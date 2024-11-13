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Gören ‘yok artık’ diyor! Kibariye’nin kızı Birgül son hali şoke etti!

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kızı sosyal medyada trend oldu. 64 yaşındaki Kibariye 1999 yılında Ali Küçükbalçık ile dünyaevine girdi. Çiftin kızları Birgül, çok küçük yaşta evlenip çocuk sahibi olmuştu. Kibariye şimdilerde torunu Aras ile ilgileniyor. 20 yaşında anne olan Birgül şimdilerde değişimiyle konuşuluyor. Yaptırdığı estetik operasyonlarla sosyal medyada gündem oldu. Kibariye'nin aksine kızı tam bir estetik tutkunu çıktı. Son halini görenler ise adeta şoke oluyor. İşte merak edilen son hali.

Giriş Tarihi: 13.11.2024 08:25 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 08:26
Gören ‘yok artık’ diyor! Kibariye’nin kızı Birgül son hali şoke etti!

Kibariye'nin kızı Birgül, sosyal medyada gündem oldu. Herkes onun değişimini konuşuyor...

Gören ‘yok artık’ diyor! Kibariye’nin kızı Birgül son hali şoke etti!

Geçtiğimiz yıllarda Kibariye'nin kocası Ali Küçükbalçık, kaçamak yaparken görüntülenmişti.

Gören ‘yok artık’ diyor! Kibariye’nin kızı Birgül son hali şoke etti!

Kibariye ise eşi ile yaptığı samimi paylaşım ile ihaneti bir kez daha görmezden geldiğini göstermişti.

Gören ‘yok artık’ diyor! Kibariye’nin kızı Birgül son hali şoke etti!

Ailesini tek gecelik ilişkiler yüzünden dağıtmayacağını açıklayan Kibariye tepki çekmişti.

Gören ‘yok artık’ diyor! Kibariye’nin kızı Birgül son hali şoke etti!

Öte yandan Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, 2019'da Bülent Burak ile dünya evine girmiş o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı.

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