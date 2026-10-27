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Reddetmişti ama yalnızlık her şeyi değiştirdi! Sıla Türkoğlu'nun nişanlısıyla 'İlk görüşte olmayan' aşk hikayesine bakın
Reddetmişti ama yalnızlık her şeyi değiştirdi! Sıla Türkoğlu'nun nişanlısıyla 'İlk görüşte olmayan' aşk hikayesine bakın
Ekranların sevilen ismi Sıla Türkoğlu'nun, nişanlısı Ata Ayyıldız ile gözlerden uzak başlayan ilişkisinin hikayesi dikkat çekti. İşte kahvaltı dükkanında kesişen yollardan kampa uzanan aşk öyküsü ile ünlü oyuncunun romantik ve bir o kadar da eğlenceli tanışma hikayesi!
Giriş Tarihi: 27.10.2026 16:41
Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 17:14