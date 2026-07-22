Gökhan Özoğuz'dan hatanın dublesi! Geri vitesle bile siyaset yaptı!
Haluk Levent'in, Ahbap Derneği'ne ait bağışlarla bahis ve kumar oynadığı ortaya çıkmıştı. Gökhan Özoğuz ise 6 Şubat depremleri sırasında yaptığı, "Burada devlet yok, sadece Ahbap var" demişti. Özoğuz, Haluk Levent'in foyasının ortaya çıkmasından sonra ise "Ah ahbap vah ahbap. Hep böyle mi olacak bu işler? Bir kere de şaşırsak şu memlekette..."dedi. Peki siz bu mesajdan herhangi bir özür anlamı çıkarabildiniz mi?
Giriş Tarihi: 22.07.2026 06:38
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 06:45