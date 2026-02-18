Trend Galeri Trend Magazin Görenlerin gözleri doldu! Ufuk Özkan'ın ameliyatında duygulandıran tesadüf! 12 yıllık sır böyle ortaya çıktı...

Karaciğer nakliyle sağlığına kavuşan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, hastane odasında mucizevi bir karşılaşma yaşadı. Özkan'ın yıllar önce destek verdiği Mahir, yıllar sonra oyuncunun hayatını kurtaran tıbbi cihazların başındaki müdür olarak karşısına çıktı.

Giriş Tarihi: 18.02.2026 13:29 Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 13:34
8 saat süren zorlu bir operasyonla kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık'tan alınan karaciğerle hayata tutunan Ufuk Özkan'ın ameliyatındaki o detay duyanları duygulandırdı.

Ufuk Özkan'ın hayat hikayesi, filmleri aratmayacak bir 'vefa' sahnesine ev sahipliği yaptı.

14 yıl önce destek verdiği öğrenci Mahir, yıllar sonra Özkan'ın karaciğer nakli ameliyatında kilit bir rol üstlendi. Organ nakil cihazlarının başındaki yetkili müdür olarak eski hamisinin karşısına çıkan Mahir, sadakatiyle herkesi duygulandırdı. Özkan, yaşadığı o şaşkınlığı ve mutluluğu şu cümlelerle aktardı:

"Dünyanın en güzel adamlarından bir tanesi Mahir kardeşim. 2012-2014 yılları arasında bir iyiliğimiz dokunmuş. O zamanlar Mahir öğrenci. Gel zaman git zaman, dünya çok küçük. Ama iyilik yaptım diye iyilik yapmayacaksınız. Zaman geçer, 12 sene geçer, sonra bakmışsın ki o çocuk senin ameliyatında kullanılan makineleri, organ nakillerinde kullanılan makinelerin başındaki müdür oluyor mesela. O Mahir de bu. Zamanında ayakkabı almışız işte. Şimdi gelmiş adam bana destek oluyor. Anlatabiliyor muyum?"

Organ bağışının hayati önemine de parmak basan Ufuk Özkan, tüm Türkiye'ye seslenerek adeta bir seferberlik çağrısında bulundu: "Organ bağışı hayat kurtarır. Ben bağışladım, siz de bağışlayın!"

8 saatlik karaciğer nakli operasyonu başarılı geçen Ufuk Özkan son olarak hakkında çıkan 'yoğun bakım' iddiaları sonrası bir açıklama yapılmıştı.

İDDİALARA CEVAP VERDİ!

Ünlü oyucu Ufuk Özkan ve Salih Kıvırcık'ın geçirdiği karaciğer nakli ameliyatı sonrası durumlarının ağırlaştığı için tekrar 'yoğun bakıma yatırıldığı' iddiaları ortaya atılmıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özkan, iddiaları yalanlayarak "Aslanlar gibiyiz, itibar etmeyiniz" demişti.

"ASLANLAR GİBİYİZ"

Ünlü oyuncu Özkan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar merhabalar, iyi akşamlar. Hastanedeyim. Instagram'da bir takım şeyler gördüm, okudum… Allah Allah, tövbe estağfurullah. Bu haberleri kim çıkarıyor? Çok şükür, Allah'a şükür aslanlar gibiyiz. Her geçen gün de üstüne koya koya devam ediyoruz. Yok yoğun bakıma alındılar, yok bilmem ne falan. Hiçbir alakası yok. Bakın, görüyorsunuz, canlı canlı buradayım. Çok şükür. İtibar etmeyiniz efendim. Biz gereken cevapları gereken yerlere veririz. Haydi, Allah'a emanet olun."

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak iddialara bir kez daha cevap vermiş oldu.

ORGAN NAKLİNDE BULUNAN GENÇLE BULUŞTU

Karaciğer nakli olan oyuncu Ufuk Özkan, hastanede annesine organ naklinde bulunan gençle buluştu.

DUYGULANDIRAN SÖZLER

"Organ nakli hayat kurtarır" mesajı veren Özkan'a, annesini hayata döndüren gençten duygulandıran sözler geldi.

"KORKUYORDUM..."

Gencin videoda, "Korkuyordum… Videolarınızı izledim ve cesaret buldum." açıklaması sonrası duygusal anlar yaşandı.

Ufuk Özkan hastanede annesine organ naklinde bulunan gençle buluştu

"SİZİN DUALARINIZ BENİM MUHAFIZLARIM OLDU"

Yoğun bakım sürecinin ardında duygularını paylaşan Özkan, şu sözleri kullanmıştı:

"Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz" şeklinde konuştu. Öte yandan, önümüzdeki günlerde Ufuk Özkan ve donörü ile birlikte ameliyatı gerçekleştiren hekimlerin katılımıyla kamuoyunu bilgilendirmek için bir basın toplantısı da gerçekleştirilecek."

Karaciğer nakli gerçekleşen Ufuk Özkan'dan ameliyat sonrası ilk açıklama: "Dualarınız benim muhafızlarım oldu" | Video

DONÖRÜ FARKINDALIK ÇAĞRISI YAPTI!

Geçirdiği karaciğer nakli operasyonuyla yeniden hayata tutunan oyuncu Ufuk Özkan'ın tedavi sürecinde donör olan yönetmen Salih Kıvırcık, organ bağışının önemine dikkat çekti. Bir televizyon programına Ufuk Özkan'la birlikte bağlanan Kıvırcık, "Herkes hayat kurtarsın" sözleriyle çağrıda bulundu. Özkan da bu sözleri destekleyerek, "Hakikaten çok büyük bir sevap" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIĞIM BANA 'DUR' DEDİ"

Özkan aynı zamanda sağlığını ihmal ettiğini söyleyerek, "Yazları hep film çeken, kışları da tiyatroyla beraber devam ettiren, sağlığını öteleyen biriyim. Bu süreçte kendime iyi bakmadım. Ama bir yerde artık ben kendime artık 'Dur' diyemedim. Sağlığım bana 'Dur' dedi. Artık Salih'le kardeşlikten çok öteyiz. Sevildiğimi gerçekten biliyordum ama bunun için çok daha fazlasına ihtiyacım varmış" dedi.

YOĞUN BAKIM SONRASI İLK FOTOĞRAF GELMİŞTİ

Umut Özkan, yoğun bakımdan çıktıktan sonra çekilen fotoğrafı paylaşmıştı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan da Instagram hesabında abisi ve Salih Kıvırcık'ın yer aldığı kareyi paylaşarak, "Çok şükür yoğun bakımdan servise çıktık. Şimdilik her şey yolunda. Dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler" notunu düşmüştü.

Son olarak Özkan yoğun bakımdan çıktıktan sonra duygusal bir paylaşımla sevenlerine duaları ve destekleri için teşekkür etti.

İYİ Kİ VARSINIZ!

Dostlarım, mesaj kutuma yüzlerce yorum düşüyor. Hepsini özenle okuyorum. Birbirinden güzel o kadar iltifatlar hayır duaları var ki, ekran görüntüsü ile bazılarını paylaşmayı düşündüm ama paylaşamadıklarımı hakkına gireceğimi düşünerek vazgeçtim. O yüzden yorumlar bende kalsın. Dünya siz yüreği güzel insanların hatrına ayakta duruyor deyip topluca teşekkür edelim. İyi ki varsınız. Biz bize yeteriz. Var olun...

UFUK ÖZKAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI!

"KORKUM YOK"

Ufuk Özkan, kardeşi Umut Özkan ve kendisine donör olan Salih Kıvırcık ile bir fotoğrafını paylaşarak altına ise duygusal bir not eklemişti.

Özkan paylaşımında, "Merhabalar, öncelikle tüm İslam âleminin kandilini en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hastalığımın ilk gününden bu yana yanımda olan; kıymetli meslektaşlarıma, izleyicilerime ve dualarıyla destek olan herkese yürekten teşekkür ederim. Sizlerle birlikte yürüdüğümüz bu sürecin sonuna yaklaştım. İnşallah yarın yaklaşık 11 saat sürecek karaciğer nakli ameliyatıma gireceğim. Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum.

"BU SÜREÇ BANA BİR KARDEŞ DAHA KAZANDIRDI"

Ve bu süreç bana bir kardeş daha kazandırdı; Salih artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça — öz kardeşimdir. Bu yolun en kıymetli destekçilerinden olan kardeşlerim Umut Özkan ve Alper Özkan'a gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreçte sesim oldular. Bu uzun süreçte emeği geçen çok kıymetli Prof. Dr. Onur Yaprak'a, Prof. Dr. Murat Dayangaç'a ve Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık'a özellikle teşekkür ederim. Ben uyurken serumumu değiştiren, yanımdan bir an olsun ayrılmayan, kibarlıklarından ödün vermeyen hemşire kardeşlerime, asistan doktorlara, internlere ve tüm sağlık emekçilerine minnettarım. Bu süreçte küçük kaçamaklarıma göz yuman, yemekleriyle moral veren Sibel'i de sevgiyle anıyorum.

"DUALAR BENİM MUHAFIZIM OLDU"

Ayrıca destekleri ve varlıklarıyla yanımda olan Sevim Emre Hanımefendi'ye, Elif Hanımefendi'ye ve Sayın Orhan Gencebay'a teşekkür etmeyi bir görev bilirim. Ve en büyük teşekkürümü, göstermiş olduğu ilgi, destek ve ev sahipliği için Eski Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya sunuyor; kendisine olan minnetimi bir borç olarak ifade etmek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi: Biz kapının önünden ayrılmadık; siz de ayrılmayın. Dualar benim muhafızım oldu. Hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır." demişti.

HASTANEDEN TABURCU OLMUŞTU

Ufuk Özkan, hastaneden taburcu olmuştu. İlk fotoğraf karesi ise sosyal medya sayfasından 'Biz hastaneden çıktık, gayet iyiyiz' notuyla paylaşılmıştı.

NELER OLMUŞTU?

2023 yılında siroz teşhisi konulan ve tedavi gören 50 yaşındaki ünlü oyuncu Ufuk Özkan karaciğer yetmezliği sebebiyle organ nakli bekliyordu. 12 Ocak'ta hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyordu.

ÜNLÜ İSİMLER DONÖR ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Bu süreçte Sanat dünyasından; Melek Baykal, Perihan Savaş, Demet Evgar, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Emre Altuğ, Ece Erken, Barış Arduç, Nebahat Çehre, Burak Yörük, Deniz Seki, Sera Tokdemir, Ecem Özkaya, Şoray Uzun, Caner Topçu, Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Elif Buse Doğan, Hamdi Alkan, Ayçin İnci, Bülent Parlak, Melek Mosso, Talat Bulut, Bülent Şakrak, Onur Seyit Yaran, Pelin Öztekin, Ferit Kaya, Emine Ün gibi isimler Ufuk Özkan için acil donör çağrısı yapmıştı.