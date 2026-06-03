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Gizem Karaca'dan eğlenceli Kemal Ekmekçi göndermesi: Kızının o huyunu babasına benzeterek sitem etti...
Gizem Karaca'dan eğlenceli Kemal Ekmekçi göndermesi: Kızının o huyunu babasına benzeterek sitem etti...
Ünlü oyuncu Gizem Karaca sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımla takipçilerini güldürdü. Kızı Yaz'ın kriz anını yayınlayan güzel oyuncu, o huysuzluğu eşi Kemal Ekmekçi'ye benzeterek adeta sitem etti...
Giriş Tarihi: 03.06.2026 10:51
Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 11:49