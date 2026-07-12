’Gol makinesi’ Erling Haaland’ın 5 yıldır herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı! O da yeşil sahaların tozunu yutmuş...

"SANA MİNNETTARIM"

"Dile kolay, 10 yıl. Sayısız anı, birlikte aşılan zorluklar ve paylaşılan mutluluklar. İyi günde de zor günde de hep yanımda olduğun için sana minnettarım. Seninle kurduğumuz bu güzel aile hayatımın en büyük gururu ve mutluluğu. Her şey seninle daha anlamlı, daha güzel. İyi ki varsın, iyi ki biziz. Nice güzel yıllara kraliçem."