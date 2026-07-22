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Gökhan Özoğuz'dan hatanın dublesi! Geri vitesle bile siyaset yaptı!

Haluk Levent'in, Ahbap Derneği'ne ait bağışlarla bahis ve kumar oynadığı ortaya çıkmıştı. Gökhan Özoğuz ise 6 Şubat depremleri sırasında yaptığı, "Burada devlet yok, sadece Ahbap var" demişti. Özoğuz, Haluk Levent'in foyasının ortaya çıkmasından sonra ise "Ah ahbap vah ahbap. Hep böyle mi olacak bu işler? Bir kere de şaşırsak şu memlekette..."dedi. Peki siz bu mesajdan herhangi bir özür anlamı çıkarabildiniz mi?

YÜKSEL AYTUĞ
Giriş Tarihi: 22.07.2026 06:38 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 06:45
Gökhan Özoğuz’dan hatanın dublesi! Geri vitesle bile siyaset yaptı!

Gökhan Özoğuz... Herkesin bildiği adıyla Athena Gökhan...
Onu, adı sanı henüz duyulmamışken, İstanbul'da ilk sahne aldığı mekandan (Cool Bar) beri tanırım. Bu köşede adından övgüyle bahsettiğim yazılarım da çoktur.

Gökhan Özoğuz’dan hatanın dublesi! Geri vitesle bile siyaset yaptı!

Ta ki 6 Şubat depremleri sırasında sırf Ahbap'a kaynak sağlamak ve acıdan siyaset damıtmak için söylediği "Burada devlet yok, sadece Ahbap var" yalanına dek...

Gökhan Özoğuz’dan hatanın dublesi! Geri vitesle bile siyaset yaptı!

Ahbap'ın "icraatları" ortaya çıkınca bekledim ki Gökhan çıkıp tüm samimiyetiyle, kandırılmasına sebep olduğu halktan özür dilesin. (Hatta bu fikrimi Atv Ana Haber'de de dile getirdim) Ama nerdeee?

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Gökhan Özoğuz’dan hatanın dublesi! Geri vitesle bile siyaset yaptı!

Gökhan yine kendince siyaset yaptı. Paylaştığı mesajında dedi ki: "Ah ahbap vah ahbap. Hep böyle mi olacak bu işler? Bir kere de şaşırsak şu memlekette..."

Gökhan Özoğuz’dan hatanın dublesi! Geri vitesle bile siyaset yaptı!

Deprem sırasındaki sözlerinde ne kadar samimiyetsiz ise geri vitese taktığı son mesajında da o denli sorumsuzdu.
Siz bu mesajdan herhangi bir özür anlamı çıkarabildiniz mi?

Gökhan Özoğuz’dan hatanın dublesi! Geri vitesle bile siyaset yaptı!

Bombayı Haluk Levent'in kucağına bırakıp olay yerinden sıvışmaya çalıştı sadece.
Sevgili Gökhan kardeşim, grubuna ismini verdiğin o Athena; zeka, sanat, strateji, ilham ve adil savaşın simgesi olan Olimposlu bir Yunan tanrıçasıdır. Keşke mitolojik gölgesi biraz da senin üzerine düşseydi...

Haber Girişi Pınar Efe - Editör