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Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı!
Gizem Karaca ve kızı Yaz eğlencenin dibine vurdu! Anne-kızın salıncak keyfi sosyal medyayı salladı!
Son dönemde sosyal medya hesabında eğlenceli paylaşımlarla takipçilerini keyiflendiren devam eden Gizem Karaca, son paylaşımıyla sevenlerinin yüzünü gülümsetti. Kızı Yaz ile sıcak havanın keyfini salıncakta çıkaran Karaca, o anları bakın nasıl paylaştı....
Giriş Tarihi: 13.06.2026 13:50
Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 14:07