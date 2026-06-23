Goncagül Sunar’dan Asmalı Konak ve Mahallenin Muhtarları itirafları: Bir daha onunla asla çalışmam, kolay affedeceğim biri değil!

Henüz 21 yaşındayken adım attığı televizyon dünyasında, Mahallenin Muhtarları'ndan Çemberimde Gül Oya'ya kadar hafızalara kazınan pek çok kült yapımla karşımıza çıkan bir isim o… Goncagül Sunar, müzikle başlayıp setlere uzanan kariyer yolculuğunu, sektörün değişen yapısını ve oyunculuk hayatının bilinmeyenlerini tüm samimiyetiyle anlattı. Geçmişte kendisine teklif edilen ancak "Ben buna benzer bir şey oynamıştım" diyerek geri çevirdiği bir rolün sonradan ekranda büyük bir fenomene dönüşmesiyle yaşadığı o gizli kırgınlığı ilk kez itiraf eden oyuncu, dikkat çeken ifadeler kullandı: "Reddettiğim bir karakter fenomen oldu, pişman oldu." Sektörde yaşadığı deneyimlerden ve setlerdeki insan ilişkilerinden bahsederken sözü kırgın olduğu bir meslektaşına getiren usta isim, çok konuşulacak bir çıkışa imza attı: "İçinin çirkinliği yüzüne vurmuş biri. Bir daha onunla asla çalışmam, kolay affedeceğim biri değil!" Goncagül Sunar, Günaydın YouTube kanalında "Biyografi'k" programında bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikayesinden kariyer yolculuğuna, bilinmeyen her şeyi anlattı.