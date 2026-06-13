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Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı!

Son dönemde sosyal medya hesabında eğlenceli paylaşımlarla takipçilerini keyiflendiren devam eden Gizem Karaca, son paylaşımıyla sevenlerinin yüzünü gülümsetti. Kızı Yaz ile sıcak havanın keyfini salıncakta çıkaran Karaca, o anları bakın nasıl paylaştı....

Giriş Tarihi: 13.06.2026 13:50 Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 14:07
Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı!

"Güzel Köylü", "Eve Düşen Yıldırım" ve "İçimdeki Fırtına" dizileriyle tanınan Gizem Karaca, 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenmişti.

Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı!

Ekmekçi çifti, 2025 yılının haziran ayında kızları Yaz'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı!

Şimdilerde vaktinin büyük bir kısmını kızı Yaz ile geçiren güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini keyiflendirdi.

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Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı!

SALINCAK KEYFİNİN DİBİNE VURDULAR!

Karaca, son olarak minik Yaz'ı kucağına alarak bir parktaki salıncakta sallandığı anları paylaştı. İkilinin yüzünden gülücükler eksik olmazken, o anları sosyal medya hesabından paylaşan Karaca, takipçilerinin de kalbini ısıttı.

Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı! | Video

Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı!

"AYNI BABASI...

Paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Gizem Karaca, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla da takipçilerini güldürmüştü. Minik Yaz'ın huysuzlandığı o sevimli anları takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, kızının o hallerini eşi Kemal Ekmekçi'ye benzetmişti.

Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gören o eğlenceli ve tatlı kareye sitemkar bir not düşen Gizem Karaca, adeta eşine takılarak "Aynı babası gibi hiç sevmiyor fotoğraf çekilmeyi" ifadelerini kullanmıştı. Anne kızın o sempatik halleri sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda beğeni ve yorum toplamıştı.

Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı!

Son dönemde Instagram hesabından sık sık kızı Yaz ile paylaşımlar yapan Karaca, geçtiğimiz günlerde de paylaştığı gönderisiyle mest etmişti.

Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı!

"UZUN SÜRE SONRA..."

33 yaşındaki güzel oyuncu, uzun bir aradan sonra yalnızca kendisinin olduğu kareleri paylaşarak, "Uzun süre sonra benim fotoğraflarımı çektik" notunu eklemişti.

Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı!

Samimi ve içten tavırlarıyla dikkat çeken Karaca'nın bu paylaşımı kısa sürede sevenleri tarafından hayranlıkla karşılanarak binlerce yorum ve beğeni aldı.

Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı!

Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde kızı Yaz'la güneşli havanın tadını çıkardığı anları paylaşmıştı.

Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı!

Paylaşımına adeta beğeni yağan ünlü oyuncu, objektiflere poz verirken neşesiyle herkesi büyülemişti.

Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı!

Küçük Yaz'ın kahkahaları etrafa neşe saçarken, ikilinin parktaki her anı adeta birer kartpostal karesini andırmıştı.

Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı!

Sıcak havanın keyfini sonuna kadar süren anne-kız, doyasıya eğlenmişti.

Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı!

"ELMA VE ÇİLEKLERE TAM NOT VERDİ"

Ünlü oyuncu geçen haftalarda da Yaz ile pazar alışverişine çıkmıştı.

O anları takipçileriyle paylaşan Karaca, "Yaz Hanım Zekeriyaköy organik pazarına da uğramayı ihmal etmedi. Elmaları ve çilekleri denetledi. Tam not verdi. Esnaf memnun." notunu düşmüştü.

Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı!

KIZIYLA YAPTIĞI PAYLAŞIMLARLA İLGİ ODAĞI OLAN DİĞER İSİM : SONGÜL ÖDEN

'Umutsuz Ev Kadınları', 'Gümüş', 'Mükemmel Çift' ve 'Oğlum' gibi projelerde rol alan Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile 2020 yılında dünyavevine girmişti.

Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı!

Mutlu birlikteliklerini nikahla taçlandıran çiftten, bir süre sonra müjdeli haber gelerek bebek beklediklerini açıklamıştı.

Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı!

44 yaşında ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Öden, 27 Ocak'ta kızı Sone Larin'i kucağına almıştı.

Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı!

Aile yaşantısını gözlerden uzak tutan Öden son olarak 2 yaşına giren kızının doğum gününü kutladı.

Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı!

"BÜTÜN GÜZELLİKLER ETRAFINDA OLSUN"

Instagram hesabından kızıyla fotoğraflarını peş peşe yayınlayan Öden, Bugün iki yaşındasın kadife kızım; Ayakların biraz daha yere basıyor, ama kalbin hâlâ gökyüzünde. Koşuyorsun, düşüyorsun, kalkıyorsun; her seferinde dünyaya yeniden inanarak…
Ve zaman sen geldiğinden beri başka akıyor.Daha yavaş,daha gerçek, daha kalpten. Dünyadaki bütün iyilikler güzellikler etrafında olsun. Bize de; sağlıklı bir ömür diliyorum .Merhametimizle,sevgimizle ve şefkatimizle sana uzun zaman eşlik edebilmek için…" notuyla takipçilerini duygulandırdı. Güzel oyuncu duygusal paylaşımıyla sevenlerinden birçok beğeni ve yorum aldı.

Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı!

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN GÖZLERDEN UZAK KALAN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

NAZAN ÖNCEL

2000'li yılların başarılı şarkıcıları arasında yer alan Nazan Öncel, bir süre yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle magazin gündeminde yer almıştı.

Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı!

"Erkekler De Yanar" ve "Aşkım Baksana Bana" şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Öncel, sağlığına kavuşmasının ardından yeniden gündeme geldi.

Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı!

Ünlü şarkıcı bu kez, alışveriş yaptığı sırada bir hayranıyla arasında geçen diyalogla dikkat çekti.

Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı!

2023 yılında oğlu Serkan Öncel'i evlendiren Nazan Öncel'e, karşılaştığı bir hayranı tarafından, "Oğlunuzu yeni evlendirmiştiniz değil mi, evlilik sözleşmesi yapmış mıydınız?" sorusu yöneltildi.

Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı!

"DÜNYA MALI DÜNYADA KALIYOR"

Bu soruya adeta tokat gibi bir yanıt veren Nazan Öncel, şu ifadeleri kullandı: "Sırf mal - mülk için müstakbel gelinimin haysiyetiyle oynamam mı gerekiyor ya da böyle bir şey için oğlumu mu mutsuz etmem lazım? Bu, benim çok yabancısı olduğum bir duygu. Siz yanlış adrestesiniz, yanlış anlamayın ama dünya malı dünyada kalıyor. Geçiniz bunları efendim, geçiniz…" Ünlü şarkıcının dobra tavırları ve gelinine karşı sergilediği bu net duruş, sosyal medyada takdir topladı.

Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı!

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Tuba Büyüküstün, bu kez annelik heyecanıyla gündemde. Sosyal medyayı aktif kullanan ve her paylaşımıyla olay yaratan güzel oyuncu, kalpleri ısıtan bir kutlamaya imza attı.