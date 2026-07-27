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Google'ın medyayı bitirdiğinin farkında mısınız?

Avrupa Birliği'nin Google'a verdiği dev ceza, Türkiye'deki yayıncıların reklam gelirleri ve Dijital Telif Yasası beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Konunun detaylarını Günaydın yazarı Mevlüt Tezel bugünkü köşesine taşıdı.

MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 27.07.2026 06:21 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 06:26
Google’ın medyayı bitirdiğinin farkında mısınız?

Avrupa Birliği, Dijital Pazarlar Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle Google'a toplam 890 milyon Euro ceza verdi. Şirketin yeni düzenlemelerle uyum sağlaması için 60 gün süresi bulunuyor.

Google’ın medyayı bitirdiğinin farkında mısınız?

Google'ın arama sonuçlarında kendi hizmetlerine avantaj sağladığı, alışveriş, otel, ulaşım gibi kategorilerde kendi servislerini rakiplerine göre öne çıkardığı ve uygulama geliştiricilerinin kullanıcıları daha uygun fiyatlı alternatiflere yönlendirmesini kısıtladığı için bu cezayı ödeyecek!

Google’ın medyayı bitirdiğinin farkında mısınız?

Google, elindeki büyük tekel gücünü rekabeti engelleyip insanları kazıklayacak şekilde kullandığı için cezayı hak etti!

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Google’ın medyayı bitirdiğinin farkında mısınız?

Şimdi Google'ın en pahalı araması: "AB cezasına itiraz nasıl edilir?" olur! AB daha önce de aynı şirkete büyük para cezaları kesmişti.

Google’ın medyayı bitirdiğinin farkında mısınız?

2025 yılı geliri 402,8 milyar dolara ulaşan Google'ın çatı şirketi Alphabet için bu ceza düşük aslında.

Google’ın medyayı bitirdiğinin farkında mısınız?

YouTube, Google gibi birçok dev markaya sahip olan Alphabet şirketinin, Türkiye'de uyguladığı işletme politikaları daha acımasız.

Google’ın medyayı bitirdiğinin farkında mısınız?

Türk medyasının gelirine çökmekle kalmadılar, neredeyse tüm reklam piyasasını ele geçirdiler. İstedikleri gibi at koşturuyorlar!

Google’ın medyayı bitirdiğinin farkında mısınız?

Bizde AB'deki gibi "Alphabet'e dur" diyecek yerel medya ve içerik üreticilerini koruyacak bir Dijital Pazarlar Yasası olmadığı için başta medya olmak üzere tüm içerik üreticilerinin geliri gasp ediliyor!

Google’ın medyayı bitirdiğinin farkında mısınız?

Sahi Türkiye'de yıllardır "Ha çıktı ha çıkacak" denilen bir Dijital Telif Yasası vardı, ne oldu ona?

Google’ın medyayı bitirdiğinin farkında mısınız?

Hükümet, reklam gelirlerine çöküldüğü için yakında yerli medya diye bir şey kalmayacağının farkında mı acaba?

Haber Girişi Gözde Nur - Editör