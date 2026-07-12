Trend Galeri Trend Magazin 'Gol makinesi' Erling Haaland'ın 5 yıldır herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı! O da yeşil sahaların tozunu yutmuş...

'Gol makinesi' Erling Haaland'ın 5 yıldır herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı! O da yeşil sahaların tozunu yutmuş...

2026 Dünya Kupası'ndaki performansıyla adından söz ettiren Erling Haaland'ın 5 yıldır birlikte olduğu hayat arkadaşı merak konusu oldu. Sosyal medyada milyonların takip ettiği ünlü ismin geçmişi ise şaşırttı. Meğer o da ünlü golcü gibi yeşil sahalarda yetişmiş...

Giriş Tarihi: 12.07.2026 13:27 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 13:31
’Gol makinesi’ Erling Haaland’ın 5 yıldır herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı! O da yeşil sahaların tozunu yutmuş...

2026 Dünya Kupası'nda Norveç milli takımıyla fırtınalar estiren Erling Haaland, çeyrek finalde İngiltere'ye 2-1 yenilerek turnuvaya veda etse de attığı 7 golle organizasyona tamamen damga vurdu.

’Gol makinesi’ Erling Haaland’ın 5 yıldır herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı! O da yeşil sahaların tozunu yutmuş...

Hem sergilediği üstün performans hem de saha dışındaki sempatik tavırlarıyla dünyanın en iyi gol makinelerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtlayan 25 yaşındaki Manchester City forveti, turnuvanın ardından bu kez özel hayatıyla konuşuluyor.

’Gol makinesi’ Erling Haaland’ın 5 yıldır herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı! O da yeşil sahaların tozunu yutmuş...

Sosyal medyada viral olan eğlenceli videolarının ardından futbolseverlerin radarına giren yıldız oyuncunun, uzun süredir gözlerden uzak yaşadığı istikrarlı bir ilişkisi var. Haaland, 2021 yılından bu yana 22 yaşındaki Isabel Haugseng Johansen ile birlikte.

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’Gol makinesi’ Erling Haaland’ın 5 yıldır herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı! O da yeşil sahaların tozunu yutmuş...

Norveç'in Bryne kentinde birlikte büyüyen ve bağlarını hiç koparmayan çiftin, Aralık 2024'te dünyaya gelen bir de oğulları bulunuyor.

’Gol makinesi’ Erling Haaland’ın 5 yıldır herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı! O da yeşil sahaların tozunu yutmuş...

İlişkilerini genellikle kameralardan uzak tutmayı tercih eden çiftten Isabel Haugseng Johansen'in geçmişi ise en az Haaland kadar yeşil sahalarla ilgili.

’Gol makinesi’ Erling Haaland’ın 5 yıldır herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı! O da yeşil sahaların tozunu yutmuş...

Tıpkı Haaland gibi Norveç'in Bryne FK altyapısında yetişen ve çocukluğundan beri futbol oynayan Johansen, artık profesyonel olarak spor yapmıyor.

’Gol makinesi’ Erling Haaland’ın 5 yıldır herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı! O da yeşil sahaların tozunu yutmuş...

Günümüzde modellik ve 1,4 milyon takipçili sosyal medya fenomenliği yapan genç kadın, Dünya Kupası boyunca tribünlerde yerini alarak hayat arkadaşına en büyük desteği veren isimlerin başında yer aldı.

’Gol makinesi’ Erling Haaland’ın 5 yıldır herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı! O da yeşil sahaların tozunu yutmuş...

PEKİ DİĞER ÜNLÜ FUTBOLCULARIN SEVGİLİLERİNİ VE EŞLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

MARCO ASENSİO

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, takımının Topuk Yaylası'ndaki hazırlık çalışmalarının bitmesiyle birlikte soluğu tatilde almıştı.

’Gol makinesi’ Erling Haaland’ın 5 yıldır herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı! O da yeşil sahaların tozunu yutmuş...

Yeni sezon öncesi verilen kısa izni değerlendirmek isteyen yıldız oyuncu, sevgilisi Lavinia Leonhard ile birlikte rotayı Kapadokya'ya çevirmişti.

’Gol makinesi’ Erling Haaland’ın 5 yıldır herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı! O da yeşil sahaların tozunu yutmuş...

Türkiye'nin masalsı turizm merkezinde baş başa keyifli günler geçiren çift, bölgenin sembolü olan sıcak hava balonu turuna da katılmıştı.

’Gol makinesi’ Erling Haaland’ın 5 yıldır herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı! O da yeşil sahaların tozunu yutmuş...

Kapadokya'nın eşsiz manzarasının tadını çıkaran Asensio ve Leonhard, gökyüzünde çekildikleri romantik fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

’Gol makinesi’ Erling Haaland’ın 5 yıldır herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı! O da yeşil sahaların tozunu yutmuş...

CENK TOSUN

Kasımpaşa formasıyla yeşil sahalarda ter döken milli futbolcu Cenk Tosun, özel hayatındaki mutluluğuyla da parlamaya devam ediyor. 2016 yılında görkemli bir düğünle hayatını Ece Akgürbüz ile birleştiren başarılı isim, örnek aile yaşantısıyla magazin dünyasının en sevilen çiftleri arasında yer alıyor.

’Gol makinesi’ Erling Haaland’ın 5 yıldır herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı! O da yeşil sahaların tozunu yutmuş...

Mutlu evliliklerini 2018 yılında kucaklarına aldıkları oğulları Arden ve 2019 yılında dünyaya gelen kızları Alin ile taçlandıran Tosun ailesi, geçtiğimiz gün duygusal bir paylaşımla gündemde yer almıştı.

’Gol makinesi’ Erling Haaland’ın 5 yıldır herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı! O da yeşil sahaların tozunu yutmuş...

EŞİNE "KRALİÇEM" DİYEREK SESLENDİ!

Evliliklerinde tam 10 yılı deviren ünlü çift, bu özel günü romantik bir mesajla kutladı. Eşiyle çekildiği aşk dolu kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Cenk Tosun, paylaşımına şu duygu yüklü notu düşmüştü:

’Gol makinesi’ Erling Haaland’ın 5 yıldır herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı! O da yeşil sahaların tozunu yutmuş...

"SANA MİNNETTARIM"

"Dile kolay, 10 yıl. Sayısız anı, birlikte aşılan zorluklar ve paylaşılan mutluluklar. İyi günde de zor günde de hep yanımda olduğun için sana minnettarım. Seninle kurduğumuz bu güzel aile hayatımın en büyük gururu ve mutluluğu. Her şey seninle daha anlamlı, daha güzel. İyi ki varsın, iyi ki biziz. Nice güzel yıllara kraliçem."

’Gol makinesi’ Erling Haaland’ın 5 yıldır herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı! O da yeşil sahaların tozunu yutmuş...

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan bu paylaşım, "Milli golcüden kraliçesine jest" yorumlarını da beraberinde getirmişti. İki çocuk babası başarılı futbolcunun bu romantik çıkışı, sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girmişti.

’Gol makinesi’ Erling Haaland’ın 5 yıldır herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı! O da yeşil sahaların tozunu yutmuş...

CENGİZ ÜNDER

Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den kiralayarak kadrosuna kattığı milli gururumuz Cengiz Ünder, özel hayatıyla gündeme gelmişti.

’Gol makinesi’ Erling Haaland’ın 5 yıldır herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı! O da yeşil sahaların tozunu yutmuş...

Ünder uzun süredir birlikte olduğu başarılı içerik üreticisi Bilge Yenigül ile evlilik yolunda ilk resmi adımı atmıştı.

’Gol makinesi’ Erling Haaland’ın 5 yıldır herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı! O da yeşil sahaların tozunu yutmuş...

YEREBATAN SARNICI'NDAKİ ROMANTİK TEKLİF MUTLU SONLA TAÇLANDI!

Geçtiğimiz yıl tarihi atmosferde gerçekleşen o büyüleyici evlilik teklifi, dün akşam aile arasında düzenlenen zarif bir törenle nişan yüzüklerine dönüşmüştü.

’Gol makinesi’ Erling Haaland’ın 5 yıldır herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı! O da yeşil sahaların tozunu yutmuş...

Sosyal medyanın sevilen yüzü Yenigül'ün zarafetiyle büyülediği gecede, çiftin mutluluğu adeta gözlerinden okunuyordu.

’Gol makinesi’ Erling Haaland’ın 5 yıldır herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı! O da yeşil sahaların tozunu yutmuş...

FUTBOL DÜNYASI BU NİŞANDA BULUŞTU!

Sadece ailelerin değil, futbol camiasının dev isimlerinin de şahitlik ettiği tören adeta bir yıldızlar geçidine sahne oldu. Cengiz Ünder'i bu en mutlu gününde yakın dostları Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.

’Gol makinesi’ Erling Haaland’ın 5 yıldır herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı! O da yeşil sahaların tozunu yutmuş...

Davetlilerin sosyal medyadan paylaştığı samimi kareler, kısa sürede binlerce beğeni alarak magazin gündeminde yer aldı.

’Gol makinesi’ Erling Haaland’ın 5 yıldır herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı! O da yeşil sahaların tozunu yutmuş...

Ünlü çift, İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girmişti.

’Gol makinesi’ Erling Haaland’ın 5 yıldır herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı! O da yeşil sahaların tozunu yutmuş...

BERKE ÖZER

Kariyerine genç yaşta adım atan Berke Özer, Türkiye futbolunun parlayan kalecilerinden biri olarak kısa sürede dikkat çekti.

’Gol makinesi’ Erling Haaland’ın 5 yıldır herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı! O da yeşil sahaların tozunu yutmuş...

Altyapıdan yükselip profesyonel arenaya adım atan Özer, milli takımdaki başarılı performansıyla da adını duyurdu.