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Gökhan Özen'in depremzede aileye yaptığı yardım çok konuşulmuştu...'İyiliğin basın bülteni olmaz'
Gökhan Özen'in depremzede aileye yaptığı yardım çok konuşulmuştu..."İyiliğin basın bülteni olmaz"
Gökhan Özen'in düğünü için ayırdığı parayla depremzede bir aileye ev alması uzun süre konuşulmuştu. Yapılan yardım gerçekten çok kıymetli. Bir gecede harcanıp gidecek bir parayla bir ailenin başını sokacağı bir ev almak, onların hayatına dokunmak ve çocuklarının geleceğini güvence altına almak elbette küçümsenecek bir davranış değil. Ancak akıllara takılan başka bir soru var: İyiliği yapan kişi, neden bu durumu bir basın açıklamasıyla duyurma gereği hisseder? Sonuçta iyiliğin gizli kalanı daha makbul değil midir?
Giriş Tarihi: 19.08.2026 06:36
Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 06:44