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Görkem Sevindik’in memleketini duyan şaşırıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı bakın nereliymiş!

Burak Özçivit'in başrolünde bulunduğu Güneşin Doğduğu Yer dizisiyle gündeme gelen Görkem Sevindik, performansıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Oyunculuğuyla adından söz ettiren ünlü isim, özel yaşamıyla da merak konusu oluyor. Peki, Görkem Sevindik aslen nereli?

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PINAR EFE
Giriş Tarihi: 22.10.2026 14:16 Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 14:25
Görkem Sevindik’in memleketini duyan şaşırıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı bakın nereliymiş!

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Güneşin Doğduğu Yer dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkan Görkem Sevindik, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Game of Thrones yıldızı İstanbul'a hayran kaldı!

Görkem Sevindik’in memleketini duyan şaşırıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı bakın nereliymiş!

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve yaşam öyküsüyle de merak edilen Sevindik, hayranlarının yakın takibinde.

Görkem Sevindik’in memleketini duyan şaşırıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı bakın nereliymiş!

Kariyerindeki başarılı projelerle adından söz ettiren ünlü oyuncunun özellikle memleketi ise sık sık araştırılıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Görkem Sevindik’in memleketini duyan şaşırıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı bakın nereliymiş!

Başarılı oyuncunun memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

Görkem Sevindik’in memleketini duyan şaşırıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı bakın nereliymiş!

Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986 tarihinde Adana'da dünyaya geldi.

Görkem Sevindik’in memleketini duyan şaşırıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı bakın nereliymiş!

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

BURAK ÖZÇİVİT

Aslen Gaziantepli olduğu bilinen Burak Özçivit 1984 yılında İstanbul'da doğdu

Görkem Sevindik’in memleketini duyan şaşırıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı bakın nereliymiş!

SİBEL TAŞÇIOĞLU

Bursa

Görkem Sevindik’in memleketini duyan şaşırıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı bakın nereliymiş!

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

Görkem Sevindik’in memleketini duyan şaşırıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı bakın nereliymiş!

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

Görkem Sevindik’in memleketini duyan şaşırıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı bakın nereliymiş!

OLGUN TOKER

Mersin

Görkem Sevindik’in memleketini duyan şaşırıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı bakın nereliymiş!

BURAY

Kıbrıs

Görkem Sevindik’in memleketini duyan şaşırıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı bakın nereliymiş!

Hande Baladın

KÜTAHYA

Görkem Sevindik’in memleketini duyan şaşırıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı bakın nereliymiş!

NEHİR ERDOĞAN

İzmir

Görkem Sevindik’in memleketini duyan şaşırıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı bakın nereliymiş!

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Görkem Sevindik’in memleketini duyan şaşırıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı bakın nereliymiş!

SİNEM KOBAL
İstanbul

Görkem Sevindik’in memleketini duyan şaşırıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı bakın nereliymiş!

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Görkem Sevindik’in memleketini duyan şaşırıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı bakın nereliymiş!

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Görkem Sevindik’in memleketini duyan şaşırıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı bakın nereliymiş!

HANDE ERÇEL

Bandırma

Görkem Sevindik’in memleketini duyan şaşırıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı bakın nereliymiş!

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

Görkem Sevindik’in memleketini duyan şaşırıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı bakın nereliymiş!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

Görkem Sevindik’in memleketini duyan şaşırıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı bakın nereliymiş!

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

Görkem Sevindik’in memleketini duyan şaşırıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı bakın nereliymiş!
SERENAY SARIKAYA
Ankara
Görkem Sevindik’in memleketini duyan şaşırıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı bakın nereliymiş!

ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

Görkem Sevindik’in memleketini duyan şaşırıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı bakın nereliymiş!

PINAR DENİZ

Adana

Görkem Sevindik’in memleketini duyan şaşırıyor! Güneşin Doğduğu Yer’in yıldızı bakın nereliymiş!

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar