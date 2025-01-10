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Görenler Arap zannediyordu… Yeşilçam'ın Arap Celal'i Celal Yonat bakın nereli çıktı! Memleketini duyan inanamadı
Görenler Arap zannediyordu… Yeşilçam'ın Arap Celal'i Celal Yonat bakın nereli çıktı! Memleketini duyan inanamadı
Arap Celal karakteriyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Celalettin Yonat'ı herkes Arap sanıyordu. Yonat'ın memleketini duyanlar, şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Arap Celal nereliymiş!
Giriş Tarihi: 10.01.2025 08:35
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 08:35