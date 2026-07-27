Google’ın medyayı bitirdiğinin farkında mısınız?

Avrupa Birliği, Dijital Pazarlar Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle Google'a toplam 890 milyon Euro ceza verdi. Şirketin yeni düzenlemelerle uyum sağlaması için 60 gün süresi bulunuyor. Google'ın arama sonuçlarında kendi hizmetlerine avantaj sağladığı, alışveriş, otel, ulaşım gibi kategorilerde kendi servislerini rakiplerine göre öne çıkardığı ve uygulama geliştiricilerinin kullanıcıları daha uygun fiyatlı alternatiflere yönlendirmesini kısıtladığı için bu cezayı ödeyecek! Google, elindeki büyük tekel gücünü rekabeti engelleyip insanları kazıklayacak şekilde kullandığı için cezayı hak etti! Şimdi Google'ın en pahalı araması: 'AB cezasına itiraz nasıl edilir?' olur! AB daha önce de aynı şirkete büyük para cezaları kesmişti. 2025 yılı geliri 402,8 milyar dolara ulaşan Google'ın çatı şirketi Alphabet için bu ceza düşük aslında. YouTube, Google gibi birçok dev markaya sahip olan Alphabet şirketinin, Türkiye'de uyguladığı işletme politikaları daha acımasız. Türk medyasının gelirine çökmekle kalmadılar, neredeyse tüm reklam piyasasını ele geçirdiler. İstedikleri gibi at koşturuyorlar! Bizde AB'deki gibi 'Alphabet'e dur' diyecek yerel medya ve içerik üreticilerini koruyacak bir Dijital Pazarlar Yasası olmadığı için başta medya olmak üzere tüm içerik üreticilerinin geliri gasp ediliyor! Sahi Türkiye'de yıllardır 'Ha çıktı ha çıkacak' denilen bir Dijital Telif Yasası vardı, ne oldu ona? Hükümet, reklam gelirlerine çöküldüğü için yakında yerli medya diye bir şey kalmayacağının farkında mı acaba?