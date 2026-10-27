Reddetmişti ama yalnızlık her şeyi değiştirdi! Sıla Türkoğlu’nun nişanlısıyla ’İlk görüşte olmayan’ aşk hikayesine bakın

"TAKİBİNİ KABUL ETMEDİM"

Her şeyin sıradan bir kahve ve kahvaltı dükkanında başladığını belirten Türkoğlu, tanışma anlarını şu sözlerle dile getirdi:

"Ata'yla biz iki sene önce... Tesadüf işte. Ben onun dükkanına sürekli gidiyordum, kahveci, kahvaltı dükkanı var. İki sene önce de bir arkadaş grubumla gittiğinde kendisi geldi masaya. Orada tanıştık biz. Başka işler de yapıyor bir yandan, dijital işler, reklamlar vs. 'Network olsun diye' beni takip ediyor Instagram'dan, o zaman da benim hayatımda biri var. O yüzden dönmüyorum takibine."