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Google, İsrail ordusuna çalışıyor! Dev şirkette 'askeri teknoloji' krizi: Çalışanlar birer birer kapıyı çarptı!
Google, İsrail ordusuna çalışıyor! Dev şirkette 'askeri teknoloji' krizi: Çalışanlar birer birer kapıyı çarptı!
Google'ın İsrail ordusuna sunduğu yapay zekâ ve bulut altyapısı desteği, şirket bünyesinde büyük bir iç krize yol açtı. Geliştirdikleri teknolojinin savunma projelerinde kullanılmasına tepki gösteren araştırmacılar, etik gerekçeleri öne sürerek istifa kararı aldı. Konunun detaylarını Günaydın yazarı Mevlüt Tezel bugünde köşesinde kaleme aldı.
Giriş Tarihi: 26.10.2026 06:46
Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 06:48