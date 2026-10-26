Google, İsrail ordusuna çalışıyor! Dev şirkette ’askeri teknoloji’ krizi: Çalışanlar birer birer kapıyı çarptı!

Oysa yapay zekâ teknolojileri hayatımıza girmeye başladığı ilk dönemlerde Google ve OpenAI bu teknolojilerin hiçbir zaman silahlandırılmayacağı yönünde sözler vermişti. Daha önce bu sözlerin palavra olduğunu yazmıştım. Sadece zamana ihtiyaçları vardı.

