şahit olmasını istediler. Biliyorsunuz anneme zaten ulaşamıyoruz. Tam da bu süreçte Duygu'nun davasında anne şahitliği sorulmadan ilerlendi. Biz de Duygu'nun davasını emsal olarak gösterdik. Ve ondan sonra Adli Tıp'a sevk edildik. Adli Tıp'a gitme sürecimiz bile bir yıl sürdü. Sonrasında DNA testi verdim, benden bir ay sonra da Uğur Dündar verdi. Bu bile şüphelerimi güçlendiren bir durum.

Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak! Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara Gülatan her şeyi açıkladı! DNA testi usule uygun yapılmadı

Neden böyle düşünüyorsunuz?
Ben halktan bir insanım. Karşı taraf ise kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Adli Tıp'ta normal prosedürde sürüntü, saç ve kan alınması gerekiyor. Benden sadece kan alındı. Hatta ben bu durumu örneğimi alan doktora sordum ama tatmin edici bir cevap veremedi. Uğur Dündar'dan ise kan ve sürüntü alındı. Örnekleri alınırken avukatım da kendisinin yanında yoktu. Ondan da saç alınmadı. Bir de örnekler alınırken yan yana ve kamera eşliğinde alınması gerekiyor.

Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak! Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara Gülatan her şeyi açıkladı! DNA testi usule uygun yapılmadı

Biz aynı zamanda bile vermedik. Avukatım zaten prosedüre uyulmadığı için itiraz etti. Bu süreçte hakimimiz değişti. Yeni gelen hakim bizim itirazımızı reddetti. Bir ay dosyayı okumak için süre istedi ve bir ay sonra da kararını açıkladı. Size başka bir ilginç şey de söylemek istiyorum.

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