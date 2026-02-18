Trend
Görenlerin gözleri doldu! Ufuk Özkan'ın ameliyatında duygulandıran tesadüf! 12 yıllık sır böyle ortaya çıktı...
Karaciğer nakliyle sağlığına kavuşan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, hastane odasında mucizevi bir karşılaşma yaşadı. Özkan'ın yıllar önce destek verdiği Mahir, yıllar sonra oyuncunun hayatını kurtaran tıbbi cihazların başındaki müdür olarak karşısına çıktı.
Giriş Tarihi: 18.02.2026 13:29
Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 13:34