Trend Galeri Trend Magazin Görenler Arap zannediyordu… Yeşilçam'ın Arap Celal'i Celal Yonat bakın nereli çıktı! Memleketini duyan inanamadı

Görenler Arap zannediyordu… Yeşilçam'ın Arap Celal'i Celal Yonat bakın nereli çıktı! Memleketini duyan inanamadı

Arap Celal karakteriyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Celalettin Yonat'ı herkes Arap sanıyordu. Yonat'ın memleketini duyanlar, şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Arap Celal nereliymiş!

Giriş Tarihi: 10.01.2025 08:35 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 08:35
Görenler Arap zannediyordu… Yeşilçam’ın Arap Celal’i Celal Yonat bakın nereli çıktı! Memleketini duyan inanamadı

Kemal Sunal'ın "Sen içme Arap..." repliğiyle akıllara kazınan Arap Celal karakteriyle tanınan usta oyuncu Celal Yonat'ı herkes Arap sanıyordu.

Görenler Arap zannediyordu… Yeşilçam’ın Arap Celal’i Celal Yonat bakın nereli çıktı! Memleketini duyan inanamadı

Pek çok Yeşilçam filminde rol alan Arap Celal lakaplı Celal Yonat, gerçekten de herkes tarafından Arap sanılıyordu. Peki, Arap Celal aslında nereli?

Görenler Arap zannediyordu… Yeşilçam’ın Arap Celal’i Celal Yonat bakın nereli çıktı! Memleketini duyan inanamadı

İşte başta Arap Celal olarak tanınan Celal Yonat olmak üzere ünlülerin memleketleri...

Celal Yonat - Sivas

Görenler Arap zannediyordu… Yeşilçam’ın Arap Celal’i Celal Yonat bakın nereli çıktı! Memleketini duyan inanamadı

MERT RAMAZAN DEMİR

Van

Görenler Arap zannediyordu… Yeşilçam’ın Arap Celal’i Celal Yonat bakın nereli çıktı! Memleketini duyan inanamadı

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