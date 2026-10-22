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Görkem Sevindik’in memleketini duyan şaşırıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı bakın nereliymiş!
Görkem Sevindik’in memleketini duyan şaşırıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı bakın nereliymiş!
Burak Özçivit'in başrolünde bulunduğu Güneşin Doğduğu Yer dizisiyle gündeme gelen Görkem Sevindik, performansıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Oyunculuğuyla adından söz ettiren ünlü isim, özel yaşamıyla da merak konusu oluyor. Peki, Görkem Sevindik aslen nereli?
Giriş Tarihi: 22.10.2026 14:16
Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 14:25