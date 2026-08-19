Gökhan Özen'in depremzede aileye yaptığı yardım çok konuşulmuştu..."İyiliğin basın bülteni olmaz"

O insanlar zaten hayatlarının en ağır günlerinden geçmişler. Evlerini, yakınlarını, düzenlerini, hatıralarını kaybetmişler. Onların yaşadığı acının üzerine bir de "kime kim yardım etti?" vitrini kurmanın kimseye faydası yok. Gökhan Özen örneğinde benim eleştirdiğim yapılan yardım değil.

Tam tersine, keşke imkânı olan çok daha fazla insan benzer şeyler yapsa. Ama keşke yardım yapanın sessizliğiyle tamamlansa. Gazeteci öğrensin, haberini yapsın. Buna sözüm yok. Çünkü gazetecinin işi gördüğünü, öğrendiğini kamuoyuna aktarmaktır. Fakat bazen haberi yapan konuşmalı, habere konu olan susmalı. Çünkü bazı davranışların alkışa ihtiyacı yoktur.