Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak! Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara Gülatan her şeyi açıkladı! “DNA testi usule uygun yapılmadı”

Uğur Dündar ile babalık davanız sonuçlandı. Davaya dair neler söylemek istersiniz?

2 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum. Dava süreci maalesef ki içime sinerek ilerlemedi. Davada 3 defa hakim değişti, Adli Tıp Kurumu taşındı ve en ilginci de benden bir ay sonra Uğur Dündar'dan örnek alındı. Beni bu süreç çok rahatsız etti açıkçası. Davayı açarken belli şartlar var, ben bu şartları yerine getirdiğim için davayı açabildim. Ancak davada usul olarak da uzatma oldu. Mesela annemin de şahit olmasını istediler. Biliyorsunuz anneme zaten ulaşamıyoruz. Tam da bu süreçte Duygu'nun davasında anne şahitliği sorulmadan ilerlendi. Biz de Duygu'nun davasını emsal olarak gösterdik. Ve ondan sonra Adli Tıp'a sevk edildik. Adli Tıp'a gitme sürecimiz bile bir yıl sürdü. Sonrasında DNA testi verdim, benden bir ay sonra da Uğur Dündar verdi. Bu bile şüphelerimi güçlendiren bir durum.