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Reddetmişti ama yalnızlık her şeyi değiştirdi! Sıla Türkoğlu'nun nişanlısıyla 'İlk görüşte olmayan' aşk hikayesine bakın

Ekranların sevilen ismi Sıla Türkoğlu'nun, nişanlısı Ata Ayyıldız ile gözlerden uzak başlayan ilişkisinin hikayesi dikkat çekti. İşte kahvaltı dükkanında kesişen yollardan kampa uzanan aşk öyküsü ile ünlü oyuncunun romantik ve bir o kadar da eğlenceli tanışma hikayesi!

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 27.10.2026 16:41 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 17:14
Reddetmişti ama yalnızlık her şeyi değiştirdi! Sıla Türkoğlu’nun nişanlısıyla ’İlk görüşte olmayan’ aşk hikayesine bakın

Son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından Sıla Türkoğlu'nun, özel hayatındaki mutluluğu nişan yüzüğüyle taçlandırdığı Ata Ayyıldız ile olan ilişkisinin perde arkası aralandı.

Reddetmişti ama yalnızlık her şeyi değiştirdi! Sıla Türkoğlu’nun nişanlısıyla ’İlk görüşte olmayan’ aşk hikayesine bakın

Güzel oyuncu katıldığı bir programda nişanlısıyla yollarının nasıl kesiştiğini tüm açıklığıyla paylaştı.

Reddetmişti ama yalnızlık her şeyi değiştirdi! Sıla Türkoğlu’nun nişanlısıyla ’İlk görüşte olmayan’ aşk hikayesine bakın

Türkoğlu, ilişkinin ilk adımlarının hiç de göründüğü gibi "ilk görüşte aşk" ile atmadığını esprili bir dille dile getirdi.

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Reddetmişti ama yalnızlık her şeyi değiştirdi! Sıla Türkoğlu’nun nişanlısıyla ’İlk görüşte olmayan’ aşk hikayesine bakın

"TAKİBİNİ KABUL ETMEDİM"

Her şeyin sıradan bir kahve ve kahvaltı dükkanında başladığını belirten Türkoğlu, tanışma anlarını şu sözlerle dile getirdi:

"Ata'yla biz iki sene önce... Tesadüf işte. Ben onun dükkanına sürekli gidiyordum, kahveci, kahvaltı dükkanı var. İki sene önce de bir arkadaş grubumla gittiğinde kendisi geldi masaya. Orada tanıştık biz. Başka işler de yapıyor bir yandan, dijital işler, reklamlar vs. 'Network olsun diye' beni takip ediyor Instagram'dan, o zaman da benim hayatımda biri var. O yüzden dönmüyorum takibine."

Reddetmişti ama yalnızlık her şeyi değiştirdi! Sıla Türkoğlu’nun nişanlısıyla ’İlk görüşte olmayan’ aşk hikayesine bakın

YARDIMCI OLUR DİYE GERİ TAKİP ETTİ

Aradan aylar geçip ilişkisi noktalandıktan sonra Ayyıldız'ı tekrar hatırladığını söyleyen güzel oyuncu, sosyal medya takibinin ardındaki pratik düşüncesini de gizlemedi:

"Sonra aylar geçiyor, ilişkim bitiyor falan. Sürekli de gittiğim bir yer olduğu için diyorum ki; Ata vardı, tanışmıştık da geri takip edeyim gitmek istediğim zaman yardımcı olur. Sonra yine konuşmuyoruz 4-5 ay kadar."

Reddetmişti ama yalnızlık her şeyi değiştirdi! Sıla Türkoğlu’nun nişanlısıyla ’İlk görüşte olmayan’ aşk hikayesine bakın

KAMPTAKİ YALNIZLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Arkadaşlığın büyük bir aşka evrildiği o kırılma noktası ise Bodrum'da gerçekleşti. Kendisini çok yalnız hissettiği bir kampta Ayyıldız ile iletişime geçtiğini aktaran Türkoğlu, mutlu sonla biten hikayeyi "En son Bodrum'da ben bir kampa gidiyorum ve o kampta da o kadar yalnızım ki... Bir kahve içelim diyerek buluşup, sevgili olduk." açıklamasında bulundu.

Reddetmişti ama yalnızlık her şeyi değiştirdi! Sıla Türkoğlu’nun nişanlısıyla ’İlk görüşte olmayan’ aşk hikayesine bakın

Aşklarını gözlerden uzak ama bir o kadar da tutkuyla sürdüren çiftin düğün hazırlıkları ise hayranları tarafından merakla takip ediliyor.

Reddetmişti ama yalnızlık her şeyi değiştirdi! Sıla Türkoğlu’nun nişanlısıyla ’İlk görüşte olmayan’ aşk hikayesine bakın

İşte diğer ünlü eşlerin tanışma hikayeleri...

NURAY SAYARI VE AHMET DESTAN

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, 15 Ağustos'ta Ahmet Destan'la hayatını birleştirerek sade bir düğünle dünyaevine girmişti.

Reddetmişti ama yalnızlık her şeyi değiştirdi! Sıla Türkoğlu’nun nişanlısıyla ’İlk görüşte olmayan’ aşk hikayesine bakın

Evliliklerinde mutluluğu yakalayan Sayarı, sevenlerine büyük müjdeyi vermişti. Ünlü astrolog, 55 yaşında üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını ve ikiz bebek annesi olacağını açıklamıştı.

Reddetmişti ama yalnızlık her şeyi değiştirdi! Sıla Türkoğlu’nun nişanlısıyla ’İlk görüşte olmayan’ aşk hikayesine bakın

EŞİNİ BÖYLE TAVLAMIŞ!

Yeniden anne olmaya hazırlanan Sayarı'nın hamilelik haberi magazinde çok konuşulurken son olarak eşiyle tanışma hikayesiyle dikkatleri çekmişti.

Reddetmişti ama yalnızlık her şeyi değiştirdi! Sıla Türkoğlu’nun nişanlısıyla ’İlk görüşte olmayan’ aşk hikayesine bakın

"YÜRÜDÜM HALA TIK YOK, HALA NURAY HANIM!"

Nuray Sayarı, eşini gördüğü ilk andan itibaren dizginleri nasıl ele aldığını ve o meşhur ilk adımı nasıl attığını kendi ağzından dökülen kelimelerle şöyle anlatmıştı:

Reddetmişti ama yalnızlık her şeyi değiştirdi! Sıla Türkoğlu’nun nişanlısıyla ’İlk görüşte olmayan’ aşk hikayesine bakın

"GÖRDÜĞÜM ANDA VURULDUM"

"Gördüğüm anda vuruldum. Dost olalım, arkadaş olalım ama benim yalanım yoktur. Ben hoşlandım; bekar olduğunu, evlenip ayrıldığını öğrendikten sonra 'Ahmet Bey'i bırakalım, siz de bana Nuray deyin' dedim. Tamam ama ben Ahmet diyorum, o bana hâlâ 'Nuray Hanım' diyor. 'Ama olmaz böyle' dedim. 'Yanınızda oturabilir miyim?' dedim. Yürüdüm, hala tık yok, hala 'Nuray Hanım'... Oturduğum yerden kalktım, yanına oturdum. Ondan sonra dedim ki: 'Kalbiniz boş, yalnızsınız; arkadaş olalım mı?' Ben teklif ettim."

Reddetmişti ama yalnızlık her şeyi değiştirdi! Sıla Türkoğlu’nun nişanlısıyla ’İlk görüşte olmayan’ aşk hikayesine bakın

Nuray Sayarı'nın "Yanına çöktüm ve teklif ettim" dediği o cesur hamlesi, bugün 55 yaşında ikiz bebek müjdesiyle taçlanmıştı.. Dün mucize bebeklerini duyuran Nuray Sayarı, bugün eşini nasıl "tavladığını" bu sözlerle anlatarak magazin gündemine damga vurmuştu.

Reddetmişti ama yalnızlık her şeyi değiştirdi! Sıla Türkoğlu’nun nişanlısıyla ’İlk görüşte olmayan’ aşk hikayesine bakın

BİR BAŞKA ROMANTİK TANIŞMA HİKAYESİ DE BERK OKTAY VE YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY'DAN!

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında evlenerek birlikteliklerini taçlandırmıştı.

Reddetmişti ama yalnızlık her şeyi değiştirdi! Sıla Türkoğlu’nun nişanlısıyla ’İlk görüşte olmayan’ aşk hikayesine bakın

Ünlü çift, 21 Mayıs'ta dünyaya gelen kızları Mira Milena ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşarken, son dönemde yaptıkları açıklamalarla yeniden gündeme gelmeye devam etmekte.

Reddetmişti ama yalnızlık her şeyi değiştirdi! Sıla Türkoğlu’nun nişanlısıyla ’İlk görüşte olmayan’ aşk hikayesine bakın

"HEP UCUNDAN DÖNMÜŞÜZ!"

Son olarak Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, tanışma hikayelerini ve evliliklerine dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. Daha önce Berk Oktay ile hiç tanışmadığını söyleyen Atiksoy, "Berk ile çok fazla ortak arkadaşımız varmış. Hep ucundan dönmüşüz" demişti.

Reddetmişti ama yalnızlık her şeyi değiştirdi! Sıla Türkoğlu’nun nişanlısıyla ’İlk görüşte olmayan’ aşk hikayesine bakın

"ADINI GÖRÜNCE 'BU İŞ OLSUN' DEDİM"

Berk Oktay ise, "Bu aslında kader. Daha önce farklı zamanlarda ikimizin de gündeminde olan iki ayrı iş vardı. Çağrı'nın netleştiği ama benim anlaşamadığım projelerdi. 'Savaşçı' dizisinde onun adını görünce, 'Artık bu iş olsun' dedim. Ama öncesinde de tanışacakmışız gerçekten, bir şekilde hep kıyısından dönmüşüz" demişti.

Reddetmişti ama yalnızlık her şeyi değiştirdi! Sıla Türkoğlu’nun nişanlısıyla ’İlk görüşte olmayan’ aşk hikayesine bakın

Senem Aydın'a konuşan ünlü çift, ilişkilerinde kıskançlık olup olmadığı sorularına da yanıt vermişti.

Reddetmişti ama yalnızlık her şeyi değiştirdi! Sıla Türkoğlu’nun nişanlısıyla ’İlk görüşte olmayan’ aşk hikayesine bakın

"HER ŞEYE HAKİMİZ"

Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaş olmalarının getirdiği anlayışa vurgu yaparak, "Berk de benimle oyuncu olmadı, ben de onunla oyuncu olmadım. İkimiz de yıllardır bu mesleğin içerisindeyiz, hatta bu meslekle beraber büyüdük. Birimiz farklı bir mesleğe sahip olsaydı belki kıskançlık olabilirdi; o set ortamını, çalışma saatlerini kavrayamayabilirdi. Ama biz zaten aynı işi yapıyoruz ve her şeye hakimiz" ifadelerini kullanmıştı.

Reddetmişti ama yalnızlık her şeyi değiştirdi! Sıla Türkoğlu’nun nişanlısıyla ’İlk görüşte olmayan’ aşk hikayesine bakın

"KISKANÇ BİR ADAMIM"

Berk Oktay ise konuya dair, "Ben normalde kıskanç bir adamım, Akrep burcuyum. Çağrı'yı elbette kıskanırım ama konu mesleki durumlara geldiğinde bende mevzu tamamen değişir" açıklamasında bulunmuştu.

Reddetmişti ama yalnızlık her şeyi değiştirdi! Sıla Türkoğlu’nun nişanlısıyla ’İlk görüşte olmayan’ aşk hikayesine bakın

"BEN HAYATTA KİMSEYİ SEVMEMİŞİM"

Annelik deneyiminden de bahseden Atiksoy, kızı Mira Milena'nın hayatını nasıl etkilediğini ise şu sözlerle anlatmıştı: Annelik bana kendi canıma sahip çıkmayı öğretti. Milena'yı kucağıma aldıktan sonra Berk'e, 'Ben hayatta kimseyi sevmemişim' dedim.

Reddetmişti ama yalnızlık her şeyi değiştirdi! Sıla Türkoğlu’nun nişanlısıyla ’İlk görüşte olmayan’ aşk hikayesine bakın

LİSE SIRASINDAN NİKAH MASASINA... MASALLARA KONU OLAN BİR DİĞER AŞK HİKAYESİ GÖKHAN TÜRKMEN'DEN GELDİ!

Aşk temalı şarkılarıyla uzun yıllardır Türk pop müziğinde kendine sağlam bir yer edinen Gökhan Türkmen, bu kez müziğiyle değil, özel hayatına dair anlattıklarıyla gündeme geldi.

Reddetmişti ama yalnızlık her şeyi değiştirdi! Sıla Türkoğlu’nun nişanlısıyla ’İlk görüşte olmayan’ aşk hikayesine bakın

Ünlü şarkıcı, katıldığı bir programda eşi Sinem Aksoy'la tanışma sürecini ve yıllara yayılan ilişkilerinin bilinmeyen detaylarını paylaştı.

Reddetmişti ama yalnızlık her şeyi değiştirdi! Sıla Türkoğlu’nun nişanlısıyla ’İlk görüşte olmayan’ aşk hikayesine bakın

2014 yılında yayımladığı 'Çatı Katı' şarkısıyla kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Türkmen, aynı yıl Sinem Aksoy'la evlenmişti. Özel yaşamını kameralardan uzak tutmayı tercih eden sanatçı, bu evlilikten Nil Rona ve Leyla Ada adını verdikleri iki kız çocuğu sahibi oldu. Çift, çocuklarını bugüne kadar magazinden özellikle uzak tuttu.

Reddetmişti ama yalnızlık her şeyi değiştirdi! Sıla Türkoğlu’nun nişanlısıyla ’İlk görüşte olmayan’ aşk hikayesine bakın

AŞKLARI LİSE SIRALARINA DAYANIYOR!

Türkmen, yer aldığı bir YouTube programında Sinem Aksoy'la tanışmalarının lise yıllarına dayandığını söyledi. Eşini ilk kez lise birinci sınıfta gördüğünü belirten sanatçı, o dönemde bir yakınlık hissettiğini ancak bunun bir aşk olmadığını ifade etti.