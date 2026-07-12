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'Gol makinesi' Erling Haaland'ın 5 yıldır herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı! O da yeşil sahaların tozunu yutmuş...
'Gol makinesi' Erling Haaland'ın 5 yıldır herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı! O da yeşil sahaların tozunu yutmuş...
2026 Dünya Kupası'ndaki performansıyla adından söz ettiren Erling Haaland'ın 5 yıldır birlikte olduğu hayat arkadaşı merak konusu oldu. Sosyal medyada milyonların takip ettiği ünlü ismin geçmişi ise şaşırttı. Meğer o da ünlü golcü gibi yeşil sahalarda yetişmiş...
Giriş Tarihi: 12.07.2026 13:27
Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 13:31