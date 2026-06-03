Trend Galeri Trend Magazin Gizem Karaca'dan eğlenceli Kemal Ekmekçi göndermesi: Kızının o huyunu babasına benzeterek sitem etti...

Gizem Karaca'dan eğlenceli Kemal Ekmekçi göndermesi: Kızının o huyunu babasına benzeterek sitem etti...

Ünlü oyuncu Gizem Karaca sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımla takipçilerini güldürdü. Kızı Yaz'ın kriz anını yayınlayan güzel oyuncu, o huysuzluğu eşi Kemal Ekmekçi'ye benzeterek adeta sitem etti...

Giriş Tarihi: 03.06.2026 10:51 Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 11:49
Gizem Karaca’dan eğlenceli Kemal Ekmekçi göndermesi: Kızının o huyunu babasına benzeterek sitem etti...

"Güzel Köylü", "Eve Düşen Yıldırım" ve "İçimdeki Fırtına" dizileriyle tanınan Gizem Karaca, 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenmişti.

Gizem Karaca’dan eğlenceli Kemal Ekmekçi göndermesi: Kızının o huyunu babasına benzeterek sitem etti...

Ekmekçi çifti, 2025 yılının haziran ayında kızları Yaz'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Gizem Karaca’dan eğlenceli Kemal Ekmekçi göndermesi: Kızının o huyunu babasına benzeterek sitem etti...

Şimdilerde vaktinin büyük bir kısmını kızı Yaz ile geçiren güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini güldürdü.

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Gizem Karaca’dan eğlenceli Kemal Ekmekçi göndermesi: Kızının o huyunu babasına benzeterek sitem etti...

"AYNI BABASI..."

Minik Yaz'ın huysuzlandığı o sevimli anları takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, kızının o hallerini eşi Kemal Ekmekçi'ye benzetti.

Gizem Karaca’dan eğlenceli Kemal Ekmekçi göndermesi: Kızının o huyunu babasına benzeterek sitem etti...

Sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gören o eğlenceli ve tatlı kareye sitemkar bir not düşen Gizem Karaca, adeta eşine takılarak "Aynı babası gibi hiç sevmiyor fotoğraf çekilmeyi" ifadelerini kullandı. Anne kızın o sempatik halleri sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda beğeni ve yorum topladı.

Gizem Karaca’dan eğlenceli Kemal Ekmekçi göndermesi: Kızının o huyunu babasına benzeterek sitem etti...

Son dönemde Instagram hesabından sık sık kızı Yaz ile paylaşımlar yapan Karaca, geçtiğimiz günlerde de paylaştığı gönderisiyle mest etmişti.

Gizem Karaca’dan eğlenceli Kemal Ekmekçi göndermesi: Kızının o huyunu babasına benzeterek sitem etti...

"UZUN SÜRE SONRA..."

33 yaşındaki güzel oyuncu, uzun bir aradan sonra yalnızca kendisinin olduğu kareleri paylaşarak, "Uzun süre sonra benim fotoğraflarımı çektik" notunu eklemişti.

Gizem Karaca’dan eğlenceli Kemal Ekmekçi göndermesi: Kızının o huyunu babasına benzeterek sitem etti...

Samimi ve içten tavırlarıyla dikkat çeken Karaca'nın bu paylaşımı kısa sürede sevenleri tarafından hayranlıkla karşılanarak binlerce yorum ve beğeni aldı.

Gizem Karaca’dan eğlenceli Kemal Ekmekçi göndermesi: Kızının o huyunu babasına benzeterek sitem etti...

Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde kızı Yaz'la güneşli havanın tadını çıkardığı anları paylaşmıştı.

Gizem Karaca’dan eğlenceli Kemal Ekmekçi göndermesi: Kızının o huyunu babasına benzeterek sitem etti...

Paylaşımına adeta beğeni yağan ünlü oyuncu, objektiflere poz verirken neşesiyle herkesi büyülemişti.

Gizem Karaca’dan eğlenceli Kemal Ekmekçi göndermesi: Kızının o huyunu babasına benzeterek sitem etti...

Küçük Yaz'ın kahkahaları etrafa neşe saçarken, ikilinin parktaki her anı adeta birer kartpostal karesini andırmıştı.

Gizem Karaca’dan eğlenceli Kemal Ekmekçi göndermesi: Kızının o huyunu babasına benzeterek sitem etti...

Sıcak havanın keyfini sonuna kadar süren anne-kız, doyasıya eğlenmişti.

Gizem Karaca’dan eğlenceli Kemal Ekmekçi göndermesi: Kızının o huyunu babasına benzeterek sitem etti...

"ELMA VE ÇİLEKLERE TAM NOT VERDİ"

Ünlü oyuncu geçen haftalarda da Yaz ile pazar alışverişine çıkmıştı.

O anları takipçileriyle paylaşan Karaca, "Yaz Hanım Zekeriyaköy organik pazarına da uğramayı ihmal etmedi. Elmaları ve çilekleri denetledi. Tam not verdi. Esnaf memnun." notunu düşmüştü.

Gizem Karaca’dan eğlenceli Kemal Ekmekçi göndermesi: Kızının o huyunu babasına benzeterek sitem etti...

KIZIYLA YAPTIĞI PAYLAŞIMLARLA İLGİ ODAĞI OLAN DİĞER İSİM : SONGÜL ÖDEN

'Umutsuz Ev Kadınları', 'Gümüş', 'Mükemmel Çift' ve 'Oğlum' gibi projelerde rol alan Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile 2020 yılında dünyavevine girmişti.

Gizem Karaca’dan eğlenceli Kemal Ekmekçi göndermesi: Kızının o huyunu babasına benzeterek sitem etti...

Mutlu birlikteliklerini nikahla taçlandıran çiftten, bir süre sonra müjdeli haber gelerek bebek beklediklerini açıklamıştı.

Gizem Karaca’dan eğlenceli Kemal Ekmekçi göndermesi: Kızının o huyunu babasına benzeterek sitem etti...

44 yaşında ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Öden, 27 Ocak'ta kızı Sone Larin'i kucağına almıştı.

Gizem Karaca’dan eğlenceli Kemal Ekmekçi göndermesi: Kızının o huyunu babasına benzeterek sitem etti...

Aile yaşantısını gözlerden uzak tutan Öden son olarak 2 yaşına giren kızının doğum gününü kutladı.

Gizem Karaca’dan eğlenceli Kemal Ekmekçi göndermesi: Kızının o huyunu babasına benzeterek sitem etti...

"BÜTÜN GÜZELLİKLER ETRAFINDA OLSUN"

Instagram hesabından kızıyla fotoğraflarını peş peşe yayınlayan Öden, Bugün iki yaşındasın kadife kızım; Ayakların biraz daha yere basıyor, ama kalbin hâlâ gökyüzünde. Koşuyorsun, düşüyorsun, kalkıyorsun; her seferinde dünyaya yeniden inanarak…
Ve zaman sen geldiğinden beri başka akıyor.Daha yavaş,daha gerçek, daha kalpten. Dünyadaki bütün iyilikler güzellikler etrafında olsun. Bize de; sağlıklı bir ömür diliyorum .Merhametimizle,sevgimizle ve şefkatimizle sana uzun zaman eşlik edebilmek için…" notuyla takipçilerini duygulandırdı. Güzel oyuncu duygusal paylaşımıyla sevenlerinden birçok beğeni ve yorum aldı.

Gizem Karaca’dan eğlenceli Kemal Ekmekçi göndermesi: Kızının o huyunu babasına benzeterek sitem etti...

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN GÖZLERDEN UZAK KALAN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

NAZAN ÖNCEL

2000'li yılların başarılı şarkıcıları arasında yer alan Nazan Öncel, bir süre yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle magazin gündeminde yer almıştı.

Gizem Karaca’dan eğlenceli Kemal Ekmekçi göndermesi: Kızının o huyunu babasına benzeterek sitem etti...

"Erkekler De Yanar" ve "Aşkım Baksana Bana" şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Öncel, sağlığına kavuşmasının ardından yeniden gündeme geldi.

Gizem Karaca’dan eğlenceli Kemal Ekmekçi göndermesi: Kızının o huyunu babasına benzeterek sitem etti...

Ünlü şarkıcı bu kez, alışveriş yaptığı sırada bir hayranıyla arasında geçen diyalogla dikkat çekti.

Gizem Karaca’dan eğlenceli Kemal Ekmekçi göndermesi: Kızının o huyunu babasına benzeterek sitem etti...

2023 yılında oğlu Serkan Öncel'i evlendiren Nazan Öncel'e, karşılaştığı bir hayranı tarafından, "Oğlunuzu yeni evlendirmiştiniz değil mi, evlilik sözleşmesi yapmış mıydınız?" sorusu yöneltildi.

Gizem Karaca’dan eğlenceli Kemal Ekmekçi göndermesi: Kızının o huyunu babasına benzeterek sitem etti...

"DÜNYA MALI DÜNYADA KALIYOR"

Bu soruya adeta tokat gibi bir yanıt veren Nazan Öncel, şu ifadeleri kullandı: "Sırf mal - mülk için müstakbel gelinimin haysiyetiyle oynamam mı gerekiyor ya da böyle bir şey için oğlumu mu mutsuz etmem lazım? Bu, benim çok yabancısı olduğum bir duygu. Siz yanlış adrestesiniz, yanlış anlamayın ama dünya malı dünyada kalıyor. Geçiniz bunları efendim, geçiniz…" Ünlü şarkıcının dobra tavırları ve gelinine karşı sergilediği bu net duruş, sosyal medyada takdir topladı.

Gizem Karaca’dan eğlenceli Kemal Ekmekçi göndermesi: Kızının o huyunu babasına benzeterek sitem etti...

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Tuba Büyüküstün, bu kez annelik heyecanıyla gündemde. Sosyal medyayı aktif kullanan ve her paylaşımıyla olay yaratan güzel oyuncu, kalpleri ısıtan bir kutlamaya imza attı.

Gizem Karaca’dan eğlenceli Kemal Ekmekçi göndermesi: Kızının o huyunu babasına benzeterek sitem etti...

PARİS'TE BAŞLAYAN AŞKIN EN GÜZEL MİRASLARI

Hatırlanacağı üzere Tuba Büyüküstün, 2011 yılının Temmuz ayında Fransa'nın başkenti Paris'te kendisi gibi oyuncu olan Onur Saylak ile dünyaevine girmişti. İkili, evliliklerinden kısa bir süre sonra, 2012 yılının Ocak ayında ikiz kızları Maya ve Toprak'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.