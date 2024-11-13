Gören ‘yok artık’ diyor! Kibariye’nin kızı Birgül son hali şoke etti!

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kızı sosyal medyada trend oldu. 64 yaşındaki Kibariye 1999 yılında Ali Küçükbalçık ile dünyaevine girdi. Çiftin kızları Birgül, çok küçük yaşta evlenip çocuk sahibi olmuştu. Kibariye şimdilerde torunu Aras ile ilgileniyor. 20 yaşında anne olan Birgül şimdilerde değişimiyle konuşuluyor. Yaptırdığı estetik operasyonlarla sosyal medyada gündem oldu. Kibariye'nin aksine kızı tam bir estetik tutkunu çıktı. Son halini görenler ise adeta şoke oluyor. İşte merak edilen son hali.