Trend Galeri Trend Magazin Google, İsrail ordusuna çalışıyor! Dev şirkette 'askeri teknoloji' krizi: Çalışanlar birer birer kapıyı çarptı!

Google, İsrail ordusuna çalışıyor! Dev şirkette 'askeri teknoloji' krizi: Çalışanlar birer birer kapıyı çarptı!

Google'ın İsrail ordusuna sunduğu yapay zekâ ve bulut altyapısı desteği, şirket bünyesinde büyük bir iç krize yol açtı. Geliştirdikleri teknolojinin savunma projelerinde kullanılmasına tepki gösteren araştırmacılar, etik gerekçeleri öne sürerek istifa kararı aldı. Konunun detaylarını Günaydın yazarı Mevlüt Tezel bugünde köşesinde kaleme aldı.

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MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 26.10.2026 06:46 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 06:48
Google, İsrail ordusuna çalışıyor! Dev şirkette ’askeri teknoloji’ krizi: Çalışanlar birer birer kapıyı çarptı!

BBC'nin haberine göre Google Deep- Mind bünyesinde çalışan bazı araştırmacılar, şirketin ABD ve İsrail ordularıyla yürüttüğü çalışmalardan rahatsız oldukları için şirketten ayrılıyor.

Google, İsrail ordusuna çalışıyor! Dev şirkette ’askeri teknoloji’ krizi: Çalışanlar birer birer kapıyı çarptı!

Bazılarının şimdiden istifa ettiği, bazılarının da ayrılma sürecinde olduğu belirtiliyor. Yapay zekânın askeri operasyonlarda giderek daha fazla kullanılmasından rahatsız olanlar bu duruma hem etik açıdan karşı çıkıyor hem de mevcut sistemlerin savaş alanında güvenilir kararlar verebilecek olgunluğa ulaşmadığını savunuyorlar.

Google, İsrail ordusuna çalışıyor! Dev şirkette ’askeri teknoloji’ krizi: Çalışanlar birer birer kapıyı çarptı!

Örneğin üç yıldır görev yaptığı Google DeepMind'dan istifa eden Sofia Liguori, şirketin yapay zekâ sistemlerini askeri operasyonlarda kullanmaya giderek daha fazla ağırlık vermesinin Google'da çalışmaktan utanmasına neden olduğunu söyledi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Google, İsrail ordusuna çalışıyor! Dev şirkette ’askeri teknoloji’ krizi: Çalışanlar birer birer kapıyı çarptı!

Oysa yapay zekâ teknolojileri hayatımıza girmeye başladığı ilk dönemlerde Google ve OpenAI bu teknolojilerin hiçbir zaman silahlandırılmayacağı yönünde sözler vermişti. Daha önce bu sözlerin palavra olduğunu yazmıştım. Sadece zamana ihtiyaçları vardı.

Google, İsrail ordusuna çalışıyor! Dev şirkette ’askeri teknoloji’ krizi: Çalışanlar birer birer kapıyı çarptı!

İnsanoğlunun ürettiği birçok bilgiyi kopyalayan yapay zekâ zamanla yeterli olgunluğa ulaşınca verilen sözler unutuldu.
Google eleştirilere cevap olarak kamu kurumlarıyla dünya genelinde çalıştığını ve bu tür anlaşmaları belirli değerlendirme süreçlerinden geçirerek yaptığını açıkladı.

Google, İsrail ordusuna çalışıyor! Dev şirkette ’askeri teknoloji’ krizi: Çalışanlar birer birer kapıyı çarptı!

Tipik eleştirilere cevap vermeyen, kaçamak bir açıklama bu! OpenAI, Amazon ve Microsoft da yapay zekânın askeri alanda kullanımı için Pentagon ile iş birliği yapıyor.

Google, İsrail ordusuna çalışıyor! Dev şirkette ’askeri teknoloji’ krizi: Çalışanlar birer birer kapıyı çarptı!

İstifaların nedenlerinden biri de Google'ın daha önce bulut bilişim altyapısı ile İsrail ordusuna verdiği desteği yapay zekâ teknolojileriyle artırması.

Google, İsrail ordusuna çalışıyor! Dev şirkette ’askeri teknoloji’ krizi: Çalışanlar birer birer kapıyı çarptı!

Yani Google'dan istifa eden onurlu insanlar, geliştirdikleri yapay zekânın Gazze'de, Lübnan'da ve İran'da çocukların üstüne bomba yağdırmasından utanç duydular!

Google, İsrail ordusuna çalışıyor! Dev şirkette ’askeri teknoloji’ krizi: Çalışanlar birer birer kapıyı çarptı!

Elbette teknoloji şirketlerinin desteği yapay zekâyla sınırlı değil! Aralık 2025'te Eski CIA Terörle Mücadele Şefi John Kiriakou, kameraların, akıllı televizyonların ve araç bilgisayarlarının nasıl uzaktan kontrol edilebildiğini detaylıca anlatmıştı.

Google, İsrail ordusuna çalışıyor! Dev şirkette ’askeri teknoloji’ krizi: Çalışanlar birer birer kapıyı çarptı!

Yani birçok teknoloji şirketi, talep edilen verileri ABD ve İsrail ile paylaşıyor.

Google, İsrail ordusuna çalışıyor! Dev şirkette ’askeri teknoloji’ krizi: Çalışanlar birer birer kapıyı çarptı!

Bilginin ve verinin silahlandırılması, insanlığın ortak birikimini barış ve refah için değil, yıkım için kullanmak anlamına geliyor!

Google, İsrail ordusuna çalışıyor! Dev şirkette ’askeri teknoloji’ krizi: Çalışanlar birer birer kapıyı çarptı!

Bu da evrensel insan hakları ve dijital etik açısından telafisi güç zararlar doğuruyor lakin bu durum ABD ve İsrail'in umurunda değil!

Haber Girişi Gözde Nur - Editör