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Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak! Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara Gülatan her şeyi açıkladı! “DNA testi usule uygun yapılmadı”
Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak! Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara Gülatan her şeyi açıkladı! “DNA testi usule uygun yapılmadı”
Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan, GÜNAYDIN'A konuştu: "Normal prosedüre göre Adli Tıp'ın DNA testinde sürüntü, saç ve kan örneği alması gerekiyor. Benden sadece kan alındı, Uğur Dündar'dan kan ve sürüntü alındı ama saç örneği alınmadı. Ayrıca örnekler alınırken avukatım da yanında değildi. Yani ilk DNA testi usule uygun yapılmadı"
Giriş Tarihi: 25.11.2024 06:33
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 06:37