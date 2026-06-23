Goncagül Sunar’dan Asmalı Konak ve Mahallenin Muhtarları itirafları: Bir daha onunla asla çalışmam, kolay affedeceğim biri değil!

KEŞKE SEKTÖRE MÜZİSYEN OLARAK BAŞLASAYDIM, OYUNCU OLDUĞUM İÇİN MÜZİK SEKTÖRÜNDE KABUL GÖRMÜYORUM

-Oyunculuktan önce müzik ile başlayalım sohbetimize. "Bir Zamanlar" adlı tekliniz çıktı geçen haftalarda. Nasıl bir proje oldu, nasıl geri dönüşler aldınız?

3-4 ayda bir şarkı çıkarıyorum ben. Müziği çok seviyorum. Keşke diyorum "Hayata aslında müzisyen olarak mı başlasaydım?" diye kafamda bazen soru işaretleri olmuyor değil. Ama müzisyen olmak da tek başına var olmak da çok kolay değil. Çok sert bir alan, hele kendi müziğini yapıyorsan. Şu anda bile tam olarak kabul görmüyorum. Hem oyuncu olduğum için hem de bu tarz müziğe kulaklar pek açık olmadığı için. Çünkü Türkiye'deki müzik dinleme durumu belli bir çıtayı geçemiyor. Maalesef hep o sularda. Hele bir de şimdi sosyal medya ve popüler kültür ile 'herkes ne dinlerse ben de onu dinleyeyim' durumu olduğu için. Ayırt edici seçicilik, ayırt edici kulak bulursam eğer "Ah yaşasın" oluyorum. Sonra şey diyorum "Ben bu şarkıları yapıyorum ama aslında hayata bırakıyorum. Dünyaya bırakıyorum. Dünyanın bir yerinde, atıyorum küçük bir ülkede belki 10 sene sonra birisi fark eder dinler. Çünkü 2008'de MySpace diye bir kanal açılmıştı. Orada ben şarkılarımı yapmıştım ilk. Ve orada gerçekten tanınan bir şarkıcı görmüştü şarkımı. İlk single'ımdı ve "Acayip beğendim, tebrik ederim" falan demişti. Jehan Babur, Ceylan Ertem daha o zaman bu kadar çok albüm ve şarkı yapmamıştı. Onlardan da çok güzel şeyler almıştım. Fakat çocuk girince araya biraz ara vermiştim. Sonra ben düzenli olarak yapmaya başladım. Konser yapmıyorum, canlı bir şey yapmıyorum. Belki canlı bir şeyi de görseler daha kabul görecek ama canlı yapma işinin maliyetli olduğunu söylemem lazım. Grubu kendim kuracağım, o gruptaki herkese ekonomik olarak ben karşılayacağım, bir mekana girdiğimizde onu bir şekilde halledeceğim, o menajerlik ilişkimde yine bütün yükümlülük bende olacak falan... Ben bütün bunları kaldıramam. Yaşım bu konuda bu enerjide olmadığı için şu an sadece işin şarkı tasarlama tarafındayım.